Tía Zelmira: Verónica Bastos sigue picando

Su participación en Pica y se extiende, la tiene realmente satisfecha, pues se trata del horario estelar de alta audiencia, lo que llaman Prime Time, programado para difundirse después de La Casa de los Famosos , de Miami, un programa de comprobado éxito en las temporadas anteriores. Aparte de hacer comentarios y dar informaciones, cada domingo Verónica y Adyan ofrecerán detalles sobre cuanto sucede tras bambalinas y tendrán como invitados a ex habitantes de la casa y también darán noticias faranduleras del fin de semana. Además, incluirán cosas prohibidas de la casa de los famosos que, por diversas razones, no se pueden difundir. En el reality show hay gente muy famosa, sin embargo, Verónica y Adyan darán sus opiniones, por duras que sean.

“Para nosotros no es suficiente que usted tenga los domingos La casa de los famosos, sino que después del programa especial venimos con todo eso que no se puede ver, con esas cositas prohibidas que pasan en La casa de los famosos. Nosotros vamos a tener cámaras 24/7 por todos los lugares vigilando a los que están tanto dentro como fuera, y vamos a traer mucha noticia del mundo del entretenimiento también”, contó Verónica.

“Lo divertido del programa es que vamos a dar diferentes aristas de lo que está pasando dentro de la casa”, comentó el presentador puertorriqueño. “Ella (refiriéndose a Verónica) puede tener su opinión, yo puedo tener la mía, pero no solamente somos nosotros, habrá ex habitantes de La casa de los famosos, tendremos con nosotros expertos, gente que ya ha vivido en carne propia la experiencia, familiares de los mismos habitantes van a estar ahí dándolo todo y defendiendo a garra y espada a su habitante favorito”.

​Vieras que el bailarín Michael Rubí, quien se dio a conocer a Dancing With The Stars, sigue explorando posibilidades artísticas en el extranjero; tras haber estado una temporada (de julio del 2023 a enero del 2024) en Lagunilla, mi barrio, junto a su compatriota Maribel Guardia, la semana pasada se incorporó al elenco de la cantante Gloria Trevi. “Haber venido a México, me ha cambiado la vida, en mi primer trabajo aquí fui siempre feliz y me sentí valorado”. La anécdota divertida es que sin haber empezado sus labores con la Trevi, a Michael lo regañaron junto a un grupo de compañeros.