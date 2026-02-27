Tía Zelmira: Pablo Rodríguez está con Mon Laferte

El pasado 18 de marzo, la reconocida marca mundial Pierre Cardin abrió su Factory Store en Costa Rica, con una nutrida convocatoria de reconocidas caras de la farándula, como hace rato no veíamos en nuestro entorno.



Fue la eficiente Andrea González, encargada de prensa de la marca, la que convocó al grupo de gente que está en el área del entretenimiento y la comunicación; por cierto, vi a destacadas figuras de la televisión deportiva, a las que me alegró saludar.



En cuanto a la tienda de Pierre Cardin, está ubicada en el barrio Tournón, en la esquina donde siempre estuvo el periódico La República, contiguo al hotel Radisson.



En esta oportunidad se presentó el concepto “Un Universo en Tonos” y una propuesta que integra experiencia premium y descuentos del 20% al 50% en líneas seleccionadas.

André Hirst es el gerente general de Pierre Cardin en Costa Rica.



De acuerdo con Andrea González, la tienda cuenta con más de 500 metros cuadrados, convirtiéndose en el espacio más amplio de la marca en el país y en una apuesta estratégica por fortalecer su posicionamiento en la capital.



Fundada por el diseñador Pierre Cardin, la marca se ha distinguido por su visión innovadora, elegancia contemporánea y capacidad de evolución constante dentro del mercado internacional. Aunque el nuevo local abrió sus puertas en diciembre, el 18 de febrero marcó la presentación formal de su concepto para los representantes de medios de comunicación, líderes de opinión e invitados especiales.

​“Esta apertura representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento y expansión en Costa Rica. Apostamos por una ubicación estratégica, con mayor amplitud y un concepto alineado con la evolución de la marca y la experiencia que queremos ofrecer a nuestros clientes”, afirmó André Hirst, gerente general de Pierre Cardin en Costa Rica.

Miguel Delgado, Kristian Mora y Andrea González.

Con casi 50 años de trayectoria en el país, Pierre Cardin ha evolucionado desde ser referente en camisería formal hasta consolidarse como una propuesta integral de moda masculina en Costa Rica. Actualmente, la marca mantiene presencia en el Mall San Pedro, Paseo de las Flores, City Mall, Multiplaza Escazú y Curridabat, Multicentro Desamparados, Plaza Lincoln y Terramall.



Bajo el concepto “Un Universo en Tonos”, la marca presentó un espacio donde el color dejó de ser un complemento para convertirse en protagonista. La propuesta parte de una realidad clara: el gusto del hombre costarricense ha evolucionado. Hoy busca mayor variedad, combinaciones más versátiles y una estética que proyecte personalidad sin perder elegancia.



La fortaleza de la tienda radica en una amplitud cromática cuidadosamente curada. No se trata únicamente de dejar atrás el blanco, el gris o el negro —tonos esenciales en cualquier guardarropa masculino— sino de ampliar el espectro hacia matices que enriquecen la expresión personal. En esta nueva etapa, los tonos pastel asumen un rol protagónico en camisas y piezas formales.

Es un espacio donde el color dejó de ser un complemento para convertirse en protagonista.



Azules suaves, verdes claros y rosas se integran con naturalidad dentro de la propuesta de la marca, demostrando que el color también puede comunicar seguridad, sofisticación y madurez.



La tienda fue concebida como una arquitectura de color: una composición armónica donde cada sección dialoga visualmente con la siguiente, generando una experiencia envolvente que inspira al cliente a explorar nuevas combinaciones dentro de su propio guardarropa.



En la tienda de Pierre Cardin saludé a colegas como Everardo Herrera, Adison González, Pablo Cartín, Kristian Mora, Gustavo López, Daniel Quirós, Melissa González, Ariel Chaves y Giovanni Calderón. También estaban Ginnés Rodríguez, Bismarck Méndez, Neto Rangel, Viviana Muñoz, Barbara Echandi, los fotógrafos Randall Rodríguez y Hárold Villalobos y las guapísimas modelos Patricia Alpízar y Daniela Simpson.

Beatriz Velázquez, de El Salvador, y Everardo Herrera Soto.



El sonido íntimo de Chapo

José Manuel Jiménez, “Chapo”, sigue creciendo en el ambiente musical de Costa Rica y se proyecta como una figura de gran éxito internacional. Nacido en el 2001, su carrera musical inició cuando tenía apenas 14 años. Este productor e ingeniero de mezcla comenzó como DJ; empezó a presentarse en fiestas y actividades locales con gran éxito. Ese impulso lo llevó, un año después, a participar en Talent Pool, el concurso de Spinnin’ Records, donde productores de todo el mundo comparten sus demos para ser evaluados por el equipo del sello.

