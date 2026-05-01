Tía Zelmira: Montserrat del Castillo está en todas

Rogelio Benavides​ / b[email protected].

Cumpleañeros

Saludo con mucho cariño y respeto al doctor Gilberto Rojas Cisneros, quien cumple años este 1º de mayo, espero que la pase muy bien y que siga destacando en la práctica de la cirugía estética como lo ha hecho hasta ahora.

También cumple años esta semana la pianista Silvia Chocano de Leñero (cumple el 1º de mayo); el periodista de De Boca en Boca, Adison González (2), la modelo Joha Yepes (4), la abogada Vicky Ross (6), el bailarín Michael Rubí (6), la empresaria Shakira McDonald (6), el dramaturgo y humorista Mauricio Astorga (6), el empresario zar de los gimnasios George Angulo (7), el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto (7), la doctora y presentadora de televisión Guiselle López (7) y el piloto Felipe Garita (7). Felicidades.

El abogado de los bichos

El 27 de abril pasado cumplió años el abogado de los bichos, Wálter Brenes. Me complace saludar a este profesional, quien ha demostrado que la suya es una vocación auténtica por la defensa de la naturaleza y todos sus recursos, así como de aquellos bichos que están amenazados o en vías de extinción.

Su lucha no ha sido fácil; lo digo como periodista que procura siempre un espacio en la prensa para divulgar sus logros; pero, lamentablemente, lo de la defensa del ambiente dejó de ser “una moda”.

Este surfista, también es defensor de las mujeres, en especial de aquellas que han sido abusadas o agredidas; por ejemplo, hace un tiempo logró la condena de un violador que había cometido abusos sexuales contra varias turistas las playas de Santa Teresa, antes de eso, nadie se había interesado en el tema, y muchas de las afectadas regresaban a sus países sin poner la denuncia.

Wálter sabe que ese tipo de situaciones, afectan al turismo, porque aquel paraíso terrenal, está ganando fama de destino de violadores y muy pronto muchos no querrán volver.

En la lista de causas imposibles, solo para mencionar unas cuantas, figuran los cocodrilos, los monos aulladores, el tiburón martillo, el tiburón sedoso, Gandoca Manzanillo, humedales, Isla del Coco, los surfeadores, árboles de El Tirol, manantiales, ríos, contaminación de playas, Parque de la Amistad, pasos de fauna, pesca de arrastre, los congos y muchos otros primates. Sí. Wálter Brenes, un bicho raro de un mundo rarísimo.

Wálter Brenes Soto, como dije más arriba, es un convencido de sus luchas en pro del ambiente para que todos vivamos en un planeta mejor.

Lo conocí en plena pandemia y me ha sorprendido por su talento, por su inteligencia, por sus convicciones y por su empeño en todo cuanto hace. Me complace y me satisface ver a jóvenes profesionales honestos y altruistas como él. Estimado Wálter, siga pensando así, ¿quién dijo que todo está perdido?

Brenes es un ambientalista a tiempo completo.



Montserrat está en todas y con todos

El pasado 26 de abril Montserrat del Castillo tuvo que salir corriendo para presentar Batalla de Karaoke, el exitoso programa de Teletica Formatos, porque tenía que acompañar en la conducción principal a Ítalo Marenco. Montserrat aceptó el reto y ganó la batalla.

Ese puesto de la conducción le pertenece, porque se lo ha ganado, con su talento y su popularidad, a la buenísima de Keyla Sánchez, pero, como ella tenía que cumplir con su papel de abnegada mamá, acompañando a su hijo a un viaje escolar, llamaron de inmediato a Montserrat —quien también es muy buena mamá—, para que asumiera el puesto de combate y yo, que estuve ahí, yo que la seguí de cerca durante todo el programa, puedo decir que cortó rabos y orejas. Montserrat no gritó, fue certera, comedida, no erró, más bien encantó.

Gracias a ella y a su propio esfuerzo y trabajo constante, Montserrat del Castillo es la figura más consolidada de De Boca en Boca, donde destaca por su belleza, sus buenas maneras, su sensibilidad, su gracia, simpatía y, muy importante, por su elocuencia.

Montserrat del Castillo.

Son 10 años de estar en Teletica, casa que considera suya, porque es allí donde ha sumado las mejores experiencias de su hoja de vida. Se siente bien ahí, es el lugar donde siempre quiso estar.

También es consciente de su responsabilidad con el público, de cómo puede influir en los demás. A ella la paran en la calle, la saludan, la besan, la abrazan, le piden fotos y si pudieran se la llevarían para la casa.

Montserrat es la reina del rating de las tardes de nuestra televisión; ella se ha adjudicado esa corona de privilegio y se la ha ganado bien, con armas nobles y con sus conocidos atributos. Aparte de bella, es pícara, se expresa con propiedad y pone su corazón en cada entrega.

