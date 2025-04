Tía Zelmira: Por siempre Selena

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Cumpleañeros



Me complace saludar, especialmente, al abogado Juan José Andrade, director del espacio Te presento el presente, de Teletica Radio, con motivo de cumplir años este 11 de abril, fecha en la que también celebra su natalicio el comentarista deportivo Claudio Ciccia; felicidades a ambos profesionales. También saludo a Álex Murillo, director de La esquina 506, quien cumple años el 13 de abril. Otros cumpleañeros son el abogado Belisario Solano (cumple el 13 de abril), mi sobrino Javier Retana Benavides (14), la esposa de Jorge Jiménez Deredia, Giselle Zamora Barrientos (15), la empresaria Rita Guzowski (15), la periodista y campeona de fisiculturismo Johanna Ramírez (15), el abogado Fernando Contreras López (16), la empresaria Nicolle Aldana (16), la abogada Ivonne Núñez (18), el empresario Shaward Temple (18), el abogado Gustavo Araya Carvajal (19), el entrenador y presentador William Mora Fallas (22), la ex Miss Costa Rica Carolina Rodríguez (23) y la atleta y reina de belleza Devy González Jaen (24).



La periodista y modelo costarricense ha hecho una carrea como fisiculturista en México.



Selena Quintanilla vive para siempre



Hay que tener buena voz y mucho carisma para rendir homenaje a Selena, tal y como lo hizo, el pasado 3 de abril, la excelente intérprete Iriabelle González, en un Teatro Espressivo, nostálgico y generoso que premió el esfuerzo y talento de la cantante y de la excelente banda que la acompañó.



“Por siempre Selena” fue una presentación caracterizada por la excelencia que reunió en aquel escenario a verdaderos profesionales de la música, bajo la acertada dirección del gran guitarrista Gerardo Porras, productor del tributo.



Aunque soy sabinero, no me considero selenero, sin embargo, lo que vi aquella noche me convenció. Conozco la carrera de Selena Quintanilla y he visto a auditorios completos, aún en estos tiempos, corear los temas que ella convirtió en éxitos, pero el sentimiento de Iriabelle me conmovió.



Iriabelle, dueña de una gran voz, se mostró confiada y segura sobre el escenario, porque conoce sus capacidades y porque tenía a su lado a músicos como el mencionado Gerardo Porras, Iván Barquero (percusión), Danilo Guzmán (batería), Mario Álvarez (bajo), Glen Núñez (teclados) y la guapísima Sharon Granera en los coros, a quien ahora podemos ver los domingos en la banda de Nace Una Estrella.



Gerardo Porras con su novia, Iriabelle González.

Desde el principio, cuando sonó Baila esta cumbia y el auditorio bailó, se marcó la ruta que seguiría este concierto con un público entusiasta. Luego sonaron Fotos y recuerdos, No debes jugar, Amor prohibido, Dreaming Of You, Tus desprecios, La llamada, Si una vez, I Could Fall In Love, Besitos, Toro relajo, Que creías, Tú solo tú, No me queda más, Disco Medley (con temas de Donna Summer, Gloria Gaynor y otras divas), Cobarde, Bidi bidi bom bom, Buenos amigos, La Carcacha, El chico del apartamento 512, Technno cumbia y Como una flor. Antes del intermedio hubo una verdadera sorpresa con el mariachi Colonial, que acompañó con un par de rancheras a Iriabelle y ella volvió a brillar, como lo hizo toda la noche. Repasando tan amplio y representativo repertorio, nada más me faltó Toro torito, que Selena Quintanilla interpretó —como un cameo— en la película Don Juan De Marco, interpretada por Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dunaway.

Un reto importante



Para Iriabelle González, recordar el legado de Selena es un reto y una responsabilidad muy grande, por tratarse de una intérprete y cantante muy talentosa, con un rango vocal extenso, acompañado de un inmenso carisma. “Me hace muy feliz haber podido hacer este espectáculo, lleno de amigos, músicos talentosos y la dirección de Gerardo, además de técnicos y equipo humano de gran nivel y compromiso. Esperamos poder seguir llevando espectáculos similares, porque después de esta experiencia tan positiva, quedamos mucho más motivados”.

