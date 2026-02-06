Tía Zelmira: Televisión realmente inteligente

Por Rogelio Benavides / b[email protected]

Cumpleañeros

El primer saludo de cumpleaños de esta fecha es para la sicóloga e instructora de yoga Glori Araya Campos, quien cumple años este 6 de febrero. Al desearle lo mejor de lo mejor, esperamos que pase muy feliz al lado de su esposo David Ramírez Bianchini y de sus hijos Luciano y Lila. Felicidades. También cumplen años esta semana el empresario Mauricio Picado (6 de febrero), el empresario David Castro (6), el empresario Jeremy Giralt (7), la empresaria Iliana Velázquez Moncada (8), el fotógrafo Mauricio Salazar Tapia (8), el empresario Ruander Jara Phillips (9), el pintor Carlos Poveda (9), la modelo Elena Thamez (9), la productora televisiva y atleta Marijke Van Laarhoven Vega —Mara Fitness— (9), la modelo y cantante Melissa Mora (10), el presentador Ítalo Marenco (10), la doctora Susana Jiménez Rueda (11), la abogada Angie Miranda (12) y la periodista Mayra Porras (12).

﻿ Marijke Van Laarhoven Vega, atleta, modelo y campeona de pesca deportiva, cumple años el 9 de febrero.





Televisión realmente inteligente

El proceso electoral dejó notorias enseñanzas para los productores de televisión, periodistas, informáticos y para el público en general. Los programas informativos, como Telenoticias, ganaron la partida al adaptarse a las nuevas formas de comunicación y a enfrentar directamente a las redes sociales.

Telenoticias lo hizo inteligentemente, con una inteligencia muy real: la Inteligencia Artificial, que se incluyó de lleno en la cobertura informativa, así como en la presentación de los números y datos estadísticos, tan utilizados en las contiendas electorales. La jornada reciente es la más tecnológica de toda la historia.

La televisión se impuso a las distintas plataformas de las redes antisociales, porque tiene que ser precisa, creíble e informar con objetividad.

En cuanto a las redes, tuvieron un gran la difusión de ideas y abundante comunicación política, pero también permitieron la masiva y abusiva difusión de noticias falsas, la mayoría de ellas hechas con inteligencia artificial—usada en este caso en forma negativa— también permitieron el acoso de los troles y acciones de desinformación desde las distintas granjas.

Informarse en aquell﻿as plataformas, no era confiable. Además, los insultos, la vulgaridad, el lenguaje soez y otras bajezas, fueron la tónica de las discusiones, especialmente promovidas por quienes lo hacían desde perfiles falsos, de los que hay millones. Ante este panorama, la televisión afianzó su incuestionable credibilidad.

Estas elecciones registraron mayor participación ciudadana y un notable récord de audiencia televisiva; las transmisiones fueron más vistas que hace cuatro años, según datos de la medición de audiencias realizados por Ibope, que revelaron un mayor interés de informarse por medio de la televisión.

La jornada electoral del 1.º de febrero alcanzó una participación del 69,10%, cifra que representa un incremento de 10 puntos porcentuales en comparación con las elecciones del 6 de febrero de 2022, cuando la participación fue de 59,97%. El promedio de minutos vistos por persona (ATS) aumentó de 71,32 minutos en 2022 a 77,70 minutos en 2026, lo que confirma que los costarricenses dedicaron más tiempo esta vez a estar frente a la pantalla.

En el caso de Telenoticias, alcanzó un rating de 20,3 en la franja horaria de las 6 p.m. a las 11:24 p.m. el 1° de febrero, más que todos los canales juntos en ese mismo segmento. Sin duda que el trabajo arduo y profesional de Telenoticias marcó la diferencia y los televidentes así lo reconocieron.



Acorde con el propósito de informar de la mejor manera, Canal 7 también implementó otras dinámicas en varios de sus canales y plataformas digitales. Por ejemplo, en Teletica.com, se instaló Ticovot, un chatbot con inteligencia artificial, diseñado para responder preguntas clave sobre la realidad nacional y las propuestas de los aspirantes a la Presidencia.

Los usuarios pudieron informarse acerca de los principales problemas del país y qué planteaban los candidatos para resolverlos. Ticovot fue desarrollado en conjunto con la empresa tecnológica GBM y formó parte de la estrategia informativa de Teletica, que siempre busca incorporar nuevas herramientas digitales para fortalecer el acceso a información confiable.

¿Inteligencia artificial?

A estas alturas, ya la inteligencia artificial resulta cada vez más real y más creíble y, bien utilizada, es una gran herramienta para comprender los cambios en la sociedad y acceder al análisis de abundante información a la que no tenemos acceso tan fácilmente, pero procesada por este mecanismo —que de artificio no tiene nada—, resulta fundamental para la comprensión de los distintos fenómenos sociales.

En Telenoticias, Luis Ortiz, experto en temas de tecnología, nos sorprendió el día que presentó a su colega PIA, para que lo apoyara el análisis político con acceso a datos verificados y capacidad para responder consultas del público durante las transmisiones; también fue la empresa GBM la que puso en funcionamiento a esta periodista con inteligencia artificial. PIA operó como una presencia digital integrada a la redacción de Telenoticias y su función principal fue procesar y analizar información previamente verificada.

Su base de conocimiento incluyó el historial de votaciones presidenciales desde 1953, los programas de gobierno inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los principales hallazgos del más reciente informe del Programa Estado de la Nación. A partir de estos documentos, la herramienta podía responder preguntas en tiempo real durante las transmisiones, aportando contexto histórico, comparaciones y análisis de datos.

