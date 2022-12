Tía Zelmira: No hay Navidad sin tamales

2 de diciembre de 2022, 9:02 AM

Por Rogelio Benavides Rivas ([email protected]).



Cumpleaños

Saludo a la bailarina Diana de la O, quien cumple años este 2 de diciembre, también celebra su natalicio en esta fecha la periodista Rebeca Ugalde. Otros cumpleañeros de la semana son el jurista Marco Chacón, el dichoso esposo de Maribel Guardia (cumple el 4 de diciembre), la periodista Rosse Mary García (5), la guapísima abogada y modelo internacional Jeannette Chaves (5), el exministro Farid Ayales (6), el periodista Marcelo Castro (7), el productor televisivo Manuel Granda (7), la bailarina Paulina Peralta (7) y el jefe de Protocolo de la Municipalidad de San José y director general del Festival de la Luz, Jorge Arturo Villalobos Loaiza (8). Felicidades a todos.



Saludos a Marco Chacón

El próximo domingo 4 de diciembre, cumple años Marco Chacón, músico, compositor, cantante, abogado, profesor universitario; además es manager y el dichoso esposo de Maribel Guardia. Aprovecho esta fecha de celebración para reiterarle mi amistad y cariño y también mi admiración por los frutos que ha dado como autoridad académica en Derecho, como músico y como representante de esa gran arista que es Maribel. Desde joven destacó en la música y, como si fuera poco, es nieto de Mario Chacón, del grupo Los Ticos, autor de varias melodías como Ticas lindas y Caballito nicoyano. En la década de los 80, en Moravia, tuvo un grupo rock con sus amigos del barrio llamado Arenas. Actualmente, Marco es el líder de una banda llamada Nexo, que ha grabado varios discos.

¿Qué dice Maribel sobre su esposo? “Sabes todas las cosas bellas que deseo para ti. Dios habite siempre en tu corazón y llene cada día de tu vida de bendiciones y me permita compartir muchos años con plenitud a tu lado, te adoro”. Ella lo ha dicho siempre: “Gracias a Dios por mandarme a Marco, un ángel en mi vida”. Marco es especialista en Propiedad Intelectual de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene un doctorado en Derecho de la Complutense de Madrid. Cursó una maestría de Derecho de Empresa en México, redactó comentarios para el Código Civil del Distrito Federal, da consultorías jurídicas y es catedrático universitario. “Dios sabe que me sentí igual de contento cuando en la Universidad me dieron un premio de excelencia académica, entre tres mil profesores, allí no hay reflectores ni esas cosas, pero ni falta que hacen. La realidad es que 'trabajar' es un premio en sí mismo. Es un premio tener salud, es un premio tener una motivación para levantarse todos los días y es un premio tener las ganas de hacer cosas nuevas y reinventarnos”, dice este sobresaliente jurista, que diseñó para la Universidad Anáhuac, de México, una Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual que él mismo dirige; además, ha impartido clases de Derecho de Autor y Propiedad Industrial en la Anáhuac, a nivel de Licenciatura y de Maestría. Felicidades Marco, gracias por cuidar y amar a Maribel, por vigilar su carrera artística y también la de Julián. Gracias por ser un hombre trabajador y bueno, por eso, donde quiera que usted va lo respetan.

Marco Chacón.

Paulina, musa del flamenco



El próximo 7 de diciembre cumple años Paulina Peralta. Vivía yo en Quepos y en 'Las estrellas se reúnen', de Canal 7, en blanco y negro, veía a Paulina Peralta bailar con sus alumnas vestidas todas con sus vestidos de lunares. Desde entonces, conservo aquellas imágenes en mis mejores recuerdos de infancia y gracias a ella —que nunca ha dejado de bailar—, las llevo por siempre en mi corazón. Cuando la conocí no podía creer que aquella guapa dama, era la misma del programa de Santiago Ferrando e Inés Sánchez de Revuelta. Después cultivamos la amistad y descubrí a una mujer realmente talentosa, a una artista completísima. Como dijo un poeta, ella es maestra de flamenco, pero en otra vida fue una reina. Tiene el garbo, la luz, la pinta, la nobleza, ingredientes básicos del flamenco. Fundó su escuela en 1960 y, desde entonces, da clases todos los días y realiza presentaciones por toda nuestra tierra bendita y también en el majestuoso Teatro Nacional. Hace un par de décadas se abrazó para siempre al flamenco, su pasión infinita. Paulina es el flamenco que tiene en su piel, que corre por sus venas y que late en su generoso corazón. Bendita la hora en que vio la luz este palo de mujer, entregada toda una vida, con fuerza y pasión, a bailar y bailar para agradar. Gracias Paulina por darnos tanta alegría en los tablaos y en nuestros corazones. No se diga más: a bailar que la vida es para disfrutar. Feliz cumpleaños querida Paulina, no pare nunca de bailar.

