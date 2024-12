¡Puerta, papá! Elenco de Toros Teletica está listo para tirarse a la arena de Pedregal

El elenco de Toros Teletica está listo para tirarse a la arena de Pedregal. Así lo demuestra con las fotos oficiales de la temporada 2024-2025, que arrancará el próximo 25 de diciembre a las 7:45 p. m.

Las fotografías fueron tomadas por Félix Hernández Quesada, productor creativo y fotógrafo del departamento de Artes Visuales de Teletica.

El equipo se reunió en las instalaciones de la Ganadería CHA de Carlos Hernández, ubicadas en La Garita de Alajuela.

Presentadores: Susanna Peña y Carlos Álvarez.

Equipo de humor: Daniel Montoya, Mauricio Astorga, Natalia Monge y Rigoberto Alfaro “Gallina”.

Expertos taurinos-barriles: Michael Bleak, Krissia Rodríguez y Marvin Hidalgo.

A este grupo de profesionales se une Eugenia Fuscaldo, quien, por un año más, llevará toda su experiencia, humor y folclor a los hogares de los costarricenses. Fuscaldo, quien es popularmente conocida como “Doña Tere” por la serie La Pensión, tiene una amplia trayectoria en el teatro, incluso con un premio nacional otorgado en 1983. En los toros, ha participado con sus personajes Auristela y “Doña Cata”, quienes sacan las risas de los televidentes.

Las retahílas, como de costumbre, estarán a cargo de Max Barberena, quien regresa tras un año de ausencia.

Reencuentro

Por primera vez en muchos meses, los integrantes del elenco se reencontraron en la sesión de fotos. En esta ocasión, se incorporó Krissia Rodríguez, barrilera profesional que aportará sus conocimientos en el campeonato de barriles de este año.

“En mi primera vez compartiendo con todo el elenco, bastó solo un día para entender por qué Toros Teletica es el mejor programa taurino del país. Con ellos se respira humor, compañerismos y alegría en todo momento, juntos la pasamos siempre bien”, dijo Rodríguez.



Ese sentimiento lo comparte Carlos Álvarez, quien reconoce que posar para la cámara no es lo suyo.

“Las fotos son algo que, aunque parezca mentira por estar en este medio, a mí no se me dan muy bien. Eso de modelar, de hacer ciertas poses, cambios de vestuarios… no es lo mío. Es un poco difícil para mí lograrlo, obviamente hay que tener la mejor actitud porque hay compañeros que están haciendo su trabajo.

“No obstante, la convivencia, volver a ver a la gente, esas cositas que ya te vinculan con la época, porque ya estamos otra vez en el terreno de juego. Es grato, este equipo, con el que tenemos tanto tiempo de estar juntos, volverlos a ver es algo muy parecido a la familia”, expresó Álvarez.

Natalia Monge también se mostró agradecida por el espacio para compartir con sus compañeros, ya que a algunos de ellos solo los ve una vez al año.