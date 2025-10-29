El dinero en pareja: herramientas para no llegar a la discusión

Hablar de dinero dentro de la relación puede ser incómodo, pero necesario. La psicóloga Emilia Malavassi conversó con Buen Día sobre cómo transformar este tema, que suele generar conflictos, en una oportunidad para fortalecer la confianza y el trabajo en equipo.

Según Malavassi, el dinero no solo representa decisiones prácticas, sino también emociones profundas como la seguridad, el control o la libertad. Por eso, recomienda abrir espacios de diálogo honesto, definir objetivos comunes y evitar que uno de los miembros cargue solo con las responsabilidades financieras (ver video adjunto).

Cuando se maneja con empatía y transparencia, el dinero deja de ser un motivo de tensión y se convierte en un aliado del amor y la estabilidad.



