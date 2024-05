Tía Zelmira: Una experiencia positiva

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Cumpleañeros



Saludo de primero a mi gran amiga Nany Sevilla, empresaria y entrenadora personal de primerísimo, nivel con motivo de cumplir años este viernes 17 de mayo. Por cierto, Nany ha estado muy acongojada estos días con motivo de algunos problemas de salud que enfrentó su hijo, el médico Rodrigo Artavia, afortunadamente ya está fuera de peligro. También saludo a la productora de Tu Cara me Suena, Vivian Peraza (cumple años el 18 de mayo), la periodista Janeth Valverde (18), la ex A Todo Dar Tatiana Incera (18), el periodista Luis Ángel Monge (20), el periodista Daniel López Barboza (21), mi padrino Johnny Mermelstein (21), la modelo Andrea Obaldía (21), la empresaria y experta en estética Ericka Zúñiga Hidalgo (22), el empresario Carlos Rohrmoser (22), el diseñador Daniel Del Barco (22), la promotora y mercadóloga Ana Lucrecia Vargas (22) y la cantante Mari Blu (23). Felicidades para todos.

Una positiva experiencia en el Parque Viva



El domingo 12 de mayo tuve un reencuentro con el anfiteatro Coca Cola del Parque Viva. Fue una muy grata experiencia, digna de repetir. En dos oportunidades había estado ahí para escuchar una vez a Bocelli y luego a Sabina junto a Serrat; en aquella ocasión, no le tomé el gusto a ese sitio, a su entorno, como si lo hice ahora con motivo del concierto de Il Divo.



El Parque Viva es un sitio amplio, cómodo, seguro, moderno, limpio, ordenado y muy amigable con el ambiente, merecedor de la Bandera Azul Ecológica entregada poco antes de la presentación de los divos; a lo anterior se debe sumar que los cantantes solicitaron expresamente que no hubiera envases de plástico en el camerino.



El Parque Viva es un lugar para disfrutar sin prisas y sin largas filas. Normalmente las puertas las abren con suficiente anticipación, para permitir el arribo en transporte público o en vehículo propio; quienes toman en cuenta estos detalles no tienen problemas de congestionamiento vial. Si bien las calles del entorno, las de la Guácima, son angostas, una vez en el sitio todo fluye mucho mejor.



Fui al concierto de Il Divo con La Loba Lilliana Mora y con mi buen amigo el banquero Gerardo Porras, quien tenía una motivación especial: su hijo Gerardo Porras, el mejor guitarrista del país, fue uno de los músicos locales elegidos para acompañar a los cantantes junto con Mario Álvarez y Glenn Núñez.

El telonero fue Joel Gamboa, quien cumplió muy bien con el encargo. También me motivó ir al concierto, la invitación de mi colega y amigo Álex Murillo, director de la exitosa página de entretenimiento informativo La Esquina 506.



Aunque la presentación estaba programada para las 8 p.m., arribamos al Parque Viva cerca de las 5:30 p.m., sin complicación ni pega alguna. En los jardines y en las bancas cercanas al anfiteatro, había grupos conversando e ingiriendo alimentos y bebidas, en forma relajada, sin preocupación alguna.

Gerardo me invitó a una oferta de Flor de Caña y rellenamos tres veces el vaso. Entonces nos dimos una vuelta por el área de comidas donde venden de todo: tacos, choripanes, perros calientes, gatos fríos, hamburguesas, emparedados y de todo, para todos. El área de comidas es amplia, limpia, ventilada y cómoda, apenas para pasarla bien.



Ubicados cerca de las flores de caña, abordamos a la periodista Fabiola Herra, quien andaba cumpliendo sus funciones como relacionista pública de Ernesto Arceyut, gran organizador del concierto.

También conversamos con Ángela Brenes, a quien habíamos visto la última vez en ese mismo lugar, porque ella —y Nerina Carmona— siempre han sido las mejores amigas de Sabina de esta esquina. En esas estábamos, cuando apareció mi colega Montserrat Aguilar, a quien tenía décadas de no ver, tras haberla conocido como una reportera de Noticieros Columbia; luego se desempeñó en las oficinas de Migración de Aeropuerto Juan Santamaría hasta jubilarse; Montserrat, siempre efusiva, amable y simpática, habla más que una tarabilla, pero ese día andaba mutis y proper, muy tuyú, como diría la Zarina de la Moda, Amanda Moncada.