Esta diva tiene una voz ronqueta, sin llegar a ser de lata. Es ocurrente, irreverente y elocuente. Los jóvenes la siguen y los mayores la sintonizan para soñar sin pecar. Las señoras la aman y la ven como la hija, como la sobrina, como la nieta y la quieren porque sí.

Mauricio Hoffmann, Montserrat del Castillo e Ítalo Marenco.



Y como esta industria se caracteriza por crecer, el pasado jueves Montserrat estrenó su pódcast Entre dudas y fe.

Junto a María José Quesada, Del Castillo ha venido trabajando en esta producción personal.

“Estoy muy emocionada, esto es la culminación de un sueño de tres años cumplido, junto a mi compañera María José, a quien admiro. Ambas teníamos esta idea y así nació 'Entre dudas y fe', un programa especial donde vamos a hablar de nuestra vida real, sinceramente, y hablaremos con el corazón abierto”, explicó el jueves en Casa Marokis, sitio al que acudieron invitados especiales de Montserrat y María José, así como comunicadores, compañeros y periodistas.

Además, Del Castillo indicó que el hecho de mostrarse tal cual tiene un precio para ella. “Tengo miedo, pero así lo voy a hacer; con miedo, no importa, porque la idea es que otras mujeres se sientan apoyadas, identificadas y sostenidas para edificar”, afirmó. Ella desea dejar un mensaje positivo en las mujeres.

“Estoy muy feliz, es muy importante para mí y todo lo que voy a decir lo quiero decir hace muchísimo tiempo porque mi intención es edificar y ayudar a mujeres. Me van a conocer como soy”.

Entre el pódcast, De Boca en Boca, las llamadas de emergencia y su hijo, Montserrat pasa bien ocupada. Eso sí, ojalá que un día regrese a karaokear y si es al lado de Keyla mejor…. mejor no, porque juntas son explosivas y aquel estudio podría estallar… de risa.

Qué bien Montserrat en el karaoke más exitoso de la televisión nacional, ella solita, ganó la batalla. La guerra continúa, de eso se trata, de luchar.

Montserrat del Castillo está con el pódcast que estrenó esta semana.

Te tengo un vieras

Vieras que el periodista de espectáculos Edgardo Camacho, quien se había marchado a Estados Unidos y ahora tiene un restaurante en Pital de San Carlos, anunció el miércoles que muy pronto estrenará La argolla, un espacio con el que planea volver al mundo del espectáculo, los escándalos y el entretenimiento, pero esta vez "más directo, sincero y sin filtros".



"Tras un tiempo fuera de lente de tiquicia, vuelvo a encender titulares y a provocar reacciones entre las celebri-ticas que creían haber cerrado ese capítulo. Pero no… la historia apenas comienza otra vez— La argolla tiene sus beneficios y sus ventajas.



"El juego cambió… y esta vez, los protagonistas son mis favoritos, mis preferidos… todo sucederá en un ambiente social, pero el más informal de todos”, escribió el reconocido periodista farandulero.

Edgardo Camacho.



Vieras que Victoria Kjaer, la ex Miss Universe, vuelve por segunda vez al país, pero esta vez como jurado de la gran gala final de Miss Universe Costa Rica 2026. Victoria llegará el próximo 3 de junio y será una de las figuras internacionales más esperadas de la noche, donde se elegirá a la nueva representante tica rumbo al certamen internacional.

Después de la elección, aprovechará para quedarse unos días más disfrutando y conociendo distintos rincones del país.

Victoria Kjaer .



Vieras que la querida actriz, periodista y abogada Cecilia García me hizo reír mucho esta semana, cuando se quejó de su inexperiencia con asuntos informáticos y similares, como nos pasa a todos los de la tercera edad. San Jorge ruega por nosotros.

Arreglame la computadora; configurá la impresora, hacé que funcione el programa y pueda imprimir las hojas de Protocolo, de Seguridad y el índice. Por favor, enseñame a hablar con SIRI y si no, aunque sea con Google.

Dame paciencia mientras arreglás todo. Si pudiste con el Dragón, podrás con tu madre y con su impericia tecnológica. Amén, escribió García y agregó: “Mi hijo es el nuevo San Jorge”.

Cecilia García se graduó de abogad a cuando cumplió 80 años.



Vieras que el otro día la diputada Claudia Dobles contó que había compartido un rato con doña Gloria Bejarano, ex primera dama y exdiputada de la República.

De acuerdo con Dobles, doña Gloria hizo grandes aportes en nuestro país y es un honor para ella recibir consejos, cariño y buenos deseos para lo que viene. Qué honor ver a estas queridas amigas juntas.

Por doña Gloria tengo un cariño especial porque trabajé con ella tres campañas y en Gobierno del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier; las obras y los logros de ella son muchos.

