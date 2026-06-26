Tía Zelmira: Repercusiones, qué bueno el bacalao con pan

Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

El primer saludo de esta fecha es para Paula Prada Guzowski, quien celebra su cumpleaños el próximo 29 de junio; espero que la pase muy bien en compañía de su esposo Gari Guzowski, de su hija Sara, su mamá Paula y sus hermanas María Jesús y Lula. Felicidades.

También cumplen años esta semana el periodista y subdirector de Diario Extra, Johel Solano (cumple el 30 de junio); el estilista internacional Ken Segura (30), la empresaria Lynda Díaz (30), el periodista Martín Granados (1.° de julio), el periodista Álex Méndez (1.°) y la modelo María Fernanda Torres (2).



Qué bueno el bacalao con pan

En la víspera de San Juan, fui a Jazz Café a escuchar, por segunda vez, al grupo Repercusiones Collective y salí realmente satisfecho por la música, los músicos, el ambiente y el jazz. Esta vez presentaron Memoria Viva. Fue una noche relajada, tranquila, sin prisa y con música de la buena, como casi todos los espectáculos que se presentan en este escenario de Escazú.



Acudí en compañía de unos amigos y seguidores de Gerardo Porras, el mejor guitarrista de la región, quien estudió Jazz Latino en Cuba. Gerardo, quien también canta, interpretó primero Drume Negrita y después Ámame como soy, de Pablo Milanés, pero cuando la cantante Iriabelle González, le pidió que se la dedicara, él no dijo ni pío, pero tocó la guitarra toda la noche como el mejor gallo del patio latino del jazz. Con Iriabelle compartí una botella de un Malbec de La Iride, para estar a tono con la noche bohemia, pero a las diez de la noche… calabaza, calabaza.



Producido y presentado por El Tambor CR, el montaje fue realmente de lujo, de calidad internacional, digno de presentarse en el mejor escenario del mundo y ante el público más exigente del jazz. Los músicos, uno por uno y todos juntos, son profesionales de altísimo desempeño. En cuanto al público, fue uno de los mejores, pues casi todos eran músicos o tenían conocimientos del ritmo.



El lugar es ideal, tiene un buen aforo, sillas y mesas cómodas, buena lista de bebidas y un amplio menú con precios razonables, salvo la “cajita para llevar”, que de eso, mejor ni hablar. La ventilación funciona, la acústica se agradece y los baños están muy limpios, como debe ser.



Pero volvamos a la música que, como siempre, tuvo repercusiones a tono con el público, el repertorio y el elenco, eran todos para unos y unos para todos. Como dicen los productores de El Tambor CR, una cosa es hacer música y otra muy diferente, construir la historia musical de un país y eso es lo que están haciendo estos artistas.



Memoria Viva es una iniciativa organizada por El Tambor CR y Repercusiones Podcast, dos proyectos que comparten el objetivo de evidenciar la percusión, promover la música costarricense y generar espacios para el reconocimiento y la difusión de nuestra cultura musical.

Gerardo Porras es un virtuoso de la guitarra.

El Tambor CR, dirigido por Kendall Berrocal, actual baterista de Los Ajenos, se ha consolidado como una plataforma dedicada a la promoción de la percusión. Por su parte, Repercusiones Podcast, dirigido por el baterista José Obando, es un espacio de entrevistas donde artistas de distintas disciplinas comparten sus experiencias, aprendizajes y trayectorias.

De este proyecto nace Repercusiones Collective, una agrupación con enfoque de Jazz Latino que busca trasladar al escenario el espíritu de encuentro y celebración de la música que caracteriza al pódcast.



La edición inaugural de Memoria Viva tuvo como propósito reconocer a figuras cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la música costarricense, abriendo caminos, construyendo legado e inspirando a nuevas generaciones de artistas. En esta primera edición se rindió homenaje a María Pretiz, Mario Álvarez y Wálter Flores. Su trabajo ha dejado huella en muchísimos músicos que vinieron después. Por eso, esta del martes 23, “fue una noche para reconocer lo que han construido, para entender que la escena que habitamos hoy, existe gracias a quienes abrieron camino antes”.



