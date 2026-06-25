¿Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus? Esto dice la ciencia
Especialistas analizan las diferencias emocionales, psicológicas y comunicativas entre ambos géneros, además de los mitos que rodean esas ideas.
Durante años se ha popularizado la idea de que hombres y mujeres parecen venir de planetas distintos por sus formas de pensar, sentir y comunicarse.
Sin embargo, la ciencia ha estudiado estas diferencias desde distintas áreas como la Psicología y las Ciencias Sociales. Algunos aspectos tienen respaldo científico, mientras otros están relacionados con la cultura y las creencias que se han transmitido con el tiempo.
En 'Buen Día' conversamos sobre estas diferencias emocionales, psicológicas y comunicativas. También analizamos los puntos donde hombres y mujeres tienen más similitudes de las que muchas veces se cree.
Repase la entrevista completa en el video adjunto.
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