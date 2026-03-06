Tía Zelmira: Montserrat del Castillo es una figura consolidada

Periodista: Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



Saludos a Montserrat del Castillo y a Ignacio Santos, quienes celebran su cumpleaños este 6 de marzo. También cumplen años esta semana el modelo Javier Bravo (cumple el 7 de marzo), la ex Miss Costa Rica, chef y empresaria Fabiana Granados (8), la modelo Yadriela Zúñiga (8), mi querida Grace Gómez (8), la periodista María Laura Rojas (8), la ex integrante de A Todo Dar conocida como “La mosca” Carolina Zeledón (9), la cirujana plástica Sylvia Rubinstein (9), la empresaria María Elena Rodríguez (9), el periodista Pablo Aguabella (10), la empresaria palmareña Guiselle Gutiérrez (10), el empresario René Picado Cozza (10), el estratega político Esteban Porras (10), el cantante Joseph Ríos (11), el político y empresario Rafael Arias (11), la chef Aymará Tinoco (11) y el productor y voz institucional de Canal 7 Mario Nájera (12). ¡Felicidades!



Montserrat del Castillo es una figura consolidada



Este viernes 6 de marzo es propicio para hablar de la carrera de Montserrat del Castillo, porque es su cumpleaños y porque ya suma una década de ser figura muy querida por los televidentes de Teletica Canal7.



Ya ha pasado un buen tiempo de estar en la pantalla que siempre quiso. La oportunidad llegó en el 2016, bailando La Pachanguera, en la transmisión de la actividad taurina: ni lo pensó, sabía que aquel podría ser el primer paso que la llevaría a su meta.



Hoy Montserrat del Castillo es la figura más consolidada de De Boca en Boca, donde destaca por su belleza, sus buenas maneras, su sensibilidad, su gracia, simpatía y, muy importante, por su elocuencia. Esta parte me complace porque fui testigo de sus primeros contactos con Teletica.



Su escuela primaria fue en VM Latino, donde Paul André le dio todas las oportunidades posibles y ella las aprovechó al máximo. Pero ella siempre quería surgir más y sabía que tenía la pasta y las ganas para hacerlo.





Montserrat del Castillo en sus tiempos en VM Latino.

Como había que coger el toro por los cuernos, siguió en Verano Toreado, Los Toros de Fin de Año y en cuanta arena taurina se requiriera de una presentadora atrevida y dinámica como ella, dispuesta a todo. Luego vendrían sus intervenciones en El Chinamo, fue invitada a Dancing Whit The Stars y apareció en otras transmisiones de topes, fiestas, festivales y otras producciones de Canal 7 y, como por la boca muere el pez, ella ha nadado con la propiedad de una sirena en De Boca en Boca.Son diez años de estar en esa casa, que considera suya, porque es allí donde ha sumado las mejores experiencias de su hoja de vida. Se siente bien ahí, es el lugar donde siempre quiso estar. Desde que llega a la empresa y pasa por la caseta de seguridad, ya se le alegra el día y el resto es sumar, aportar su talento y dar lo mejor como persona y como profesional de la comunicación.También es consciente de su responsabilidad con el público, de cómo puede influir en los demás. A ella la paran en la calle, la saludan, la besan, la abrazan, le piden fotos y si pudieran se la llevarían para la casa.“Hay un pasaje que nunca olvidaré. Una vez, cuando estaba embarazada, andaba en Multiplaza y de pronto una señora se vino hacia mí corriendo, me abrazó como si yo la conociera. La abrace y hablamos. Quizás yo era conocida para ella y entonces pude dimensionar de las buenas cosas que podemos inspirar en los televidentes. Tengo gran amor, cariño y respeto por las señoras y por las niñas que ven De Boca en Boca. Esta realidad es una de las satisfacciones más sobresalientes que se pueden experimentar. Esas muestras de afecto son para mí una especie de aplauso; constituye una retribución muy grande”.