Repercusiones Collective, estuvo integrado, en esta oportunidad, por Pablo Campos (piano y dirección musical), Jeremy Sánchez (saxofón), Gerardo Porras (guitarra), Michel Carbonell (tumbadora), Fernando Víquez (bajo), Kendall Berrocal (percusión) y José Obando (batería). Como invitados especiales participaron Sharon Villegas (piano), Gabriel Gutiérrez (batería), Roger Madrigal (percusión), Donny Rivas (percusión), Isaac Mora (percusión) y Diego Ávila (voz y flauta). Después otro y otro se unieron a la descarga, pero ya no daba tiempo de anotar.



Durante la jornada escuchamos Rumba en 5A y 32, Cumbanchero, Tin Tin Deo, Song For Mumi, Drume Negrita, Vestido de Flores y En Barille, con María Pretiz; Malecón y Baquiné, con Wálter Flores; Ámame como soy, Calzada del cerro y, por supuesto, Bacalao con Pan, original de Chucho Valdés, de Irakere, precursores del Jazz Latino.



Al final, todos, pero todos los músicos inundaron el escenario e interactuaron bajo el excelente, potente y ocurrente pregón de Diego Ávila, quien antes había tocado la flauta traversa, pero con este pregón, la sacó del salón.



Entre el público, aparte de los mencionados, reconocí a Bernardo Quesada, Javier Cartín, Rodrigo Lagunas, a la licenciada Loida Pretiz Beaumont y a otros representantes de la cultura. Mi reconocimiento para Jazz Café por abrirle espacio a este tipo de iniciativas. La pasé muy bien disfruté más y me retiré feliz.

El escenario del Jazz Café se inundó, en la noche de San Juan, de puro talento musical.

La última vez que volviste, una historia distinta

El actor y cineasta Frayser Navarrette y el bailarín profesional Pablo Cerdas protagonizarán una historia costarricense sobre el amor, la memoria, el duelo y la conexión emocional entre dos hombres, según anunció END FILMS productores de la película La última vez que volviste.



La historia sigue a Andrés (Frayser Navarrete), un escritor de 35 años que vive aislado en una cabaña en la montaña, y a Mariano (Pablo Cerdas), un joven bailarín que llega a su puerta durante una noche de tormenta. A partir de ese encuentro, la película construye una relación cargada de misterio, sensibilidad y emoción, donde el pasado, la memoria y el amor empiezan a manifestarse de formas inesperadas.



Sin revelar sus principales giros narrativos, La última vez que volviste se presenta como una película íntima sobre aquello que permanece en nosotros: las personas que amamos, los recuerdos que no desaparecen, las heridas que aprendemos a esconder y la posibilidad de volver a sentir después del dolor.



La participación de Pablo Cerdas como Mariano representa una de las grandes apuestas del proyecto. Con experiencia en teatro musical y participación en producciones como In the Heights, Sweeney Todd y El despertar de la primavera, Cerdas aporta al personaje una sensibilidad artística vinculada al movimiento, la música y la escena.

Frayser Navarrete y Pablo Cerdas. Foto: Ecléctica foto & video.



​Frayser Navarrette, ha participado activamente en cine y teatro desde hace 10 años y recientemente intervino en producciones internacionales al lado de figuras reconocidas del cine y la televisión, en esta ocasión interpreta a Andrés, un personaje contenido, silencioso y emocionalmente complejo.

Su trabajo previo en historias vinculadas a la diversidad y al amor entre hombres, especialmente con En Algún Sitio, sirve como antecedente emocional para este nuevo proyecto, aunque La última vez que volviste propone una historia independiente y con una atmósfera propia.





“Esta película habla del amor, pero también de lo que hacemos con el dolor cuando no sabemos cómo soltarlo. Habla de hombres que sienten profundamente, aunque muchas veces no sepan cómo decirlo”, según el comunicado de los productores.