Paulina Peralta.

No hay Navidad sin tamales

El pasado miércoles recibí el primer tamal de la temporada. Navidad sin tamales no es Navidad, por eso se le conoce como el plato de los dioses, de acuerdo con la periodista, escritora y catedrática gastronómica Marjorie Ross.



Estrené la tamaleada con uno enviado por Orlando Soto, en manos de nuestro común amigo Gerardo Porras Sanabria. Lo desayuné el jueves pasado y estaba como lo imaginé: muy bueno y tenía de todo, era como un almuerzo completo de unas cinco mil calorías, pero no conté las calorías, conté las alegrías. Quedé satisfecho y alegre.



Ahora estoy esperando los tamales de la profesora Roxana González Morera, hasta ahora los mejores. Ella cada diciembre se afana con la tamaleada y me aparta unas cuantas piñas. En mi casa todos los esperan, son un éxito. La espera vale la pena porque están hechos con masa blanca, de maíz colado y olorosas hojas. Doña Roxana realmente se luce, le quedan buenísimos y, lo más importante, tienen el mejor sabor porque están hechos con amor.



Siempre he pregonado ser un gourmet tamalero, no en hacerlos ni amarrarlos, sino en catarlos y disfrutarlos, pero, aunque ustedes no lo crean, cada vez pruebo, especialmente porque las entregas de mi amiga Adriana Quesada, se volvieron irregulares.



Como la Providencia protege a los tamales y a los comensales, apareció mi amiga Roxana. Seguiremos informando porque, como dije antes, Navidad sin tamales, no es Navidad. A lo mejor Adriana Quesada retome este año la buena costumbre de suplirme de unos buenos de Palmares.

Hay gran variedad de tamales, para todos los gustos.



De acuerdo con Marjorie Ross, la palabra con que nosotros llamamos a ese platillo preparado con masa de maíz bien aliñada, con múltiples rellenos, proviene de tamalli, que en náhuatl significa envuelto con cuidado. “Es, sin duda, uno de los platos de origen prehispánico de mayor difusión y permanencia, ya que se ha determinado que se prepara desde hace milenios y está tan enraizado en nuestra memoria culinaria, que continúa consumiéndose profusamente en toda la región, más de quinientos años después de la Conquista.



Agrega Ross que es la receta navideña por excelencia en Costa Rica (al igual que en otros países latinoamericanos). Se consume en todos los sectores sociales y a lo largo y ancho del territorio nacional. Su popularidad es bien merecida, por su arraigo de larga data en nuestras tradiciones gastronómicas.



De acuerdo con la escritora, la variedad es inmensa. Los hay dulces o salados; con rellenos muy diversos o solo con la masa aliñada; y también varía su envoltorio. Esto no es de ahora: en su Historia general de las cosas de la Nueva España, recopilación en doce tomos de costumbres, mitos y leyendas aztecas, fray Bernardino de Sahagún fue el europeo que primero dejó constancia de la larga lista de tamales que se vendían en los mercados aztecas y de los aliños y rellenos distintos de los que se consumían en diversos festejos y conmemoraciones, como fiestas de novios, rituales religiosos importantes e incluso en los banquetes de Moctezuma. De allí irradió la costumbre a todos los pueblos bajo su dominio e influencia.



El tamal navideño de hoy —dice doña Marjorie— ya no tiene exclusivamente influencia indígena, sino que en él convergen rasgos precolombinos, hispánicos y posiblemente africanos, en la forma de cocción y envoltorio. Montado sobre la masa —su esencia, lecho amoroso de maíz—, en su relleno destaca el aporte español: la carne de cerdo, las alcaparras, aceitunas y ciruelas, la zanahoria, los garbanzos y el arroz, entre otros, todos productos que vinieron en la despensa de los conquistadores.



Como dice mi colega Ross, ¡qué vivan los tamales, en su multiplicidad, como íconos de nuestro mestizaje cultural!

Doña Roxana González siempre me manda tamales.



​El tope cabalga de nuevo

San José se engalanará el 26 de diciembre con la realización del Gran Tope Nacional 2022, en celebración del Día Nacional del Caballista, tras dos años de no poder realizarse debido a la pandemia. “Nos llena de gran emoción volver a llevar a los costarricenses los grandes de eventos de fin de año, como es el caso de la celebración del Tope Nacional, después da dos años complicados. Este Tope Nacional vendrá con los mejores caballistas, ganaderías y asociaciones equinas del país”, señaló Johnny Araya, alcalde capitalino.