Fotos Tía Zelmira

Aparte de esos episodios, Montserrat ama bailar y compartir con sus compañeros presentadores. “Es muy lindo porque ellos son como mis hermanos, somos una familia, nos llevamos bien, compartimos sonrisas, llantos y alegrías; son vitamina para mi cuerpo y bálsamo para mi alma y mi espíritu. Es un conjunto de buenas experiencias”.Empecé a escribir esta nota con motivo del cumpleaños de Montserrat, pero una cosa me llevó a otra y terminé hablando de su exitosa carrera, pero cumplir años, sumar calendarios, también es un ejercicio para hacer un recuento de los logros.Sigamos. Montserrat es la reina del rating de las tardes de nuestra televisión, que se ha adjudicado esa corona de privilegio y se la ha ganado bien, con armas nobles y con sus conocidos atributos. Aparte de bella, es pícara, se expresa con propiedad y pone su corazón en cada entrega.Esta diva tiene una voz ronqueta, sin llegar a ser de lata. Es ocurrente, irreverente y elocuente. Los jóvenes la siguen y los mayores la sintonizan para soñar sin pecar. Las señoras la aman y la ven como la hija, como la sobrina, como la nieta y la quieren porque sí.Hablemos más de esta tica catalana, bautizada como una virgen del monte aserrado; pero, más que un nombre, es una advocación mariana a la Virgen venerada en Montserrat, patrona de Cataluña.Esta virgen, ahora belemita, es una mujer independiente, para quien la libertad es sagrada. Siempre está pendiente de la impresión que pueda causar; puede parecer superficial, sin embargo, no lo es en absoluto: bajo su imagen sonriente se esconde una mujer seria, profunda y responsable, sino que lo diga su pequeño hijo Jhona, por quien ella vive y se desvive y la motiva a construir un futuro promisorio para ambos. Fue por eso que, hace unos meses, cuando se encontró una casa en remate, la compró y ella misma, con sus propias uñas y ovarios, asumió la remodelación que le llevó un año y que hoy es una satisfactoria realidad: es su hogar, en su cueva y la de su amado Jhona.Autoritaria —un poco cabrona—, nerviosa e inquieta, no le es posible estar inactiva. En los toros de Nicoya, de Pedregal, sin torear y sin capote, con el verano toreado o el invierno mojado, siempre marca huella.Esta brasa ha ido soplando el fuego para calentar y para brillar cada día más, pese a la envidia que le tienen muchos, porque no pueden ignorar sus logros y sus atributos. Mujer de una belleza desbordante, Montserrat tiene talento de sobra para lo que hace y para mucho más.Es pícara, a veces explosiva, tiene carisma y hace las cosas con osadía e ingenuidad a la vez, casi con cara de yo no fui, pero sí fue. Montserrat es dueña de un cuerpo espectacular y una gracia natural. Es decidida, valiente, trabajadora y con ganas de salir adelante en todos los retos que se pone por delante... y consigue.