​“El desarrollo de PIA demuestra cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada estratégica para mejorar la toma de decisiones y el acceso a información confiable. Desde GBM acompañamos a organizaciones en Centroamérica y el Caribe en la adopción responsable de estas tecnologías, impulsando casos de uso reales que aporten valor tanto al negocio como a la sociedad”, dijo Gabriela Hidalgo, Gerente Regional de Mercadeo de GBM.

El diseño del avatar y la animación de PIA estuvieron a cargo de FairPlay LapseLabs, una empresa costarricense con reconocimiento internacional en el desarrollo de videojuegos. El proyecto evitó el hiperrealismo visual, tomando en cuenta el fenómeno conocido como “uncanny valley”, que puede generar rechazo cuando los personajes digitales intentan parecer excesivamente humanos.

Fue el lunes 26 d﻿e enero cuando Telenoticias incorporó a PIA, la primera periodista de inteligencia artificial de Teletica, como parte de su cobertura electoral. Esta herramienta tecnológica se integró a la redacción para fortalecer el análisis político y facilitar el acceso a información confiable en tiempo real.

Luis Ortiz interactuó ampliamente con PIA.

​“Siempre hemos trabajado con datos investigados, trazados y verificados. La diferencia ahora es que, con PIA, pudimos obtener respuestas inmediatas, basadas en información que ya había sido filtrada y validada por expertos”, explicó Luis Ortiz.

La inteligencia artificial detrás de PIA no busca reemplazar el trabajo humano, sino complementarlo. Su valor radica en la rapidez para procesar información, el análisis comparativo de datos y la verificación de contenidos, mientras que el criterio editorial y periodístico continúa siendo responsabilidad del equipo humano.

Por su parte, Fernando Orozco, líder del Laboratorio de IA de GBM, PIA fue diseñada para agilizar el análisis de grandes volúmenes de datos y apoyar la comprobación de hechos de forma inmediata.

El productor de Telenoticias, Martín Castillo, detalló que “esta incorporación responde a la necesidad de modernizar la redacción y adaptarse a las nuevas dinámicas informativas, especialmente en procesos tan sensibles como unas elecciones nacionales”.

El proyecto contó con el respaldo de Edwin Morales, líder de Innovación Tecnológica de GBM, quien destacó que PIA representó un avance en el uso responsable de la inteligencia artificial aplicada al periodismo, con énfasis en la confiabilidad de los datos.

La llegada de PIA marcó un nuevo capítulo en la forma de comunicar noticias en televisión, al integrar tecnología de punta, sin perder el compromiso con la veracidad, la ética y el rigor periodístico.

El más bello de Costa Rica

Jose Mario Rodríguez Jiménez ganó en forma contundente el denominado Certamen Masculino de Belleza (CMB) que contó con la participación de varios aspirantes al título nacional.

Con 37 años de edad, vecino de Heredia, Jose Mario es publicista, mercadólogo y facilitador de pilates y de yoga. Sus pasatiempos preferidos son hacer ejercicios, comer, tomar café, meditar, pasar momentos con su familia y con sus amigos.

En el CMB también ganó como Mister Fotogénico y mejor pasarela en traje de baño. Además, fue finalista en Mr. Elegancia, Mr. Rostro, CMB Ideal, Mr. Pasarela y Mr. Cuerpo.

​“Estos reconocimientos me ayudaron a sentirme seguro y consolidar mi trabajo y dedicación durante este proceso”, dijo.

Sobre sus planes inmediatos, comentó que no tiene definido el certamen internacional al que asistirá, pero en los próximos días tendrá una reunión con su director y la organización del CMB para definir cuál será la mejor opción que se adapte a su perfil.

Para Rodríguez, el certamen, fue una experiencia inolvidable, llena de muchos sacrificios y aprendizajes, pero, sobre todo, llena de personas increíbles que ha conocido en el camino.

José Mario Rodríguez es el ganador absoluto del concurso CMB.

Vieras que la tarde noche del martes 3 de febrero, un grupo de figuras alajuelenses se reunieron en el restaurante “Nina y Pipe”, en el Centro Gastronómico La Sabana, para probar el nuevo menú y pasar un rato ameno y muy agradable. Los diputados electos Eder Hernández y Karen Alfaro y el dirigente liberacionista departieron con Karen Porras Arguedas, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Probaron arroz caldoso, paella y otras especialidades del menú; además, disfrutaron de una extendida y amena conversación. Al final se retiraron satisfechos y prometieron regresar regularmente. Karen Porras, Rafael Arias, Karen Alfaro y Eder Hernández. Te tengo un vieras Ya que mencionamos a estos dirigentes políticos, destaco la fraterna amistad que une a los nuevos diputados electos Eder Hernández y Karen Alfaro; estos jóvenes, quienes casi nunca se separan, trabajaron arduamente en la pasada campaña y lograron incluir en sus filas a cientos de jóvenes como ellos. Karen es Alcaldesa de San Mateo y Eder es regidor de la Municipalidad de Alajuela. Ambos son guapos, inteligentes, talentosos, simpáticos y muy trabajadores. Estamos seguros de que estos dos jóvenes harán un trabajo sobresaliente en la Asamblea Legislativa. Karen Alfaro y Eder Hernández son inseparables.

​ Vieras que Jeffrey Palma, productor y presentador de Plancha Hits, estuvo un par de días internado en el hospital, tras haber sufrido un asalto en el sector de Escazú. De acuerdo con las versiones, una vez que lo atacaron y la robaron el teléfono, Palma, quien hace poco había tenido serios problemas de salud, quedó desorientado hasta que alguien lo reconoció, aviso a sus familiares y lo llevaron el centro médico. Esperamos que Palma se recupere totalmente y que pueda regresar a la televisión a su exitoso espacio de música plancha.