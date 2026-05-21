Terapia de pareja: cuándo buscar ayuda y cómo hablarlo

Las diferencias forman parte de cualquier relación. Sin embargo, conflictos repetitivos, problemas de comunicación o distancia emocional pueden afectar la convivencia.



Especialistas señalan que acudir a terapia de pareja no representa un fracaso. La consideran una herramienta para fortalecer vínculos, mejorar la comunicación y abordar conflictos (ver video adjunto).



Algunas señales que podrían indicar la necesidad de apoyo profesional incluyen:

​Discusiones frecuentes sobre los mismos temas.

Dificultad para escuchar o dialogar.

Distanciamiento emocional.

Uno de los principales desafíos surge al proponer la terapia sin generar una percepción de crítica o confrontación.



En esta entrevista analizamos cuándo podría ser momento de buscar ayuda profesional y cómo plantear esta conversación.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.