En cuanto a doña Claudia Dobles le tengo mucho respeto y admiración y reconozco su liderazgo, me honra haber votado por ella en las elecciones. Un abrazo cariñoso y mi respeto y admiración para ambas mujeres ejemplares.

Gloria Bejarano y Claudia Dobles.



Vieras que el pasado miércoles fui invitado por la zarina de la moda, Amanda Moncada Mora, a un almuerzo en su casa para probar las delicias que prepara su fotógrafa y camarógrafa Marlene.

A la actividad también fueron convidados Daniel del Barco, el zar de los buenos zapatos; la periodista Yuri Lorena Jiménez, quien fuera conocida por mucho tiempo como la guerrillera del sexo, la periodista Lilliana “La Loba” Mora y a licenciada Nuria Castro Padilla, de Canal 7.

La verdad es que pasamos un rato agradable y probamos las delicias que prepara Marlen, como el pollo en salsa de ciruelas y unos frijoles negros de alta cocina. Fue una reunión divertida, anecdótica y muy sentida. Solo faltaron Óscar López Salaberry y Milo Junco.

Amanda Moncada, Daniel del Barco, Lilliana Mora, Yuri Lorena Jiménez Gómez, Rogelio Benavides y Nuria Rafaela Castro. ﻿

Vieras que después del almuerzo donde la zarina de la moda, Yuri Lorena Jiménez, se fue para Canal 7 y ahí saludó a un montón de amigos y colegas como Allan Andino. Ella andaba eufórica, feliz y muy juiciosa, como dicen en Colombia.

“Hoy ha sido un gran día, entre otras razones porque me topé en Teletica a uno de los colegas más intrépidos y buenas personas que conozco, fui su jefa en La Nación unos años y Allitan fue una de las fichas más valiosas en ese periplo, tal como lo es hoy en el Canal 7, como me decía siempre cuando lo felicitaba: Adelante, ¡como los yihadistas!”.

Yuri Lorena Jiménez Gómez y Allan Andino.

Vieras que el diputado Eder Hernández hizo unas positivas reflexiones tras abandonar su cargo como regidor de la Municipalidad de Alajuela. "Cerré uno de los capítulos más hermosos de mi vida.

"Haber sido síndico, regidor, funcionario municipal y formar parte del fortalecimiento de la descentralización ha sido un honor profundo. Me llevo el cariño sincero de la gente, no solo de mi fracción, sino también de compañeros de oposición, a quienes siempre procuré tratar con respeto y cercanía. Gracias por permitirme servir junto a ustedes.

"Hoy no me voy, solo cambio de trinchera, porque los ideales siguen intactos y más firmes que nunca. Me llevo su afecto, pero sobre todo un compromiso profundo: honrar cada palabra de aliento y cada muestra de confianza. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a Alajuela, escribió Eder en sus redes.

Diputado Eder Hernández.



Vieras que durante la legislatura que terminó esta semana, conocí a muchos buenos diputados, como el caso de Ariel Robles y, aunque no soy de su partido, reconozco el trabajo serio y constante realizado por él, especialmente en el campo del control político; además, ellos aprobaron una notoria cantidad de proyectos de gran trascendencia para el país.

También inicié buenas amistades con Montserrat Ruiz, Kattia Cambronero, Alejandro Pacheco y renové mi amistad de muchos años con Vanessa de Paul Castro.

Montserrat, elegante y detallista, envió una carta de agradecimiento muy sincera y yo le respondí con sinceridad: Su belleza, su elegancia y toda ella tan bella, denotan que esta amiga tiene estrella.

No solo me hice su amigo, sino que la apoyé y seguí de cerca sus luchas y sus preocupaciones especialmente en torno a las mujeres, tan maltratadas y cada vez más ignoradas. Los de su partido Liberación Nacional pueden jurar que para Presidenta podrían postular a este mujerón.

A Montserrat la vi desde su curul dando la pelea, volando contra viento y marea, en una lucha sin fin. Es una señora bonita, una dama elegante y de una inteligencia apabullante.

Hemos compartido muchas jornadas, pero esto apenas empieza. Esta amistad se fortalecerá porque nació sana y buena, como tiene que ser.

Montserrat Ruiz.



Vieras que a Alejandro “Guachinango” Caravaca lo he visto con una buena actitud en actividades recientes.

Recientemente fui a Alta Fiori, allá arriba en la cruz verde de El Monasterio, a una boda y Alejandro era uno de los más descobijados y atentos.

Según me comentó le gusta saludar a la gente que acude a estas actividades y, si es posible, tomarse una foto, como lo hizo recientemente con Carlos Ramos “El porcionzón”. Un abrazo para Alejandro y otro para Carlos.

Carlos Ramos y Alejandro Caravaca.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.