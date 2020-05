Iglesia Católica suspende Romería 2020 por pandemia

La Diócesis de Cartago y la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles anunciaron, este miércoles, la suspensión de la Romería 2020.

La decisión llega un día después de que el Ministro de Salud, Daniel Salas, advirtiera sobre los riesgos de un evento masivo como este.

"Nos pone en una clara perspectiva, ya que dicha actividad reúne multitudinariamente a la población, es el acontecimiento masivo más grande del país, con un promedio de dos a dos millones y medio de peregrinos durante esos días", se lee en un comunicado de prensa.

"Por ello, y con una mirada de esperanza, deseo manifestar a todos nuestros feligreses, que para este año 2020 no será posible la realización de nuestra tradicional romería y de otros actos religiosos públicos en honor a la Patrona de Costa Rica, pues pueden poner en riesgo la salud de los costarricenses", manifestó Monseñor Mario Enrique Quirós, Obispo de Cartago, en ese documento.

La comunicación oficial también está firmada por José Francisco Arias, rector del Santuario Nacional.

No es la primera vez que la Iglesia Católica suspende la peregrinación hacia la casa de la Virgen de los Ángeles. Lo hizo también en el 2009 cuando se presentó la pandemia de gripe AH1N1.

"Desde ya, y en su debido momento, les daremos a conocer diversas formas de celebrar esta fiesta nacional en honor a la Negrita, Reina de Los Ángeles, pero si esperamos desarrollar una romería virtual en la cual desde sus hogares puedan participar", expresó el Obispo.



"Esta determinación no significa que nuestra fe se debilite, ni que nuestro amor hacia la Madre de Dios no sea correspondido por ella (...) Este año no iremos a la casa materna, pero la Madre ya nos ha visitado, en dos ocasiones sobrevolando el suelo patrio, para estar aún mas cerca de quienes necesitan ser acompañados y reconfortados en estas circunstancias", aseguran las autoridades eclesiásticas.