Más adelante, "Chapo" conoció a Lvcas, cantante y guitarrista, quien lo motivó a explorar su voz y crear sus propias interpretaciones. Sus primeras canciones juntos llaman la atención de Fernando, un profesor que se convierte en una figura clave en su desarrollo artístico: le da confianza, dirección y el empujón que necesitaba para creer en su proyecto.

El nombre “Chapo” nace como una broma entre amigos, pero termina convirtiéndose en su identidad artística después de años de búsqueda. Hoy, construye un sonido íntimo con atmósferas estelares, buscando conectar desde la introspección y transformar sus emociones en música. Su próximo lanzamiento será en un par de semanas; se trata de una colaboración con un productor Costarricense formado en Los Ángeles, llamado Luca. La canción se llamará XTC. Con estos antecedentes de "Chapo", vale la pena esperar. Sus éxitos los pueden escuchar en las distintas plataformas musicales.

José Manuel “Chapo” Jiménez es un misterio.



​Te tengo un vieras

Vieras que el sábado pasado que andaba por mi pueblo Quepos, me fui a Manuel Antonio para disfrutar de aquellas playas que, aunque ahora están siempre llenas de turistas y estacionar y buscar un sitio en la arena es un verdadero caos, encontré la paz y la solución a todos mis problemas de logística cuando me topé con Mary Ramírez —la pueden buscar como Mary’ Rentals o por medio del 8827-5305—, hija de mi amigo de toda una vida Federico, de los famosos Ramírez hijos de don Octavio, personaje indiscutible del siglo pasado, pues él tenía el almacén más famoso, fue diputado y después sus hijos abrieron Mar y Sombra, de lo que queda sólo la sombra. Mary Ramírez convierte en una buena experiencia la visita a Manuel Antonio. Mary Ramírez me alquiló un toldo y tres sillas de playa muy buenas a un precio cómodo; luego uno de sus muchachos trajo un menú y rapidito pedimos algo de tomar y algunos platillos; mientras tanto, el sitio se fue llenando de sombrillas y más sillas. La tranquilidad que me ofreció Mary, me permitió meterme al mar durante casi una hora; el agua estaba limpia, fresca y no había corrientes peligrosas. Cerca del atardecer recogí mis cosas y me retiré satisfecho con las atenciones de mi nueva amiga Mary, quien también ofrece lecciones de surf, renta tablas, ofrece duchas al aire libre, toallas, vestidos, transporte y juguetes para niños, todo esto sin alterar el paisaje ni estorbar a los bañistas. Las playas de Manuel Antonio tienen buen nombre internacional.

​ Hablando con Mary Ramírez, me contó que tiene alojamiento en Quepos centro llamado Mar y Sombra Villas, frente a la marina Pez Vela, con una impresionante vista del mar y de los mejores atardeceres del mundo; aunque ahora cuando voy a mi pueblo me quedo donde mi hermana Betzayda Benavides, en Naranjito, prometí quedarme donde Mary la próxima vez que vaya, porque realmente vale la pena.





Felicitaciones a Mary, pequeña gran empresaria, por ofrecer todo este tipo de atenciones y comodidades. Fue un gusto conocerla e integrarla de inmediato a la lista de mis buenas amistades. Gracias por su amabilidad. Prometo volver.

Desde Mar y Sombra Villas, en Quepos, se ven los mejores atardeceres del mundo. Vieras que el presentador Michael Segura regresará a Costa Rica el próximo 7 de marzo, luego de varios años fuera del país. Su llegada estaba prevista desde hace algún tiempo, sin embargo, los planes se retrasaron debido a su proceso de mudanza, ya que Michael necesitaba encontrar una agencia confiable que se encargara del traslado de sus pertenencias y su vehículo. Finalmente, logró concretar el servicio con RYR Logística, una empresa sólida con operaciones tanto en Estados Unidos como en Costa Rica. Michael se encuentra muy feliz de regresar a su país y mantiene la ilusión de reincorporarse próximamente a la televisión nacional. Le deseamos mucha suerte y nos alegra que finalmente haya podido encontrar en RYR Logística sus aliados para traer su menaje y el vehículo al país. Mike Segura regresará al país el próximo 7 de marzo. Vieras que mi buen amigo David Pineda ganó la copa del campeonato de pesca realizado el fin de semana antepasado en la Marina Pez Vela, en Quepos, denominado “Copa Dorado” porque iban detrás del pez dorado, rey de aquellas aguas. David, quien es alto ejecutivo de una empresa telefónica, es un gran aficionado a la pesca y ahora, por los resultados, pareciera que están entrando en la categoría profesional. Mi felicitación para David Pineda por estos nuevos logros deportivos. David Pineda es un crack de la pesca deportiva.

