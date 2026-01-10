Tradición que construye: los aportes del Verano Toreado en Jesús María de San Mateo

La emoción y la tradición regresan a Jesús María de San Mateo de Alajuela. Este 2026, el Verano Toreado de Teletica llegará una vez más a esta comunidad, lo que representa no solo en un espectáculo taurino de gran convocatoria, sino también en un motor de desarrollo local que ha dejado huella en la zona a lo largo de los años.

La realización de este evento ha significado un importante impulso económico para Jesús María. Durante el día de la actividad, el redondel se llena por completo y cientos de personas se dan cita para disfrutar del Verano Toreado, generando un aumento significativo en las ventas y en los ingresos de vecinos, emprendedores y organizaciones comunales que participan activamente.

Uno de los mayores beneficiados ha sido el campo ferial, administrado por la Asociación de Desarrollo de la comunidad. Gracias a los fondos recaudados con el evento taurino y otras actividades, se han podido concretar mejoras visibles y necesarias para el espacio. Un ejemplo de ello es la cocina, donde se preparan los platillos que se venden en distintas actividades a lo largo del año y que hoy cuenta con condiciones más adecuadas para su funcionamiento (ver video adjunto).

Las obras realizadas incluyen la instalación de cielorraso, la colocación de fachaleta nueva y trabajos de pintura, entre otras mejoras que fortalecen la infraestructura comunal. Estos avances no solo elevan la calidad de los eventos, sino que también representan un beneficio permanente para la comunidad.

Por estas razones, el Verano Toreado de Teletica se consolida como una actividad que va más allá del entretenimiento. Es una oportunidad para apoyar a distintas comunidades del país, fortalecer el desarrollo local y disfrutar de una tradición que une a las familias. La invitación queda abierta para no perderse esta edición 2026 y ser parte de una iniciativa que genera impacto positivo donde llega.