El tope empezará a la 1 p. m. en Calle 11, frente al restaurante Tin Jo, seguirá por la Avenida Segunda y el Paseo Colón, culminando el recorrido de los caballistas frente a la Toyota. El dedicado del Tope Nacional este 2022 será el médico veterinario Omar González, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en el mundo equino de nuestro país. Fungió como el veterinario oficial de la Asociación Costarricense de Caballos de Pura Raza Española, y es socio fundador del registro de la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballo Iberoamericano.

Johnny Araya es un aficionado a la cría de equinos.



Braulio sale en defensa de Costa Rica



El conocido cantante español Braulio, canario para más señas, encendió una fuerte polémica en su país cuando salió en defensa de la Selección de Fútbol de Costa Rica y de Keylor Navas. Muchos españoles le reclamaron en forma airada y muy fuerte su posición, pero él mantuvo su opinión. “No me malentiendan. Yo siempre quiero que gane España, pero no a costa de 'mis' ticos, humillando de esa manera a 'mi' Keylor, una excelente persona y un deportista lleno de pundonor”, dijo el cantante, quien en octubre pasado se presentó, junto a Víctor Kapusta, en el teatro Melico Salazar. “Les confieso que dejé de ver el partido a partir del cuarto gol. Me daba mucha pena la cara perpleja del pobre portero centroamericano, me parece excesiva la goleada”, comentó y agregó: “Después de España, como es lógico, le deseo lo mejor a Costa Rica, Ecuador, Argentina, México, Uruguay y Estados Unidos. Si no gana España, que lo gane cualquiera de los míos. Así que, por encima de nacionalismos futboleros, como decimos los aficionados desapasionados, los que somos realmente ecuánimes: que gane el mejor y que este, claro está, hable español o sea un cowboy gringo”.

Braulio, cuyo nombre es Braulio Antonio García, nació en Gran Canaria hace 77 años. Entre sus éxitos figuran “En la cárcel de tu piel”, “La más bella herejía”, “Crónica de un viejo amor”, “En bancarrota” y “Qué tentación”. Sobre su relación cercana con nuestro país, en una entrevista publicada por Ariel Chaves, el pasado 6 de octubre, en Diario Extra, Braulio dijo: “Yo siempre he tenido un especial idilio con Costa Rica. Yo en este país siempre me siento como en casa, siempre me han tratado superbién, son gente muy hospitalaria, como cariñosa. El público de Costa Rica tiene una gran característica, es muy cantarín. Me acuerdo que uno canta y el calor es superespecial, todo el mundo cantando y eso es muy bonito, gratificante, el compositor Braulio, cuando escucha eso, se siente muy feliz escuchándolos cantar”.



Braulio es muy amigo de Costa Rica.



​Los toros de Zapote serán por el 13

Como parte de la programación para fin de año, Canal 13 transmitirá las tradicionales corridas de toros que organiza la Municipalidad de San José en el rodondel de Zapote. Los canales 6 y 7, que siempre lo hacían desde ese sitio, repetirán la fórmula del año anterior y lo harán desde Palmares.



Se anunció que los precios de los boletos bajaron y que el elenco que estará a cargo de la animación de las transmisiones lo integrarán figuras muy conocidas, por cierto, entre este grupo figura el periodista Steven Barahona, quien por primera vez hará este tipo de labores.



Carolina Medina, jefa de producción del canal del Estado, comentó: “Este 25 de diciembre no solo regresaremos a Zapote como canal oficial de las corridas, sino que estaremos estrenando los equipos transmisores en alta definición, con lo que ofreceremos la mejor calidad de imagen y sonido, junto con un equipo humano que está muy comprometido, luego de más de 15 años desde la última vez que Canal 13 estuvo en unos festejos de Zapote”.



“Sobre los precios de los boletos para el público, nos complace anunciar que hemos logrado una disminución con respecto a la temporada anterior; por ejemplo, la gradería general pasó de costar en promedio 16 mil colones a 13 mil en la mayoría de las corridas y para quienes prefieran los palcos el costo bajó de 25 mil colones a 20 mil”, indicó Álvaro López, vocero y productor general del redondel.



El elenco lo encabezan los periodistas Steven Barahona y Luis Carlos Monge, a quienes se les unirán Marcela Negrini, Diana Ibarra, Tammy González, Róger Espinoza y Ximena Arroyo. A cargo del humor estarán Ronny “La Perla” Zelaya, junto a Mila Montero, Nicho Vargas, Nel López y Johnny Barrantes, más conocido como “El Parce”. La animación taurina la harán Frank Mena y Álvaro Brenes, quienes compartirán micrófonos en la plaza con Irán Blanco “El Maleku” y Hernol Bogle “Tano”.

