Casi la mitad de los ticos sigue desconectado de la campaña a dos meses de las elecciones

A pesar de que las elecciones están a poco menos de dos meses, el desinterés embarga a un grupo importante de costarricenses.

La nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada este miércoles, revela que el 19,6% de los votantes tiene "poco interés" en la campaña, que dio inicio el 1.° de octubre anterior.

Otro 23,9% manifiesta tener "algo de interés", mientras que el 56,5% restante dice tener "mucho interés".



"A pesar de este último dato, se evidencia que a menos de tres meses de la elección hay todavía un sector amplio de la población (43,5%) que está desconectado de la campaña", subraya el estudio.



Ese hallazgo es especialmente preocupante porque ocurre a 61 días de los comicios en los que se elegirá al próximo presidente de la República, a sus vicepresidentes y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa en el próximo cuatrienio (2026-2030).

Para ampliar sobre la dinámica de discusión política, el instrumento fue más allá y le consultó a las personas sobre la frecuencia de la conversación del tema en sus casas.

"Como se puede observar son más las personas que señalan que 'nunca' (23,9%) se conversa en la casa sobre la campaña electoral, que aquellas que responden que se conversa 'mucho' (21,6%), mientras que, una mayoría de personas señalan que lo hacen 'rara vez' (29,3%) o 'a veces' (25,3%), la presente encuesta no indagada sobre las razones de esta baja conversación en los hogares de las personas, aun así, el dato es relevante, pues da señales del desvinculamiento que puede tener la política en la vida cotidiana de las personas", reza el informe.

Los resultados obtenidos corresponden a la segunda ronda de una encuesta longitudinal de panel (es decir, consultas aplicadas a un mismo grupo, en dos o más momentos diferentes). Las consultas se efectuaron a 1.759 electores vía telefónica



El nivel de confianza del estudio es del 95%, mientras que el margen de error del mismo es de ±2,3 puntos porcentuales (pp).



La intención de voto medida por esta encuesta coloca a Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el primer lugar con un 30%, seguida por Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN) con 8%, Ariel Robles del Partido Frente Amplio (PFA) con 5% y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con 4%. Sin embargo, prevalece un 45% de indecisos.