Glen Núñez, Gerardo Porras, Iriabelle González, Iván Barquero, Danilo Guzmán, Sharon Granera y Mario Álvarez.



Para el director del montaje, Gerardo Porras, siempre es retador aprender y e interpretar música que ha marcado a tantas generaciones. “Revisar los arreglos, las versiones y ensamblar todo, con la misión de que el público viviera una experiencia única, fue una tarea difícil, pero puedo decir que se logró la misión, y mucho tuvo que ver el talento humano con el que contamos ese día: músicos, técnicos, sonidistas, asistentes de tarima y demás colaboradores. Es un privilegio contar con estos espacios y poder acercarnos a la gente, esperamos poder seguir produciendo eventos de este tipo en un futuro”.



En realidad, concuerdo con la opinión de Iriabelle y Gerardo del reto que significa este tipo de producciones, pero cuando se tiene talento como el que comprobamos aquella noche, las cosas suenan y salen mucho mejor.





Ojalá que estos dos artistas, con un respaldo de lujo como el que involucraron en esta primera producción, sigan haciendo este tipo de tributos y que los lleven por otros auditorios más grandes y por otras comunidades del país. Vale la pena y el público los premiará con su asistencia y muchos y merecidos aplausos de pie. Sin duda que Espressivo fue un buen lugar para arrancar, pero agradecería ver este espectáculo de Selena en un sitio como el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, para mencionar uno.



Sharon Granera con Iriabelle.

Una reina inmortal



Selena Quintanilla fue conocida primero como la Reina de la Música Tejana, pero luego se convirtió para siempre en la Reina del Tex-Mex; sus contribuciones a la música y la moda la convirtieron en una de las artistas mexicanoestadounidenses más célebres del siglo pasado. Hace cuatro años, la prestigiosa revista Billboard la colocó en el tercer lugar de su registro de “Mejores artistas latinos de todos los tiempos”, basándose en la lista de álbumes latinoamericanos y canciones latinoamericanas, por eso, se le tiene entre las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.



El 31 de marzo de 1995 fue asesinada de un disparo, a los 23 años de edad. Dos semanas después, el presidente George Bush, entonces gobernador de Texas, declaró el 16 de abril como el Día de Selena en Texas. Selena ha vendido alrededor de 18 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas femeninas más vendidas de la música latinoamericana.



Bueno, “no me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón…”

Iriabelle González es una bonita y talentosa cantante.

Jueputas canas



En 7 de abril, el periódico La Teja, en una nota acerca del triunfo de Álvaro Ramos, en la convención del Partido Liberación Nacional (PLN), publicó una fotografía de cinco personas mayores con canas. El pie de foto dice: “Ramos habla de renovación, esta foto dice otra cosa”. Qué falta de ética, qué falta de objetividad, qué desinformación. Los de la imagen fueron descartados y descalificados, sin explicar quiénes son, solo por tener canas.





El periodista no se tomó dos minutos para identificar a los personajes, simplemente los descalificó e incluyó su opinión donde no corresponde. Las personas descalificadas son el exministro de Educación, Leonardo Garnier; su esposa, la doctora María Marta “La Macha” Ortiz; el embajador José Joaquín Chaverri; José Luis Pal y su esposa, Mayi Antillón, exministra de Economía.





Estos cinco liberacionistas acudieron a la celebración en el hotel Corobicí, porque querían festejar, pero no porque estén en la cúpula ni en la dirigencia de la campaña de Ramos, como irresponsablemente asegura el periódico: un periodista con canas o sin ellas habría preguntado sus nombres y sus cargos y, con solo eso, no habría basureado y descalificado a estos respetables ciudadanos. Para la dirigencia joven de las agrupaciones políticas —y también las del PLN—, las canas no sirven para nada, son un estorbo y por eso deben ocultarlas, sacarlas de escena.