Steven Barahona estará en las transmisiones de Canal 13.



Evolución de fiesta



La banda de rock costarricense Evolución está de aniversario. El 29 de julio del presente año festejó los 20 años de su producción más emblemática, Mundo de fantasía, con entradas agotadas en Peppers Chill Out, donde cientos de fanáticos corearon los éxitos de la banda en un concierto memorable. Debido a la alta demanda de aquella presentación, accedieron a dar un nuevo recital este mes y de esta forma complacer al público que con una gran actitud disfrutó en el mes de julio, por si fuera poco, le harán honor a su primer álbum, Música para sentir, con el que preparan una producción más grande y de mayor exigencia el 17 de diciembre en Pepper Club (en esta ocasión en el local grande). Son 25 años los que celebraremos junto a Balerom, Moldo y Wash, quienes prometen que no se guardarán nada para este último concierto con el que cerrarán el año.



Los músicos de Evolución están felices con la celebración.



​Vuelve el festival BPM

Tras una pausa de dos años, The BPM Festival Costa Rica, el encuentro de música electrónica más grande e icónico del país, anuncia su regreso a la costa de Tamarindo, para su segunda edición. La celebración, de cinco días, será del 25 al 29 de enero del 2023 y ofrecerá una amplia gama de sets y presentaciones de su extensa lista de campeones de house y techno. The BPM Festival vuelve a dar la bienvenida a artistas, profesionales de la industria y fanáticos de la música dance a su nueva base de operaciones, con el fin de recibirlos a todos y volver a conectar en el paraíso costarricense. El festival trae la magia de vuelta a Costa Rica y anuncia que más de 40 artistas se unirán a la familia BPM en su monumental regreso, que abarcará varios stages en una ubicación sin precedentes al aire libre y en contacto con la naturaleza. La Fase Uno refleja algunos de los mejores talentos que actualmente lideran los espacios de música dance underground global. Marcando su primera edición desde 2020, The BPM Festival 2023 está haciendo todo lo posible para garantizar una experiencia pospandemia inolvidable.

El festival será del 25 al 29 de enero.



Los tenores en grande



"Navidad infinita" es el espectáculo que combina el arte circense, el baile, la música y los villancicos más hermosos del mundo con las increíbles voces de Los Tenores. Estos conciertos que serán en el Teatro Popular Melico Salazar, el 21, 22 y 23 de diciembre, serán acompañados por la orquesta EU JAZZ BAND y contarán con más de cuarenta artistas en escena, entre cantantes, músicos, bailarines, malabaristas, y muchos más.

“Nos encanta esta época, el clima y el ambiente que se vive, pero, sobre todo, nos encanta la música de Navidad. Poder interpretarla en un espectáculo como este, lleno de colorido, con tanta gente talentosa, nos alegra el corazón”, mencionó Rodolfo González, integrante de Los Tenores.

Ricardo Bernal, Joaquín Yglesias, Rodolfo González y Arnoldo Castillo son Los Tenores.



Chiquiticos en Navidad



El 2022 no pudo ser mejor para Chiquiticos, pues tuvo un sin fin de proyectos, presentaciones, alianzas y producciones inolvidables que, además, culminaron con el sueño cumplido de haber podido presentar su gran espectáculo denominado Chiquishow Fachero Facherito, al que asistieron más de 1.300 personas en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de Los Niños. Después de un merecido descanso y de culminar con éxito su año escolar, los Chiquiticos se reagrupan para celebrar la Navidad, por ello, Rachel, Jam y Cami Camila, en compañía de varios infantes, prepararon dos proyectos muy especiales.



Primero está "¡Ven a cantar!", una versión propia del clásico navideño Ven a cantar, del compositor José Ramón García Flórez y que han popularizado varios artistas. En esta producción, Chiquiticos le imprime un estilo pop alegre lleno de sonrisas y la emotividad que los caracteriza, el grupo escogió esta canción porque contiene una invitación a celebrar la navidad con empatía y recordando las cosas que son fundamentales en la vida como la familia y el hogar. El video y la canción estarán disponibles pronto en las redes y canal de YouTube de Chiquiticos.



Además, el grupo tiene listo su espectáculo de fin de año denominado El Navishow de Chiquiticos, que combina tres elementos característicos de sus presentaciones en vivo: música, humor y juegos interactivos con el público. Con un elenco de ocho niños y niñas, Chiquiticos hace un recorrido por algunos de los villancicos más populares, pero con versiones propias y puestas en escena particulares, además, tiene secciones en las que el público puede reír. También tiene una serie de dinámicas para que los asistentes sean parte del show.

Chiquiticos le imprime un estilo pop alegre a sus canciones.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.