La película también aborda temas como la salud emocional masculina, la memoria afectiva, la soledad, la representación LGBT y la capacidad del arte para abrir espacios de vulnerabilidad. Con una propuesta visual marcada por la montaña, la lluvia, la intimidad de una cabaña y la presencia del teatro y la danza, el largometraje busca conectar con audiencias interesadas en dramas humanos, románticos y emocionalmente profundos. La última vez que volviste forma parte de la nueva etapa creativa de END FILMS, productora costarricense, que continúa apostando por historias locales con sensibilidad contemporánea y personajes diversos. Frayser Navarrete y Pablo Cerdas. Foto: Ecléctica foto & video. Messi siempre me gustó más que todos



Por Carolina Babiani. Me tenían harta los criticones de siempre. Hoy a callarse, che. No puedo distinguir una posición adelantada y pregunto, como casi todas las minas, boludeces en los partidos. Pero Messi… siempre me gustó más que todos. Todos, dije. Además de ser una pulga sonriente y un jugador dotado con dos piernas doradas, es una persona humilde que despierta admiración. Tiene mujer tranka y siempre la misma que no es poco; ningún escándalo; disfruta de sus hijos y de sus padres; está lleno de amigos que lo adoran. Es el mejor no solo dentro de la cancha, sino el mejor futbolista fuera de ella. Leo no hace lío. Me gustan sus gestos, su sonrisa mansa, esa mirada ingenua aunque esté pisando los 39. Me gusta que le dé su birome al fan pesado e insistente por la ventana del auto sin perder la paciencia y que cuente que le gustan los programas de chimentos porque a su madre le encantan. Adoro que tenga más gambetas que palabras y que haya dejado Europa para intentar pasarla bien y en familia en Miami. ¡Dijeron tantas boludeces! Que estaba acabado y retirado, que se había achanchado, que estaba en otro nivel o que se dedicaba a pasear. Seguro que sufrió tanto con esos titulares... Pero bueno hay gente a la que nunca le va a alcanzar nada de lo que él haga. Capaz que hasta odien que acumule récords porque no se suma a ciertas banderas que quieren imponerle. LM nunca lanzó un exabrupto como La Tenés Adentro (LTA). Cuando se enojó en 2022 soltó un insulto tierno que dio la vuelta al mundo: ¿Qué mirás bobo?, andá pa’ lla. Habría que nombrarlo embajador de nuestras pasiones porque nos ha regalado el mejor fútbol, el más limpio. Y no nos ha manchado jamás la camiseta. Periodista de Infobae. Autora de libros digitales: El día que me mataron, Desamores Breves y True Crime: 30 casos. Autora del libro Adonde lleva la pasión. Ex directora de Para Ti y Para Ti Deco de Editorial Atlántida, Buenos Aires, Argentina. Leonel Messi. Te tengo un vieras Vieras que el miércoles me llamó mi bien amigo Alfredo “Chino” Moreno para que lo acompañara a la Librería Lehmann, pero no pude ir porque estaba ocupado escribiendo estas líneas, sin embargo, me habría gustado ir. Chino iba a darse la última vuelta por el legendario establecimiento, antes de que cerraran las puertas definitivamente después de 130 años de ser uno de los pilares de la educación y la cultura de los costarricenses. Chino recuerda cuando iba todas las semanas a buscar nuevos libros y era atendido por Yadira Navarro, quien siempre estaba al tanto de las publicaciones. En esta última visita mi amigo compró, a muy buen precio, La Pasión del Libro, de Carlos Morales. Alfredo “Chino” Moreno visitó la Lehmann por última vez esta semana.

