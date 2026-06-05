¿Terminó la relación, pero no el dolor? Aprenda a identificar las secuelas emocionales

Todas las relaciones dejan aprendizajes, pero algunas también pueden dejar heridas emocionales que continúan afectando la vida mucho después de una ruptura. Situaciones que generan ansiedad, inseguridad, agotamiento emocional o pérdida de confianza en uno mismo.

Los especialistas explican que una relación sana no es aquella que nunca tiene conflictos, sino aquella donde existe respeto, comunicación y libertad para expresar emociones sin miedo o la sensación de caminar "sobre cáscaras de huevo".

Además, ciertas experiencias amorosas pueden influir en futuras relaciones. El miedo al abandono, la dificultad para confiar, la necesidad constante de validación o la tendencia a repetir patrones de pareja son algunas señales que podrían indicar que existen heridas emocionales pendientes de sanar.

En el video adjunto conversamos con la psicóloga Viviana García sobre cómo identificar las heridas que pudo dejar una relación pasada y qué herramientas pueden ayudar a recuperar la confianza y el bienestar emocional.



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