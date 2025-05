Tía Zelmira: Quico ya no desespera

Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Envío un saludo especial a mi colega y colaborador el periodista Alberth Murillo Barrantes con motivo de su cumpleaños este viernes 9 de mayo. También saludo a la empresaria María José Vargas León (cumple el 10 de mayo), a la empresaria Kenia Gutiérrez (11), al doctor en música José Rosa (11), a la empresaria Estefhannie Vidal (11), al humorista Edgar Murillo (11), al asesor internacional Carlos Loría-Chaves (11), al empresario Ricardo Taylor (11), a la empresaria Adriana Álvarez (12), al empresario Roy Rivera (13), al arquitecto Sergio Araya Gutiérrez (13), al productor Mario “Gorras” (13), el capitán Javier Aguirre (14) y al periodista Saúl Oporta (14). Felicidades. Tengo un saludo aparte y especial para la licenciada en Nutrición Kim Chaves, quien celebra su cumpleaños el 11 de mayo; precisamente Kim está a punto de terminar una especialidad en Obesidad y Metabolismo y está enfocada en el ejercicio, siempre juiciosa, y toma clases de salsa en línea, tango y bachata como parte de sus pasatiempos y, como si fuera poco, se mantiene linda y hermosa, tanto que es una de las más solicitadas por su belleza, su simpatía e inteligencia. Ella se mantiene siempre tranquila y enfocada en la playa, el yoga, la meditación y procura estar siempre rodeada de sus amigos que la aprecian; además, es una mujer de familia, porque está convencida de que la familia es primero.



La licenciada en Nutrición, Kimberly Chaves, siempre bella.



Quico ya no desespera

El viernes 2 de mayo, en la edición meridiana de Telenoticias, Ignacio Santos anunció, varias veces, una entrevista con Carlos Eslava Villagrán, al tiempo que dejaba ver una sonrisa pícara, como para poner a todos a pensar sobre quién sería su entrevistado. Llegado el momento, apareció en el extremo izquierdo de la mesa Quico, del elenco de El Chavo del Ocho (1973). Pensé que se trataba de una broma, pero ahí estaba el famoso adolescente malcriado, mimado e intransigente, con la diferencia de que ahora tiene 81 años.



Mi asombro y mis dudas crecieron. ¿Qué le va a preguntar Ignacio a Quico? ¿Por qué no encargó a otro periodista esa tarea? ¿Cómo se le ocurre dedicar buen tiempo de la edición más importante de Telenoticias a un tema tan farandulero, en medio de la crisis política que lastima al país? Me equivoqué. La conversación fue interesante, divertida, informativa y constituyó un respiro y un descanso en medio de tantas noticias malas sobre el narcotráfico, crímenes, ajusticiamientos y otras groserías propias de estos tiempos.



Ignacio, como corresponde, estudió al personaje, se informó, investigó, preguntó y se documentó para sacarle lo mejor a una figura, que si bien no está del todo olvidada, hace rato no se sabía nada de él, menos que hasta hace dos años hizo presentaciones como Quico, con su voz y sus lloriqueos, como lo recordamos durante sus intervenciones en la legendaria creación de Roberto Gómez Bolaños.



Ignacio sorprendió, sabía de todo y más, lo estudió, se informó, tal y como está obligado un periodista que se precie de serio, aunque el tema no lo sea. Pero Ignacio supo convertir la entrevista en un asunto realmente relevante y ese fue el gran secreto del éxito. Me quedé pegado al sillón durante toda la conversación entre el experimentado periodista y el afamado personaje, quien durante su estadía en el país —parece que el lunes todavía andaba por aquí— anduvo por todos lados y en todos los espacios de radio y televisión a los que fue invitado, pero esta entrevista con Santos, me atrapó y me convenció, es más, nunca imaginé que la vería completa.



El invitado fue todo un fenómeno: no había terminado la entrevista, cuando ya se había formado una fila de periodistas, técnicos y colaboradores de la televisora que querían una foto con él; hasta el famoso periodista deportivo Christian Sandoval, pidió la suya, aunque eso le valió bromas posteriores, que él aceptó con fino humor.

​Esa misma noche, Villagrán recibió un homenaje como parte del Mega Festival Internacional de Comedia Geek, durante la MegaCon 2025, realizado el fin de semana en el Centro de Convenciones.

El periodista de Telenoticias Adrián Marín se tomó una foto con Quico.

En la entrevista con Santos, el actor mexicano recordó su breve incursión en la política. En tono humorístico respondió con la voz de Quico.

​“¡Cállate, cállate, que me desesperas!”. Luego explicó que lo invitaron a postularse por su popularidad, pero luego desistió del intento. “Me convencieron con comidas y cenas. Me inscribí solo para ayudar al partido. Pero luego me retiré. Puse un aviso en el periódico que decía: ‘Zapatero a tus zapatos’. Un contrincante político me dijo: ‘No sabes quién soy, pero yo te adoro’. Y al final de la conferencia de prensa todos se vinieron conmigo a tomarse fotos”, le contó entre risas a Ignacio.

Villagrán empezó a interpretar al personaje a los 28 años y lo sostuvo durante 51 años, hasta hace dos años. Participó en El Chavo del 8 entre 1973 y 1978. Durante ese tiempo, Quico ganó una popularidad que, según indicó, causó su salida.

