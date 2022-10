'Tips' para resolver conflictos y lograr acuerdos con su pareja

Por Teletica.com Redacción | 28 de octubre de 2022, 8:57 AM

En las relaciones de pareja, lograr acuerdos no siempre es fácil. Hay quienes prefieren no hablar y aparentar que todo está bien; por otro lado, hay quienes pelean constantemente, tratando de imponer sus ideas y no dan el brazo a torcer.

Entonces, ¿cómo hacer para realmente ponernos de acuerdo? La psicóloga Patricia Odio nos visitó en la casa de Buen Día, este viernes, para guiarnos en este tema (ver video adjunto).

Si desea más información, puede localizarla en el teléfono 8441-1212 o en el Facebook 'Patricia Odio Psicóloga'.