El público disfrutó de un gran concierto en un lugar ideal.

Al final vi a mi buen amigo Manuel Acosta, de Canal 7; también saludé al gran Carlos Díaz, a quien conocí en el siglo pasado cuando trabajábamos en el hotel Herradura con don Natsuo Asada; Carlos es el jefe de alimentos y bebidas del Parque Viva. En las escaleras me topé a Gabriela Alfaro, de Canal 7, buscando un oasis para hidratarse; la hermosa dama andaba con la Miss Costa Rica Lisbeth Valverde y el gringo Travis Cones, dichoso novio de la mujer más bella del país.



No vi mucha gente conocida —de mi generación— porque imagino que ya no están para conciertos, pero me sorprendió y me alegró ver a gente joven, que uno pensaría que no siguen ese tipo de música.



Unos quince minutos antes del tan de las ocho, nos dirigimos al anfiteatro Coca Cola y nos permitieron ingresar con los refiles cañeros. A Gerardo y a Dirk Stubenrauch —un amigo de Álex— les tocó en la sección 500, más o menos por la fila 500, y a La Loba y a mí, en la 400. Gerardo, quien estaba realmente contento con haber ido y emocionado de ver a su hijo en aquel magno escenario, no aguantó las ganas y allí mismo compró una entrada de esas VIP y se pasó a primera fila, como correspondía.

Nosotros, pese a los 400 metros planos, pudimos ver bien y, cuando alguien subía el teléfono para grabar y nos tapaba la escena, La Loba aullaba y bajaban el aparato… telefónico. La pasamos muy bien, disfrutamos del excelente sonido y agradecimos la educación del público; además, entre las filas de butacas hay una distancia adecuada, de modo que, si alguien quiere entrar o salir, no molesta a los demás.

Yo, como me había hidratado más de la cuenta, tuve que ir a descargar la vejiga tres veces; lo logré sin problema alguno y conté en todo momento con el apoyo de los guías y encargados de la seguridad, quienes hacen un trabajo realmente bueno.



Cuando sonó el éxito 14 de la jornada, My Way, tres canciones antes del final, salimos al estacionamiento y 25 minutos después ya estábamos en San José, pegando las pestañas.



Como dije al inicio, fue una experiencia de domingo buena, un concierto de calidad mundial en un sitio que realmente reúne las condiciones necesarias para pasarla bien y disfrutar sin sufrir; el secreto está en programar la llegada y la salida y saber que hay tiempo, espacio y oferta para tomar y comer algo antes y durante el concierto.

Valió la pena ver a Il Divo, fue buena la idea de regresar al anfiteatro Coca Cola y comprobar que el Parque Viva es el sitio ideal para los conciertos porque fue pensado, diseñado y construido con ese propósito. Mis felicitaciones para Ernesto Arceyut, presidente de Arceyut Producciones, y a todo su equipo de trabajo; gracias por hacer las cosas bien.​

Carolina Sánchez, Fabiola Herra, Andrea Borbón y María Fernanda Cubillo forman parte del excelente equipo de producción de Arceyut.

Vieras



Vieras que me hizo mucha gracia ver en televisión al biólogo Rodolfo Vargas Leitón, hijo de comentarista Juan José Vargas, porque tienen un tono de voz muy parecido, tanto que lo imaginé diciendo, como su papá, “no se complique, viva feliz. A Rodolfo, lo entrevistaron en su Refugio Animal, en Santa Ana, para pedirle opinión científica sobre el traslado de las especies del Simón Bolívar.

El biólogo es fundador e investigador del Refugio Herpetológico de Costa Rica. En cuanto a Juan José Vargas, debutó hace 17 días como el nuevo alcalde de Santa Ana. No se complique, viva feliz.



El biólogo Rodolfo Vargas Leitón es experto en reptiles.

Vieras que la guapísima modelo y atleta Devy González Jaen participó en la Sétima Edición de la Maratón de San José, realizada el pasado domingo 12 de mayo, donde obtuvo un muy buen tiempo, el mismo que logró en la Maratón de Nueva York. Devy, quien es empresaria y dueña de la marca Dvora Bikinis, celebró hace unos días sus treinta años; “realmente me siento plena y muy agradecida con mis años.