​"Me sacaron del programa porque Quico se fue arriba en popularidad”, le dijo sin rodeos a Ignacio Santos. Eso sí, dejó claro que la relación entre los actores era buena y que funcionaban como una familia. “Si alguien de nosotros hubiera estado incómodo, el público lo habría notado. Había un alambre invisible que nos conectaba”.

De acuerdo con una nota publicada por Fiorella Montoya en La Nación, sobre la entrevista en Telenoticias, Villagrán también compartió una anécdota de una presentación en Chile que lo marcó.

​“Entraron 120.000 personas al estadio. Nos dieron el camerino de los futbolistas. La gente comenzó a gritar y a pegar con los pies en el suelo, coreando: ‘¡Quico, Quico, Quico!’”, recordó emocionado, pero Don Ramón rompió el silencio al decir: “Un día va a tirar un estadio este cachetón”.

Cuando Ignacio Santos le preguntó si alguna vez se cansó de interpretar a Quico, respondió: “No. Al contrario, le agradezco”. Explicó que, gracias a Quico, sus hijos pudieron alimentarse y que eso lo mantiene humilde.

​“Tengo que agradecerle a todos ustedes por haberme visto. Ustedes me llevaron allá arriba. Yo hice la parte que me tocaba. No puedo estar en contra de Quico. Cada cabeza es un mundo, pero yo le agradezco”.

De acuerdo con la periodista Mariana Valladares, de Teletica.com, en la entrevista con Santos, Villagrán revivió momentos de su carrera y demostró una vez más su talento para hacer reír, incluso sin estar caracterizado como “Quico”. Pese a todo, Villagrán habla con gratitud del personaje que marcó su vida.

​“Quico me ayudó mucho. Le agradezco mucho al personaje. Carlos Villagrán es un padre de familia normal, como usted, como yo. Pero el personaje es totalmente aparte. ¿Cómo me va a pasar una cosa así si la gente viene y me saluda? Gracias a la gente comieron mis hijos. Me hizo humilde y agradecido en la vida”, dice la nota de Mariana.

La entrevista de Carlos Villagrán con Ignacio Santos fue un éxito.

A pesar de que su sueño original era ser futbolista, fue la comedia la que terminó por conquistarle.

​“Tuve dos sueños: uno fue ser futbolista profesional y el otro fue ser comediante. Se cumplió uno”.

A lo largo de los años, Quico lo llevó por todo el mundo, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la televisión y dejando una huella imborrable en los corazones de millones de personas.

Esta entrevista entre Ignacio Santos y Carlos Villagrán deja muchas enseñanzas y reafirma la idea de que no hay entrevistas malas, que no hay personajes más importantes y menos importantes y que, cuando se es buen periodista y este se prepara y estudia, el resultado será necesariamente muy bueno. Lo mismo ocurre con Quico, quizá se puedan tener dudas sobre él, pero que se trata de un artista, sin duda lo es y así lo confirma a sus 81 años. Gracias Ignacio por hacer buen periodismo, de eso se trata.



Hay temas y cosas, que dependiendo el interlocutor que tengan y el valor que este les otorgue, salen ganando, por eso, es justo decir que la entrevista de Ignacio Santos le dio más valor y notoriedad a la visita a Carlos Villagrán al país.

El periodista Christian Montero también se tomó foto con Quico.





Only Way se consolida

La marca Only Way, de mi buen amigo Gerardo Araya, está cumpliendo 13 años de estar en el mercado de la ropa deportiva profesional y eso me alegra, porque se trata de un esfuerzo de este empresario que siempre anheló dotar a los deportistas de ropa de calidad, funcional y a un precio muy razonable.



He seguido muy de cerca este proyecto y puedo dar fe de que se trata de prendas que están realmente pensadas en dar comodidad y calidad a los deportistas. Conocí a Gerardo hace varios años y siempre lo he visto innovando, programando actividades y realizando proyectos para motivar a sus clientes. Las prendas que Only Way diseña y fabrica se caracterizan por su buen corte y por la calidad y comodidad; he tenido la oportunidad de conversar con gente que las utiliza y todos coinciden en que se sienten cómodos y muy satisfechos usándolas.



Gerardo Araya siempre se ha preocupado por hacer las cosas bien para darle lo mejor a sus clientes y veo que lo ha logrado, eso me complace y me satisface. “Only Way ha sido sinónimo de innovación en el mundo del deporte, hemos liderado el mercado con los mejores materiales, tecnología de punta, estilo y calidad, hemos elevado la calidad y el apoyo llevando la experiencia deportiva a nuevas alturas. Nuestra dedicación nos ha posicionado como líderes en la industria de la confección y diseño de ropa deportiva. Eso me hace feliz y me motiva a seguir por esa misma línea de la perfección, de las cosas bien hechas para tener cada día, más clientes satisfechos”.



De acuerdo con mi amigo Gerardo, estos 13 años han sido una aventura increíble en donde vio un sueño dar sus primeros pasos tiempos de muchas alegrías, pero también de momentos muy difíciles. Pero nunca ha dejado de creer en este sueño. “Lo más importante es que, gracias a Dios, no solo me dio un entendimiento también me dio la felicidad de hacer algo con mucho amor y disfruto cada cosa que creamos. Lo más importante es reconocer que Dios siempre ha estado abriendo caminos donde no los hay para nosotros”.

Marko Jara, Gipsy Montoya y Fabián Hernández han sido modelos de Only Way.



​Te tengo un vieras