Vieras que la guapa presentadora de Giros, Charlyn López, sin duda una de las mujeres más guapas y más talentosas de nuestra pantalla, está muy emocionada con la venta de pollo frito “La Pechuguita”, que abrió recientemente en Plaza Mango de Orotina, donde ella vive. Lo bueno es que muchos de los que van a local, cuando tienen suerte, son atendidos por ella, quien cada vez que puede se da una vuelta por el local para ver cómo va el negocio. En sus plataformas, donde ella misma hace los comerciales, invita a que prueben sus delicias, hecha de pollo fresco porque tienen un proveedor que le lleva producto todos los días. En cuanto a la hamburguesa que venden dice: ​“Pruebe La Pelota de La Pechuguita, una explosión de sabor con nuestra jugosa hamburguesa acompañada de irresistible queso derretido que hará que quiera volver por más. ¿Ya la probaste? Lo esperamos para que descubra por qué se está convirtiendo en la favorita de nuestros clientes”. La verdad es que dan ganas de ir a la tierra de los mangos y a La Pechuguita, a probar esas delicias y saludar a tan preciosa y talentosa presentadora. Charlyn López está feliz con La Pechuguita, en Orotina. Vieras que La Embajada de Italia, en colaboración con la Benemérita Biblioteca Nacional, presentará, el próximo 8 de julio, a las 4 de la tarde, el libro La mamá de San Vito: una historia de guerra, paz, amor y café, del autor costarricense Marconi Rojas Thiele. La obra rescata la historia de Juana Pirola, partera y enfermera empírica que dedicó su vida al servicio de la comunidad de San Vito. A través de un relato que entrelaza memoria, solidaridad y humanidad, el autor rinde homenaje a una figura fundamental en la historia del sur de Costa Rica y al legado de la inmigración italiana en la región. Marconi Rojas Thiele, educador y escritor nacido en San Ramón de Alajuela, ha desarrollado una amplia trayectoria en la enseñanza y la promoción de la literatura. La Embajada de Italia invita a toda la comunidad a participar en este encuentro literario que celebra la memoria histórica y los lazos culturales entre Italia y Costa Rica. La actividad será en la Biblioteca Nacional. Marconi Rojas Thiele es el autor de “La mamá de San Vito”. Vieras que mientras en toda la región, en México, Honduras, Costa Rica y más allá, todo el mundo andaba pendiente del Mundial de Futbol, Jeaustin Campos se escapó a París, la ciudad de la luz, con amada Shir Rojas. La pareja subió fotos en todos los sitios emblemáticos como el Arco del Triunfo, el Museo de Louvre, Notre Dame, Los Campos Eliseos y también el infaltable paseo en barcaza por el Sena. Se veían felices y contentos, lejos de los estadios y de las aglomeraciones, pero de seguro Campos, cada vez que podía, se enteraba de cómo estaban marchando las cosas en la fiesta futbolera. Otros que andaban estos días por Europa, fueron Johnny Araya y su esposa Sandra León, quienes iniciaron el periplo en Barcelona y luego los perdimos de vista. Disfruten mucho de Europa y del amor. Shir Rojas y Jeaustin Campos frente a la Torre Eiffel.

​ Vieras que Yoko G, la princesa del sabor, suma ya dos nominaciones a premios para su tema Sé que vas a llorar, primero como “Mejor video del año” en lo Mejor de la música de Costa Rica. Además, en los Premios Gran Latino, Nueva York 2026, donde la conocen como la voz consentida, está nominada en la categoría Mejor Producción Musical Latina. Yoko, quien desarrolla una exitosa carrera como cantante en Nueva York está feliz con estos reconocimientos.





“A veces el dolor no se va… se transforma en claridad. Esta canción nace desde ese momento en el que entiendes que advertiste, amaste, entregaste todo… y aun así te traicionaron. Pero el mundo gira. Y lo que duele hoy, mañana enseña. Es un himno de cierre, de dignidad, de no volver atrás. De saber que quien jugó con el amor algún día sentirá el peso de sus propias decisiones”, comentó Yoko.

El autor y compositor de la canción es Juan Bernardo Quesada Hidalgo y el productor musical es Alfonso Valverde Zumbado. El video fue realizado por de Kachorro’S Films. A Yoko, quien vive en Nueva York, le deseamos mucha suerte.

Yoko G radica en Nueva York.

