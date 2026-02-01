Álvaro Ramos, candidato del PLN, ya votó

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chávez, ejerció este domingo su derecho al voto en la junta receptora de votos número 446, ubicada en el aula 18 de la Escuela Juan XXIII, en San Antonio de Escazú.

Ramos, de 42 años, llegó al centro educativo a eso de las 10:00 a.m., donde firmó el acta correspondiente y recibió las dos papeletas para las elecciones de Presidencia de la República y diputaciones.

Posteriormente, se dirigió a la urna para emitir el sufragio, en medio de aplausos de simpatizantes y la presencia de numerosos medios de comunicación (ver video adjunto de Telenoticias).

Tras depositar las papeletas, el aspirante saludó a su familia, especialmente a su esposa y a sus hijas Fátima y Mariana, quienes lo acompañaron durante la jornada. Según su agenda, posteriormente se trasladarían al Museo de los Niños para participar en las elecciones infantiles.

El proceso de ingreso del candidato fue complicado debido a la ubicación del aula en la segunda planta del centro educativo. No obstante, logró acceder sin inconvenientes mayores y completar el trámite electoral.

La junta receptora de votos donde sufragó Ramos es una de las 2.186 habilitadas en la provincia de San José para esta jornada electoral, considerada una de las más relevantes del proceso democrático nacional.







