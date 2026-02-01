Álvaro Ramos: “De repente, podemos ganar en primera ronda”

El aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, expresó optimismo sobre los resultados de la jornada electoral y afirmó que, más allá de las encuestas, percibe un clima favorable que podría llevarlo a ganar en primera ronda.

“Si nos guiamos enteramente por las encuestas, habría segunda ronda. Si nos guiamos por el aire que hay, el ambiente que hay, la alegría que hay, de repente podemos ganar en primera ronda”, señaló Ramos ante medios de comunicación a su llegada al Hotel Crowne Plaza Corobicí, en Sabana Norte.

El candidato aseguró que el día inició con un mensaje simbólico, al observar un arcoíris desde su habitación, lo que interpretó como una señal de “nuevo despertar” y “nueva esperanza” para el país. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar y no dejar que otros decidan por ellos (ver video adjunto en la portada).

Ramos destacó la alta participación registrada desde tempranas horas, con filas en centros de votación y en oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la obtención de cédulas. A su criterio, este comportamiento demuestra que la población decidió no caer en el desánimo ni en la idea de que el proceso ya estaba definido.

​“Es demasiado importante que la gente vote, aun si no es por nosotros. La democracia costarricense se defiende con participación”, afirmó.

El aspirante del PLN también resaltó el ambiente festivo que ha acompañado la campaña, con banderas, caravanas y cimarronas, algo que, según dijo, refleja la tradición democrática del país.

​“Entender la democracia como una fiesta es algo que siempre nos ha caracterizado como costarricenses”, agregó.

En el plano personal, Ramos calificó esta primera experiencia electoral como “ilusionante” y aseguró sentirse acompañado por una energía positiva. Dijo que uno de sus principales objetivos fue vencer el miedo y el desánimo que percibía en parte de la población, algo que considera se logró en los últimos días.

El candidato tiene previsto ofrecer un mensaje formal al país tras el desayuno con su familia y equipo de campaña, como parte de su agenda en este día clave para el futuro político de Costa Rica.



