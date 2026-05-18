Banderas "rojas" y "verdes": señales para identificar relaciones saludables

Las primeras etapas de una relación suelen mostrar señales importantes sobre la dinámica entre dos personas. Las llamadas “banderas rojas” y “banderas verdes” ayudan a identificar conductas saludables o problemáticas.

Entre las “banderas rojas” destacan el control excesivo, los celos constantes, la falta de respeto, la manipulación emocional y las inconsistencias frecuentes.

Las “banderas verdes” incluyen comunicación clara, interés genuino por escuchar, respeto por los límites personales, responsabilidad emocional y apoyo mutuo.

Reconocer estas señales permite evaluar comportamientos que influyen en el bienestar emocional a largo plazo. Ampliamos este tema en la entrevista adjunta.

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