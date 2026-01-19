‘El Antidebate’ juntará a cuatro candidatos en una mesa sin moderadores ni guiones

Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo se sentarán, el próximo miércoles, en una mesa para dialogar sobre seguridad, salud y educación.

Esto como parte de El Antidebate, una propuesta sin moderador, en la que los propios candidatos presidenciales deberán asumir la responsabilidad de conducir la conversación, contrastar ideas y construir propuestas conjuntas para el país.

La actividad será el 21 de enero a las 8 p. m. y será transmitida en vivo por el canal TD+2, Facebook Live de TD+ y YouTube, así como por Teletica.com.

El espacio —liderado por la producción del programa Sepamos ser Libres— apuesta por una experiencia distinta a los debates convencionales. Por ello, el formato no tendrá turnos, ni guiones preestablecidos.

Así, los participantes deberán dialogar, escucharse, generar acuerdos y evidenciar su capacidad de toma de decisiones, tal como se esperaría en un eventual ejercicio de gobierno.

Quienes respondieron a la invitación fueron Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); e Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además de los retos país, los aspirantes también abordarán dilemas éticos, cultura general y rasgos de personalidad.

El Antidebate se presenta como un ejercicio de responsabilidad democrática que busca informar, provocar reflexión y recordar a la población el valor del voto como base de la democracia.