¿Pensando en volver con su ex? Analice estas señales antes de tomar una decisión

Las segundas oportunidades pueden funcionar en algunas relaciones. Sin embargo, la decisión requiere análisis y reflexión.

Después de una ruptura suelen aparecer la nostalgia, los recuerdos positivos y el deseo de retomar la relación. Antes de hacerlo, conviene evaluar las razones que provocaron la separación.

Los especialistas indican que una reconciliación tiene más posibilidades de éxito cuando ambas personas reconocen sus errores y trabajan en los conflictos que causaron el distanciamiento. También recomiendan analizar si los problemas del pasado continúan presentes y si existe un cambio real en ambas partes.

Otra pregunta importante es identificar si el deseo de regresar responde al amor o al miedo a la soledad.

En la entrevista adjunta analizamos las señales que pueden ayudar a determinar si vale la pena darle una segunda oportunidad a una expareja o si es momento de seguir adelante.

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