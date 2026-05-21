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Terapia de pareja: cuándo buscar ayuda y cómo hablarlo

Le explicamos cuáles señales pueden indicar la necesidad de apoyo profesional.

Por Teletica.com Redacción 21 de mayo de 2026, 9:30 AM

Las diferencias forman parte de cualquier relación. Sin embargo, conflictos repetitivos, problemas de comunicación o distancia emocional pueden afectar la convivencia.

Especialistas señalan que acudir a terapia de pareja no representa un fracaso. La consideran una herramienta para fortalecer vínculos, mejorar la comunicación y abordar conflictos (ver video adjunto).

Algunas señales que podrían indicar la necesidad de apoyo profesional incluyen:

  • ​Discusiones frecuentes sobre los mismos temas.
  • Dificultad para escuchar o dialogar.
  • Distanciamiento emocional.

Uno de los principales desafíos surge al proponer la terapia sin generar una percepción de crítica o confrontación.

En esta entrevista analizamos cuándo podría ser momento de buscar ayuda profesional y cómo plantear esta conversación.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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