Celular, redes sociales y cuentas bancarias: ¿debería compartirlas con su pareja?

Compartir las claves del celular, las redes sociales o las cuentas bancarias genera opiniones divididas dentro de las relaciones de pareja. Algunas personas consideran estas acciones una muestra de confianza. Otras las perciben como una invasión a la privacidad (ver video adjunto).

Los especialistas explican que la confianza no depende del acceso total a la información personal. Una relación sana también incluye espacios propios, respeto mutuo y autonomía.

Los expertos señalan que compartir contraseñas o información financiera debe responder a una decisión voluntaria. Ninguna persona debe sentirse obligada a hacerlo para demostrar amor o fidelidad.

En esta entrevista analizamos los límites saludables dentro de la pareja y las herramientas para mantener un equilibrio entre cercanía emocional e independencia personal.

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