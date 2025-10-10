Sí, es posible: cómo lograr un amor duradero y feliz

¿El amor verdadero dura para siempre? ¿Qué hace que una pareja siga unida —y feliz— después de décadas? La psicóloga Emilia Malavassi, especialista en relaciones de pareja, compartió en Buen Día las claves para construir un amor sólido, maduro y real.

La comunicación honesta, el respeto mutuo y los pequeños gestos cotidianos hacen una gran diferencia a lo largo del tiempo.



Durante la entrevista, también se abordó un tema crucial: sí es posible tener una relación feliz después de 20 o 30 años juntos, siempre y cuando se cultive con intención y compromiso (ver video adjunto).



Descubra los consejos prácticos que pueden fortalecer su relación, sin importar cuánto tiempo lleve junto a su pareja.