Vieras que Maribel Guardia se fue el pasado 21 de febrero al exitoso concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Maribel estaba en primera fila disfrutando y coreando todas las canciones de la Trevi; pero cuando Gloria tomó una flor y se la lanzó a Maribel desde el escenario, Maribel la atrapó y se emocionó tanto que lloró. Sobre el concierto de su amiga la Trevi, Maribel escribió: “Una noche de esas que brillan más que las luces del escenario. Verte volar, cantar y conquistar corazones siempre es un espectáculo… pero, cuando me lanzaste esa flor, sentí que el momento se volvió eterno. Amiga, tu magia no solo se escucha, también se vive”. Maribel Guardia con la flor que le lanzó Gloria Trevi. Vieras que Sandra Carvajal, vestuarista de Canal 7, anda muy triste porque a su gata Violeta, tuvieron que apuntarle una pierna. Resulta que la pequeña felina fue adoptada por Sandra hace cinco meses, pero un día, se prensó una pata con una silla ortopédica y esto le provocó una severa lesión. De inmediato, Sandra llevó a la felina a los servicios veterinarios Innovavet, en Heredia, y dos ortopedistas, altamente calificados, determinaron que había que amputarle la pata, pero le salvaron la vida. Sandrita ha llorado mucho y, además, ha tenido que invertir dinero en la recuperación de su cojita; afortunadamente ha encontrado gente caritativa que le ha ayudado con las cuentas veterinarias. Sandra, quien se entrega con locura y pasión a sus mascotas, también tiene a Giani, un chihuahua de 14 años, y Oli, un bichón maltés de un año. Sinceramente, esperamos que Violeta se recupere, aunque quede cojeando, para ver a Sandrita más feliz y que no le cojeen sus sentimientos. En la foto Sandra Carvajal no está triste porque estaba disfrutando de un toreado verano en Nicoya.

Vieras que la apertura de la nueva tienda de Pierre Cardin, una de las que más llamó la atención por su desbordante belleza y simpatía fue la modelo e influencer Daniela Simpson, de 25 años, quien se hizo famosa el año pasado cuando salió vestida con el uniforme del Club Sport Herediano. La joven, oriunda de Tibás y madre de una niña de 4 años, es seguidora del deportivo herediano desde la cuna gracias a su abuelo. Simpson roba miles de miradas en redes sociales por su carisma, simpatía y belleza natural. Cuando salió aquella foto vestida como herediana, su cuenta de Instagram pasó de tener 24 mil seguidores a poco más de 32 mil y sigue sumando. Daniela Simpson en la nueva tienda de Pierre Cardin. Vieras que Bismark Méndez, presentador de De Boca en Boca, fue una de las figuras más llamativas y más simpáticas en la fiesta de apertura de la nueva tienda de Pierre Cardin, en el barrio Tournón. Méndez fue de los más solicitados para fotos y entrevistas y él, como no le tiene miedo a nada, a todo dijo que sí, hasta se probó algunas prendas de Pierre Cardin, que le quedaron a la medida y que él lució con su toque varonil y elegante, a tono con la propuesta de la marca, según la cual el gusto del hombre costarricense ha evolucionado. Hoy busca mayor variedad, combinaciones más versátiles y una estética que proyecte personalidad sin perder elegancia, como Bismarck. Bismark Méndez.

​ Vieras que Andrea González, anfitriona en la apertura de la tienda Pierre Cardin, mujer bella y excelente profesional de la comunicación, estaba muy feliz el fin de semana por su matrimonio con José Miguel Gutiérrez, el amor de su vida. El día de su boda estuvo, según contó, lleno de emociones, ya que fue su mamá quien la ayudó a alistar cada detalle.





Andrea vistió elegantes zapatos de Vizzano y la maquilló la experimentadísima Paula Agüero, muy conocida en el gremio por haberse desempeñado siempre en maquillaje para televisión, tal y como lo hace ahora en Repretel. La boda se realizó en la Iglesia de San Joaquín de Flores, finamente decorada y con las canciones del tenor Ricardo Bernal, quien interpretó magistralmente el Ave María; luego hubo fiesta en el Cacao de Alajuela, con canciones románticas a cargo de José Mata y una divertida y alegre cimarrona.





Entre los invitados destacaron las reinas de belleza Andrea Bermúdez y Karol Hernández; también estaban la empresaria Doris Betancur y su esposo, de El éxito Betancur, así como el periodista Ariel Chaves y su pareja Xinia Maltés. Fue una fiesta generosa, alegre y llena de exquisitos detalles. Felicidades a los nuevos esposos, Andrea y José Miguel.

Andrea González, una novia muy bella.