Los asesores de los candidatos de diversas agrupaciones piden mantener fuera de foco a los canosos, les tratan de impedir acercarse al candidato y, menos, colarse en una foto. ¡Benditas canas! “Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud”, dice una vieja canción y, aunque no explica nada más, la aparición de los tales hilos marca la transición de la juventud a la madurez, con todo lo positivo que ello implica.





Según la espiritualidad, las canas suelen simbolizar sabiduría, experiencia y crecimiento interior. El culo más lindo que ví tiene estrías, los ojos más lindos derramaron lágrimas y la persona más hermosa es real: tiene alas, miedos y muchas canas. Como dice Sabina: Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo. Ni ciento volando ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel.

Leonardo Garnier, María Marta Ortiz, José Joaquín Chaverri, Luis Pal y Mayi Antillón. Ojo a la muchacha de la izquierda, los vuelve a ver como pensando: Qué harán estos roquillos aquí.

Te tengo un vieras



Vieras que el entrenador y presentador costarricense William Mora, quien tiene varios meses de radicar en los Estados Unidos, donde se ha convertido en una de las estrellas de Telemundo, sigue sumando éxitos.





Esta semana, por ejemplo, salió en un reportaje en el programa En casa con Telemundo en el que dramatizaba —y fingía— una clase personal con el zar de la belleza Osmel Sousa. Según el guión, William fue hasta el apartamento de Sousa para darle una rutina de ejercicios que le permitiera fortalecer los brazos y afianzar los hombros y el abdomen.





La dramatización, bien lograda y divertida, se manejó con un pícaro doble sentido, pues evidentemente Sousa estaba locamente excitado con la apariencia del tico; como era de esperar, los resultados del entrenamiento no fueron los deseados.





Al principio, Osmel argumentó que no tenía ropa adecuada para ejercitarse y empezó con el jugueteo: primero le levantó la camiseta a William y le dijo que quería que el abdomen le quedara igual al de él (de William) y le ofreció que si lograba esa meta, le regalaría una de las exclusivas chaquetas de su colección.





En la escena siguiente apareció Osmel con ropa, acostado en la cama y fingiendo que roncaba y cuando William lo despertó, Sousa le dijo que estaba soñando con él (doble sentido), pero de inmediato aclaró que estaba soñando que tenía los brazos y el abdomen como el de William.







Aunque el zar de la belleza nunca enseñó más piel que la de la cara y los brazos, menos “los cuadritos”, dijo que como lo prometido era deuda, le regaló una bonita chaqueta al tico. El reportaje en cuestión duró tres minutos y lo promocionaron ampliamente; definitivamente que William Mora ha venido haciendo las cosas muy bien y poco a poco se ha ido dando a conocer en la televisión hispana de los Estados Unidos. Osmel Sousa, El Zar de la Belleza, estaba como loco con los cuadritos de William Mora.

Sin embargo, con las empanadillas me ha ido muy mal; antes Marielos Solano, la viuda de mi hermano Mario Fonseca, de Tres Ríos, me mandaba religiosamente mi cuota de empanadillas para Semana Santa, pero esos envíos se suspendieron hace rato; entonces se me ocurrió preguntarle a mi colega Pablo Fonseca —hijo de Marielos— por las empanadillas y, sin sonrojarse, me respondió que ya la primera tanda se había agotado, o sea, mamé.

Prometo tener más noticias en las próxima edición a la espera de que Marielos me reanude la suscripción.





Sin embargo, con las empanadillas me ha ido muy mal; antes Marielos Solano, la viuda de mi hermano Mario Fonseca, de Tres Ríos, me mandaba religiosamente mi cuota de empanadillas para Semana Santa, pero esos envíos se suspendieron hace rato; entonces se me ocurrió preguntarle a mi colega Pablo Fonseca —hijo de Marielos— por las empanadillas y, sin sonrojarse, me respondió que ya la primera tanda se había agotado, o sea, mamé.







