Tía Zelmira: Óscar Arias sigue trabajando por la paz

Saludo efusivamente al abogado naranjeño Alexander Montero, con motivo de cumplir años este 18 de octubre. También cumple años la modelo Gaby Sanabria (18), la vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo del BAC Laura Moreno Ramírez (19), el músico Wálter “Chepe” Blanco (19), la modelo María Elena Quesada (19), la presentadora Sofía Kryzak (19), la cantante Rayssa Jiménez (20), el periodista y director de El Financiero Pablo Fonseca (20), el promotor y productor Álex Cuadra (21), la modelo Sammy Taylor (21) y el periodista Lázaro Malvarez Cárdenas (23). Felicidades a todos.



Óscar Arias sigue trabajando por la paz

Para el Premio Nobel de la Paz y dos veces Presidente de la República, Óscar Arias, la paz sigue siendo su materia preferida, no se cansa. Ha luchado incansablemente por ella, por ser algo necesario para la humanidad, porque es una aspiración natural de todos los pueblos del orbe.



Su más reciente cátedra sobre el tema la dio apenas hace unos días en el espacio Conversatorios en Casa de América, con Julio Somoano, en Televisión Española (TVE).

Treinta minutos fueron suficientes para revelar datos inéditos y para reiterar su firme convicción, según la cual, es más fácil hacer la guerra, pero la paz, como la democracia y la libertad, aunque no sean fáciles, son necesarias. La entrevista es polémica porque él es polémico. Las ideas que expresa no son populares, van contracorriente, pero él es original en su forma de pensar.

​“Hemos vivido durante más de dos mil años bajo la máxima romana de que si quiere uno vivir en paz, debe prepararse para la guerra. Con todo el respeto para los romanos, no he escuchado algo más idiota que eso”, sentenció.

En el programa dijo haber luchado permanentemente contra la amenaza más grande de la paz: en el mundo se gastan 2.7 billones de dólares en armas y soldados. Un mundo donde el ser humano no es lo más importante para montones de gobiernos. Estamos hablando de gobiernos ricos cortando la ayuda a los pobres, para armarse contra potenciales enemigos, en lugar de crear las condiciones para poder vivir en un mundo de paz. Esa es la paradoja, subrayó.



Me gusta el periodismo español, soy seguidor de los programas de TVE y, esta conversación de Somoano con Arias, difundida el 10 de octubre, es digna de apreciar como muestra de buen periodismo.

El anfitrión habló apenas lo necesario, pero le dio las pautas al Premio Nobel para hablar sobre la paz y para dar algunos datos inéditos. El anfitrión también demostró haber hecho bien la tarea porque se había leído “Páginas de mi memoria”, el más reciente libro autobiográfico de Arias, editado por la EUNED.

Óscar Arias llegó ataviado completamente de negro, pero con sus ideas más claras y más consistentes. Con sus 85 años de edad, habló con precisión, mantuvo un tono de voz apropiado y dio muestras de su erudición. La imagen era nítida, los encuadres adecuados, la luz perfecta y toda la realización fue un derroche de buen gusto como lo es todo en aquella cadena televisiva.

La entrevista se realizó el 24 de setiembre pasado cuando visitó Londres y Madrid para dar conferencias en prestigiosas universidades; además, fue invitado a inaugurar el año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde pronunció un discurso titulado “En tiempo de Guerra, la ley debe hablar”.



Conversatorios es un programa de entrevistas a personajes de reconocido prestigio que pretende profundizar en la riqueza y diversidad de las sociedades latinoamericanas; recupera la conversación como lugar de encuentro. Grandes personalidades de la vida política y cultural española y americana reflexionan y nos muestran su lado más íntimo en este espacio que busca estrechar los lazos entre iberoamericanos.

Julio Somoano es el director de 'Conversatorios' de Televisión Española.



​¿Qué cuenta en su libro?

Un poco de su vida en la vida pública, su paso por la política en Costa Rica, pero también todas las cosas que hizo. No quiero sonar presuntuoso, pero hice cosas inéditas: me fui a vivir un tiempo al África Subsahariana, para tratar de abolir ejércitos, sin ningún éxito, era una idea a la cual no le había llegado la hora para aquel entonces, pero ya había logrado abolir el ejército en Panamá con los panameños, cuando reconocí al presidente Guillermo Endara tras el bombardeo de la ciudad de Panamá; yo decidí ser el primer país en reconocer al gobierno de Endara con esa condición de abolir el ejército.

Después con el Presidente Jean-Bertrand Aristide, en Haití abolimos el ejército, aunque en Haití no modificamos la Constitución, porque no hubo voluntad de parte de los diputados; en Panamá sí, por eso, Costa Rica y Panamá tienen la frontera más segura del mundo, por ser dos países sin ejército.



