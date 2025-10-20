El último conflicto armado de la historia costarricense

Costa Rica gozaba de estabilidad política tras la Revolución de 1948 y la elección de José Figueres Ferrer como presidente en 1953. La democracia se fortalecía y el país comenzaba a sanar sus heridas. Sin embargo, el 8 de enero de 1955, esa calma se vio interrumpida cuando aviones y mercenarios financiados por dictaduras extranjeras se prepararon para atacar el territorio nacional.

El intento de invasión fue impulsado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, quien, con apoyo de su hermano y del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, buscaba recuperar el poder por la fuerza.

Varias ciudades costarricenses fueron bombardeadas, mientras el gobierno denunciaba la agresión ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y organizaba la defensa nacional (ver video adjunto en la portada).

En cuestión de horas, cientos de voluntarios se unieron a las fuerzas gubernamentales. Como parte del esfuerzo defensivo, Estados Unidos entregó cuatro aviones Mustang P-51 a Costa Rica por el precio simbólico de un dólar, reforzando la capacidad de respuesta ante los ataques.

La batalla más intensa se libró en Santa Rosa, Guanacaste. Allí, al igual que en 1856, los invasores fueron derrotados. El 22 de enero, menos de dos semanas después del primer ataque, el intento de invasión fue completamente sofocado.

Este episodio marcó el fin del último conflicto armado en la historia de Costa Rica. Hoy, una placa en el Parque Nacional Santa Rosa recuerda las palabras del expresidente Francisco J. Orlich: “El que con aviesa intención invade Costa Rica, de Santa Rosa no pasa”.

