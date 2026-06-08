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¿Ya no siente la misma atracción por su pareja? Esto es lo que debe saber

Conversamos con la psicóloga Emilia Malavassi sobre la diferencia entre atracción y conexión, y qué hacer cuando sentimos que la chispa ya no es la misma.

Por Teletica.com Redacción 8 de junio de 2026, 10:06 AM

La atracción física suele ser uno de los primeros elementos que nos acerca a una persona, pero no necesariamente es lo que mantiene viva una relación con el paso de los años. Con el tiempo, factores como la confianza, la admiración, la complicidad y la conexión emocional adquieren un papel cada vez más importante.

Además, la percepción que tenemos de nuestra pareja puede verse influenciada por la rutina, el estrés, los cambios físicos naturales y hasta por las comparaciones constantes que generan las redes sociales y los ideales de belleza.

Especialistas señalan que la atracción no es un elemento fijo que simplemente aparece o desaparece, sino que también puede construirse y fortalecerse a través del cuidado de la relación, la comunicación y las experiencias compartidas.

En el video adjunto conversamos con la psicóloga Emilia Malavassi sobre la diferencia entre atracción y conexión, y qué hacer cuando sentimos que la chispa ya no es la misma.

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