Atardeceres que enamoran: rincones imperdibles de Costa Rica

Costa Rica no solo destaca por su biodiversidad, sino también por sus atardeceres, capaces de detener el tiempo y conectar a las personas con la naturaleza. En este inicio de año, muchos buscan espacios para desconectarse, compartir y disfrutar de esos momentos en que el cielo se transforma en un espectáculo de colores.

Hoy le invitamos a descubrir destinos rodeados de paisajes impresionantes, ideales para vivir atardeceres memorables junto a amigos o familia.

Alejandro Trejos, fundador de Qué Buen Lugar, nos acompañó en Buen Día para recomendarle sitios especiales donde el sol se despide de forma inolvidable (ver video adjunto).



