Tía Zelmira: Yoko G hace camino a México

Por Teletica.com Redacción | 5 de abril de 2024, 8:30 AM

Cumpleañeros

Tengo un saludo cordial para la guapísima modelo María Fernanda Mora Escalante, para el experto en informática Gustavo Marín, para la modelo Fabiola Cordero y para mi colega Marta Guzmán, quienes cumplen años este viernes 5 de abril. Otros cumpleañeros de la semana son Keylin Castro (cumple el 6 de abril), Yollihanth Gómez Malaver (6), Karine Niño (7), la psicóloga Gabriela Gorden (7), la periodista Steph Molina Coll (9), la ex Miss Costa Rica Claudia Garnier (9), el modelo Barkley Ramos (9), la periodista Lysalex Hernández (9), el chef y empresario gastronómico Daniel Isea (9), la naranjeña Magdalena Campos (10), el modelo Gabriel Garro (10), la modelo Karen Brenes (10), el abogado Juan José Andrade (11), la quepeña María Fernanda Montero Pérez (11), la siquirreña Xinia María Davis Morgan (11) y el comentarista deportivo Claudio Ciccia. Felicidades.

Yoko G hace camino a México



La cantante costarricense Yoko Gómez, conocida como Yoko G, La Reina del Sabor, se fue a la feria de Ometepec, en el estado mexicano de Guerrero y, cortó rabos y orejas. La guapa rubia conquistó una vez más al público de aquella popular actividad, donde ya la conocen, la quieren y la apoyan.



Aparte de entrevistas con los medios y otras presentaciones promocionales, Yoko se presentó el pasado domingo 31 de marzo en la plaza de toros de Ometepec; los mexicanos se volvieron locos con el encanto, la sensualidad de esta sabrosa reina, quien muy profesional como es, viajó con su propio grupo de bailarinas la famosa Alexa Guzmán y Vanessa Romero, pues siempre procura causar una muy buena impresión en tarima… y lo logra.



Para Yoko G, avanzada estudiante de Odontología, su experiencia reciente en México fue realmente valiosa al compartir el escenario con figuras destacadas como Marca Registrada y Jerry Gerardo Coronel; además, Jesús Vela, manager de estos artistas la trató como la gran figura que ella es y le hizo propuestas para que regrese a presentarse en tierras aztecas. Yoko y su grupo compartieron con reconocidos cantantes, productores y se reunieron con gente influyente de la industria musical. Sin duda que este segundo viaje a la cantante tica a México le brindará muchas oportunidades artísticas.



Durante la gira, la Reina del sabor, aprovechó para presentar y promocionar su nuevo tema musical en la Expo-Feria Ometepec, que este año celebró su 50 aniversario. Yoko contó que la canción que estrenó, se llama “Me va a extrañar”, un “cover” de un tema de banda, ya que piensa ir incorporando esos acordes a su lista de canciones, para agradar más y terminar de conquistar a los mexicanos; los arreglos los hizo el productor Alfonso Valverde, y ella quedó muy satisfecha con el resultado.



Tras su presentación del domingo pasado, se siente muy agradecida por la invitación y por las atenciones que le brindaron. En cuanto a las ofertas que recibió, está pensando seriamente en aceptarlas, porque cada vez está más convencida que su música y el espectáculo que ella presenta en tarima, es del agrado de los mexicanos. Aunque su repertorio y sus bailes son más orientados a la música urbana y cumbia, también ha empezado a incursionar en el género de banda, que es la favorita de aquel mercado.



Finalmente Yoko G agradeció a todos los que han confiado en ella, a los que apostaron por su talento y a quienes le han dado el apoyo que tanto necesita, en estos momentos de la consolidación de su carrera, especialmente al público. “Daré todo lo mejor, no los defraudaré”, dijo.



 ​ Yoko G es una cantante muy sensual.

Una semana muy triste



La última semana estuvo marcada por la tristeza del fallecimiento de algunos seres cercanos muy queridos. El jueves 28 de marzo conocimos la trágica noticia de la muerte de la abogada María Alexandra Chaverri (Ale Chaloa), especialista en Derecho Penal y Penitenciario, experta en Litigios, quien basó siempre su trabajo en los principios de legalidad y dignidad humana. “A lo largo de mi carrera, me he enfocado en investigar las causas de los ilícitos y encontrar formas de solventarlos, con el objetivo de contribuir a la creación de una sociedad mejor. Trabajo de manera ética y transparente, decía. María Alexandra destacó laborando, durante una década, junto al gran jurista José Miguel Villalobos, quien escribió: “Me acompañó en muchos juicios, procesos y trabajos, siempre atenta, inteligente, divertida, leal y muy ingeniosa. Logró cumplir su sueño de ser abogada y me siento muy orgulloso de ella, su familia y especialmente de su hija”. Alexandra también fue bombero, era una muchacha realmente bella, tanto que aun siendo una destacada especialista, aceptó salir en la sección Figura de la Semana, de Tía Zelmira, donde evidenció su bonita figura y su preciosa cara. Muchacha inteligente y muy crítica, destacó por su independencia de criterio, que expresaba con toda libertad.



María Alexandra Chaverri.​

El jueves 28 de marzo supimos del deceso de nuestro colega y amigo Enrique González, a quien le decía Enrique El Bueno y él disfrutaba y se reía con aquel sobrenombre. Este buen hombre, quien estudió en la Universidad de Texas y trabajó en compañías como Gillette, Colgate Palmolive y el Instituto Nacional de seguros (INS), se dedicaba últimamente a la creación de contenidos en las distintas plataformas de entretenimientos que él mismo creaba y administraba. Al final lo conocí bien porque se convirtió en un reportero serio que no faltaba a ninguna actividad, especialmente del área del entretenimiento. Hacía buenas entrevistas que luego transmitía en sus perfiles como el más conocido llamado ¿A dónde ir hoy? También era director de Pontink Gaming, Pontink Radio, Acción y Deporte y otros sitios similares. Era un trabajador inagotable, un hombre simpático y era realmente muy buen amigo. De verdad que lo extrañaremos en las coberturas periodísticas. Un abrazo a mi querido Enrique, donde quiera que se encuentre.