Tengo salud y mis seres queridos también, logré un nuevo puesto de trabajo, estoy cursando mi tercera carrera universitaria, mi empresa de bikinis ya cumplió seis años y, además, tengo nuevas amistades”, dijo Devy, quien está de lleno en su faceta como atleta y amenaza con volver a practicar la marcha, que le dio grandes satisfacciones en sus inicios como deportista profesional.

Devy González Jaen está plena y bella a sus treinta años.

Vieras que la empresaria en estética Ana Beatriz Brenes, ha mostrado su faceta como fotógrafa y la verdad que me ha convencido por su profesionalismo y el arte que hay en sus trabajos. Ella ha viajado por varios continentes y sus fotos son de una calidad tipo National Geographic. Tiene imágenes de lugares exóticos, de animales salvajes, de camellos, osos, lobos y hasta de monos sagrados de la India. Ana Beatriz ha estado en sitios como el Taj Mahal, el salar Uyuni, en la Patagonia de Chile y en Alaska. No conocía esas artes de Ana Beatriz y, ahora que examiné su trabajo, me quedó una grata impresión.

Ana Beatriz Brenes de safari en India. Foto: Luis Solano Pochet.

Vieras que el exitoso empresario gastronómico Leandro Aldaburu, acaba de estrenar un Novillo Alegre en Lindora. El sitio quedó muy bien, realmente, se nota la calidad y el buen gusto que Leandro le ha puesto a este proyecto; el nuevo local es muy bonito y señorial, los acabados y la decoración son de revista. Este nuevillo no tiene nada que envidiarle a ningún restaurante de alto nivel fuera de Costa Rica. En cuanto a los cortes de carnes y los demás platillos del menú y la carta de vinos, son de categoría mundial. Felicitaciones a Leandro.

Este es el nuevo Novillo Alegre en Lindora.

Vieras que el cantante nacional El Discípulo anda feliz por todo el país, promoviendo sus éxitos, así como el nuevo tema Cumbia Charanguera, que grabó recientemente junto a los cantantes Wally y Junior Gayle. El miércoles, El Discípulo se presentó en el gimnasio del Liceo de Nicoya, como parte de las actividades programadas con motivo de las elecciones del Gobierno Estudiantil.

​“Me agradó ver a esos compatriotas disfrutando de la fiesta de la democracia, valorando la música y divirtiéndose sanamente. Agradezco a todos los estudiantes de esa gran institución el recibimiento que me dieron, fueron realmente generosos y amables… ni se diga cuando escucharon la Cumbia Charanguera”, comentó.

El Discípulo se presentó el miércoles en el Liceo de Nicoya.

Vieras que tengo pena ajena por un perfil llamado “Quepos, personajes de Quepos”, el que visito con cierta frecuencia para ver fotos, especialmente muy antiguas, de cuando yo vivía en aquel puerto. Sin embargo, de un tiempo para acá, cuando ingreso a ese perfil de Facebook, lo que aparecen son imágenes de desnudos y de sesgo pornográfico. ¿Quién sabe quienes manejan esa página y no se han dado cuenta de que les invadieron el perfil o no saben cómo arreglar el problema? Ojalá que esto se solucione pronto, para ver con tranquilidad las fotografías de mis coterráneos y no unas de chingoletas culipeladas que quién sabe de dónde serán.

Vieras que de las cosas buenas de la vida y de la mesa está la paella, pero si la maridamos con un buen vino, ojalá español como ella, tenemos una combinación estrella. Celebro por lo anterior estas dos fotos tomadas por mi buen amigo y cliente frecuente de Estación Atocha Don Bosco, Mario Nájera, quien casi siempre pide paella —valenciana— y un buen vino, ojalá un tempranillo como Finca Resalso, de Emilio Moro, cosechado en la Ribera del Duero.

Mario disfruta sin abusar ni pasarse de copas ni de calorías, porque el vino es para vivir, gozar, respirar y soñar. ¡Salud, Mario! Gracias por esas fotos, verdaderas obras de arte.

Paella valenciana con vino español. Foto: Mario Nájera.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.