Prometo tener más noticias en las próxima edición a la espera de que Marielos me reanude la suscripción. Las mejores empanadas de chiverre que he probado las hace Marielos Solano.

Vieras que me tienen sorprendido, feliz y satisfecho los logros de Melissa Mora, la artista costarricense que tiene más de un millón de seguidores —reales no troles— en Instagram. El pasado martes 9 de abril, mi querida sobrina se presentó en el famoso y exitoso programa Despierta América, de Univisión, que se transmite desde Miami para Estados Unidos y Latinoamérica. Vieras que me tienen sorprendido, feliz y satisfecho los logros de Melissa Mora, la artista costarricense que tiene más de un millón de seguidores —reales no troles— en Instagram. El pasado martes 9 de abril, mi querida sobrina se presentó en el famoso y exitoso programa Despierta América, de Univisión, que se transmite desde Miami para Estados Unidos y Latinoamérica.





Melissa apareció junto al cantante mexicano Javy Kartucho con el tema “Busco otro amor”, que grabaron juntos y que andan promocionado por todos lados. “Me siento profundamente feliz, emocionada y agradecida por esta gran oportunidad, que representa un paso más en mi carrera”, comentó la guapa y talentosa ramonense y añadió: “Cada logro, cada escenario, cada cámara es el reflejo de años de esfuerzo, lucha y fe. Gracias a todos los que creen en mí, a quienes me apoyan desde siempre y a los que me inspiran a seguir soñando en grande”.





En su cuenta de Instagram Melissa recibió el apoyo y las felicitaciones de muchos seguidores. Definitivamente Melissa está haciendo las cosas muy bien y eso se refleja, por ejemplo, en los cientos de mensajes de apoyo que recibe en sus redes en las redes donde ya suma un millón de seguidores. Aunque alcanzar esa cifra no le quita el sueño, afirma que se siente muy agradecida con la gente que la sigue. Mi querida sobrina —apenas para andar rajando— está en el top 10 de ticos más seguidos en Instagram.





A sus 37 años, Melissa reconoció, en una entrevista con Kim Herrera, que a lo largo de todo este tiempo su vida personal y profesional ha pasado por un sinfín de situaciones que llegaron a los medios: chismes, momentos de alegría y otros de tristeza; sin embargo, reconoce que todo ello le ha ayudado a crecer, a madurar.





Pero en todos estos años en el ojo público, asegura que lo que más agradece es saber que muchas personas la quieren, que siempre pasan pendientes de ella y que le escriben en sus redes sociales. “Para nadie es un secreto que soy muy conocida desde hace muchos años, la gente me conoce y sabe quién soy, pero para mí lo más bonito, más que la cantidad de seguidores, es el cariño de ellos. Siento que en Costa Rica me quieren mucho”, dice Melissa. Tranquila Melissa este tío te quiere desde hace 22 años y eso no va a cambiar. ¡Felicidades!

Melissa Mora se presentó en 'Despierta América' con Javy Kartucho.

Vieras que en esta edición estamos presumiendo con los ticos que triunfan en la televisión hispana. Me complace confirmarles que la bella actriz costarricense Gia Franceshi, hija de la ex Miss Costa Rica Beatriz Alvarado, forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Univisión, Los hilos del destino —considerada la nueva versión de El privilegio de amar— que se estrenará en unos meses. Gia, egresada del CEA, de Televisa, interpretará a Carolina Guillén en su juventud.





En el elenco también figuran Yadhira Carrillo, Emmanuel Palomares, Rubén Cortada y otras figuras. “Los hilos del destino” es la nueva producción del experimentado José Alberto “El güero” Castro, muy cotizado y exitoso en esto de las telenovelas. Es buena la oportunidad para felicitar a la tica Gia Franceshi quien, desde que se trasladó a México, ha crecido como profesional de la actuación donde ya ha tenido varias experiencias positivas. Estoy seguro de que esta bella alajuelense llegará tan alto como ella se lo proponga.

Gia Franceshi aparece en las promociones de 'Los hilos del destino'.