Enrique González.

También lamento el triste fallecimiento de la modelo y candidata a Miss Costa Rica Adriana Zúñiga Sáenz; con 45 años y madre de tres hijos, Adriana siempre fue una mujer guapa que sobresalió en el modelaje nacional. Recuerdo que siempre la invitaban a las pasarelas reservadas para las mujeres más hermosas y era frecuente verla en anuncios de televisión. Mujer simpática e inteligente, siempre destacó por su elegancia. Abogada de profesión, Adriana fue Miss Ten Costa Rica en 1997. Este viernes 5 de abril y mañana sábado, a las 6 p.m., habrá misa de recordación en la parroquia San Rafael Arcángel, en Escazú.



Adriana Zúñiga Sáenz, Mariluz Bermúdez, Luis Castillo y Nancy Dobles durante una gira por Centroamérica.

Para seguir sumando noticias lamentables, el lunes 1º de abril, en Trelew, Argentina, a los 101 años, falleció Adela Salaberry, madre del Embajador del Tango en Costa Rica Oscar López Salaberry. Desde aquí le enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia López Salaberry, tanto para los que viven en La Patagonia, como los afincados en Cartago y en Guanacaste. Doña Adela ejerció con amor pleno la tarea de docente a lo largo de 44 años. Su fallecimiento enluta a varias generaciones de alumnos a los cuales formó con el amor del primer día de clases, así como a la comunidad educativa en general, ya que además de ser maestra tuvo a su cargo la responsabilidad de conducir la dirección en varias escuelas. La docente se casó con Progreso López, con quien tuvo tres hijos, Oscar, quien vive hace muchos años en Costa Rica dedicado a la promoción y enseñanza del tango; Luis y Néstor Ricardo López Salaberry, los cuales le dieron varios nietos y bisnietos. Adela fue reconocida por el Concejo Deliberante de Trelew en 2017 como Vecina Destacada, por su tarea como docente y directiva escolar. Su presencia, era notoria y digna de reconocimiento en diversos actos institucionales de la localidad. Adela honró la vida, seguro se fue sonriendo, de acuerdo con una nota publicado por el Diario El Chubut. “De mi día me entretengo leyendo, tejiendo, escuchando la radio, miro las noticias, leo los diarios, me interesa todo. No me aburro nunca. Me gusta cocinar, pollo al horno con papas, ravioles, una serie de cosas”, dijo hace un año en una entrevista con motivo de su centenario.



Adela Salaberry.

También me dolió en lo más profundo de mi alma la muerte, víctima de un infarto, la madrugada del 2 de abril, de Rodrigo Moreno Castellanos, hijo de mi gran amigo y hermano, el conocido músico y productor radiofónico Alfredo “Chino” Moreno Estrada y Graciela Castellanos Moreno. Rodrigo, de 49 años, nació el 11 de enero de 1975; le sobreviven sus hermanos Ricardo, Laura, Carlos y Raúl. Sus honras fúnebres se realizaron este jueves 4 de abril en la Iglesia San Juan Bautista Tibás. Para mi querido Chino y para toda su estimable familia, mis más sentidas condolencias.



Rodrigo Moreno Castellanos.

Te tengo un vieras…



Vieras que la reconocida periodista Gabriela Jiménez, de 7 Estrellas y TDMás, se fue de vacaciones a Europa y anduvo por Suiza, Italia, Francia y Portugal y visitó Ginebra, Lavern, Roma, Milán, Fátima, Lisboa, Girona, Zaragoza, Madrid, Toledo y Barcelona. El lunes 1º de abril, sin embargo, hizo su visita más memorable al Vaticano donde, además, tuvo la oportunidad de ver al Papa Francisco, cuando él se asomó al balcón para dar el saludo de Pascua y eso, para ella fue lo máximo que le pudo pasar. “No saben lo feliz que fui al ver al Santo Padre, porque eso es muy significativo para mí”.



Gaby Jiménez.

​Vieras que recientemente conocí a Karolina Narvaez. ¿No sé de dónde salió, pero les puedo asegurar que es una de las mujeres más hermosas que he conocido? Cuando me la presentaron, de inmediato le ofrecí ser la imagen y salir en un comercial del restaurante Estación Atocha Don Bosco, que quedó realmente espectacular. Experta en mercadeo, esta modelo es embajadora de la marca Udumbara y de Fitness Escorpio. Además, será la vocera de los caballos frisones de Allan Arrieta, durante el tope de San Ramón programado para este fin de semana.

Karolina Narváez.

Estamos todos jodidos



En el periódico El País, de España, en la sección de cartas a la directora, encontré la siguiente misiva escrita por Belén Obregón, de Madrid: “Estudié teatro, danza, locución… Acudo a castings y, desde hace un tiempo, en el formulario hay que añadir tu perfil de Instagram. En los últimos años contratan a muchos más influencers y famosos para las producciones. Ya no tiene sentido estudiar teatro para trabajar. Nunca fue camino fácil, de esto éramos conscientes. Pero desde que impera la locura del like, es aún más difícil. Ojalá un día impere el buen hacer, el trabajo y el talento, y recuperemos el amor por el arte. Ojalá no fuera necesario ser influencer para ser artista”.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.