Para Arias muchas potencias siguen interesadas en promover la guerra, porque no hay nada que empobrezca más que la guerra. ​“Siempre aparecen armas para todas las guerras, para Gaza, para Ucrania, para donde sea, pero lo que no van a aparecer, cuando se acaben, son los planes Marshall, eso no habrá en estos tiempos. A nadie la va a interesar reconstruir Ucrania ni Gaza, pero sobran armas para continuar peleando”. Al comentar sobre la situación actual en el área, Óscar Arias dijo que ya no nos matamos unos a los otros por razones ideológicas. Lo que hay son democracias vulnerables y, de vez en cuando, se elige un candidato que cuando se convierte en presidente, quiere terminar con la división de poderes de Montesquieu y quiere debilitar al Poder Judicial, a la prensa y al Parlamento; quiere acaparar más poder, entonces las democracias se convierten en autocracias, donde está esa persona que gana las elecciones y que después procura modificar la Constitución para perpetuarse en el poder —como Chavez en Venezuela— y que quiere acabar con la libertad de prensa y considera a la prensa su enemigo; no acepta la crítica, sino elegios, no sabe discrepar y no acepta que el adversario es eso —adversario— no un enemigo, que no sabe que la democracia es un sistema de acuerdos permanentes y que hay que tener la humildad para saber que no se llegan a acuerdos si no se sabe ceder. ​“Uno no siempre puede imponer sus ideas y a veces tiene que transigir, aceptando las ideas del otro para poder llegar a acuerdos. Eso es la característica de la democracia, el pan de todos los días, pero no es aceptado por algunos presidentes o gobiernos. Ellos quieren imponer todo y el adversario se convierte en enemigo. Por eso es que estos líderes mesiánicos como Hugo Chavez, como Rafael Correa —en el pasado— y como Jair Bolsonaro, son un peligro para el futuro democrático de nuestra América Latina y Costa Rica no está exenta de ese peligro”. El programa de Óscar Arias se grabó el 24 de setiembre y se estrenó el 10 de octubre.

En este link pueden ver la entrevista completa de Oscar Arias en Televisión Española.

​ Después no digan que no les dije



​ Kamen destapa el mundo animé





Este fin de semana se realizará, en Nebula Center, Heredia, el Festival Internacional Cosplay KAMEN 2025, producido por Imperio Anime. Este encuentro promete ser la mayor celebración de anime, doblaje, cosplay y cultura geek del país, reuniendo a miles de fanáticos bajo un mismo techo.

El festival contará con la presencia de dos grandes leyendas del doblaje latinoamericano: Humberto Solórzano, la voz oficial de Wolverine en X-Men y de personajes como Omni-Man (Invincible), Gendo Ikari (Neon Genesis Evangelion), Raditz (Dragon Ball Z), Optimus Primal (Transformers: El Despertar de las Bestias) y JtoaroKujo (JoJo’s Bizarre Adventure).



También vendrá Enzo Fortuny, voz de Inuyasha, Tai Kamiya (Digimon 02), Natsu Dragneel (Fairy Tail), yuji itadori (Jujutsu Kaisen), Frodo Bolsón (El Señor de los Anillos), Ron Imparable (Kim Possible) y los gemelos Weasley (Harry Potter).



Ambos artistas, Solórzano y Fortuny, ofrecerán shows de doblaje en vivo, sesiones de firma de autógrafos, fotos con fans y meet & greets exclusivos.



La Tarima Fuji será el epicentro musical del festival con una programación muy variada: Concierto Anisong de Yeris Lobo, ganador de la sétima temporada de “Nace una Estrella”. Interpretará clásicos de Dragon Ball, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, One Piece y más.

Humberto Solórzano es la voz de Wolverine.

También habrá un show piloto Vocaloid en Costa Rica, un espectáculo innovador dedicado a los fans de Hatsune Miku y la cultura digital. Hay que mencionar también el concierto de la banda Yokai, reconocida por sus potentes interpretaciones de openings de anime, temas de videojuegos, películas, cómics y hasta himnos de WWE.



En este festival, programado para el 18 y el 19 de octubre, contará también con la final nacional del Yamato Cosplay Cup Costa Rica 2025; se trata del concurso de cosplay más prestigioso de Latinoamérica, con más de una década de trayectoria internacional. El ganador o ganadora obtendrá un viaje todo pago a Argentina para representar al país en la gran final internacional en Ani-Con Buenos Aires. Quien logre coronarse campeón continental recibirá como premio mayor un viaje todo incluido a Japón, consolidando al Yamato Cosplay Cup como una plataforma única que impulsa el talento nacional hacia escenarios internacionales.



En el festival se podrán adquirir productos oficiales del festival como tarjetas coleccionables, gafetes con diseños exclusivos e increíbles figuras inspiradas en franquicias como Re:Zero, Naruto, Inuyasha, One Piece, Dragon Ball, Spy x Family, Jujutsu Kaisen y Mob Psycho 100. Todos los productos incluyen un pase de cortesía al evento.



KAMEN 2025 será un punto de encuentro único para los fanáticos del anime, el cosplay y la cultura pop en Costa Rica. Una experiencia que combina talento internacional, comunidad, música y la magia del cosplay. Las entradas están disponibles en www.eticket.cr. Enzo Fortuny es la voz de Inuyasha.

