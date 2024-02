Tía Zelmira: Una Miss Costa Rica espectacular

He conocido a muchas ganadoras de Miss Costa Rica bellas y talentosas, pero, sinceramente, Lisbeth Valverde me conmovió, me convenció y me conquistó. Lo nuestro fue como un amor a primera vista: desde que la vi concursando, supe que se trataba de una muchacha con todos los atributos físicos, espirituales e intelectuales para ganar el título como la más bella del universo. Pero, no siempre se gana el primer lugar, muchas veces estas situaciones nos ayudan a saber que a veces hay que luchar más para lograr nuestros objetivos y, en el camino, motivar a muchos más. En eso anda Lisbeth. Bien por ella.