Cuidadosa de su aspecto, siempre está pendiente de la impresión que pueda causar, por lo que puede parecer superficial, sin embargo, no lo es, pues bajo su exterior sonriente se esconde una mujer que sabe asumir sus responsabilidades y no le gusta pedir ayuda ni compasión.Es enérgica y ambiciosa cuyo fin primordial es adquirir poder y riqueza, para lo que sabe usar su facilidad de asimilar ideas y experiencias, tanto buenas como malas, en las que encuentra algo que puede serle de provecho en el futuro.Le gusta conquistar, seducir y comunicarse casi tanto como el riesgo y la aventura. Impaciente por naturaleza, puede mostrarse intolerante con cierto espíritu de contradicción. En el terreno sentimental suele ser ella quien escoge, pues no duda en dar el primer paso si es alguien que le gusta.Los que no la hayan visto en De Boca en Boca, es bueno que lo hagan porque muy pronto abordará un cohete porque su meta es el Sol.Termino esta nota con una discusión que he tenido con Montserrat desde la última vez que fuimos al mar. Yo le dije que, para todo mal, el mar y para todo bien, también. Pero ella insiste en que, para todo mal, mescal; para todo bien, también. Al final me quedo con aquella que dice que, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y si no hay remedio, litro y medio. Mejor no discutir por el mescal, me da igual.El próximo 17 de abril, el reconocido artista sudafricano Black Coffee, ganador del Grammy al Mejor Álbum Dance/Electrónico, se presentará en Costa Rica en un concierto de gran formato, algo nunca visto por estos lados en materia de música electrónica.La presentación será será en Parque Viva, en un formato nocturno que se extenderá desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada, con una producción de alto nivel que promete ser una de las más ambiciosas que ha visto esta región.Nkosinathi Innocent Maphumulo, mejor conocido como Black Coffee, es una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea. Su sonido, profundamente arraigado en las raíces africanas, fusiona ritmos tradicionales, jazz y house en una propuesta sofisticada que lo ha llevado a los principales escenarios del mundo.A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Drake, Pharrell Williams y Alicia Keys, consolidando un perfil internacional que trasciende géneros y fronteras. En 2022 obtuvo el Grammy por su álbum Subconsciously, convirtiéndose en el primer artista sudafricano en ganar en esta categoría.Más allá de la música, Black Coffee impulsa iniciativas sociales a través de la Black Coffee Foundation, enfocada en educación y desarrollo comunitario en Sudáfrica.La presentación es producida por 3AM, plataforma costarricense dedicada al desarrollo de experiencias electrónicas de alto estándar. En los últimos años, 3AM se ha consolidado como uno de los principales actores en la profesionalización y crecimiento de la escena electrónica en Centroamérica, apostando por curaduría musical, producción técnica de nivel internacional y construcción de comunidad.La llegada de Black Coffee representa un paso estratégico dentro de la visión de la marca: posicionar a Costa Rica como un destino relevante dentro del circuito global de ese género musical.La producción contemplará un despliegue técnico integral en sonido, iluminación, visuales y escenografía, diseñado específicamente para una experiencia nocturna extendida. Los boletos tendrán un costo de $54,24 para la localidad General, mientras que los accesos Backstage VIP iniciarán desde $162,72. Las entradas podrán adquirirse en la plataforma oficial Publitickets.





Vieras que el pasado 1°de marzo, en la actividad denominada “Domingos sin humo”, en el Paseo Colón, la famosa María Mercedes Arauz, conocida artísticamente como Thalía, se fue con sus chigüines, Sebastián y Joshua, a darse una vuelta, pero cuando se acercó a la tarima se llevó la sorpresa de que el animador, Eduardo Quirós, gran locutor y excelente productor audiovisual y de actividades masivas, la saludó desde la tarima como Thalía; Eduardo bajó de inmediato y se tomó una foto con ellos, quienes se fueron muy felices y complacidos. ¡Qué detalle!





Vieras que esta semana la actriz costarricense Maribel Guardia celebró los 103 años de María Victoria, una verdadera leyenda de México. “Feliz cumpleaños a la incomparable María Victoria. Con 103 años de magia, es la diva eterna que ha iluminado generaciones. Su voz y su presencia brillan en el firmamento mexicano, como una estrella que jamás se apaga. Un abrazo inmenso a la leyenda viva de México. La celebración fue el propio 27 de febrero y todos opinaron sobre el tema, pues se trata de un ícono absoluto del cine, la televisión y la música en México.





Su voz, su estilo inconfundible y esa presencia sofisticada la convirtieron en símbolo de una época dorada que sigue brillando hasta hoy. Más que una artista, una institución cultural que marcó generaciones con talento y personalidad única. La actriz y cantante recibió felicitaciones de distintas personalidades del medio artístico y público en general, quienes destacaron no solo su talento, sino también su espíritu y energía a lo largo de tantos años. Su vigencia y carisma han marcado una huella imborrable en la cultura popular de México. En la celebración no faltaron los abrazos, risas y recuerdos compartidos por quienes la conocen de cerca y por quienes crecieron viendo sus películas y escuchando sus canciones. Para muchos, María Victoria sigue siendo un símbolo de elegancia, profesionalismo y calidez humana. Seguir celebrando sus 103 años es un testimonio de vida, historia y legado. En un mundo donde las celebridades vienen y van, ella permanece como un ícono que sigue inspirando respeto y admiración.





Vieras que el pasado 27 de febrero Johnny Araya acompañó a su hija Glori, y a sus nietos Luciano y a Lila, al Museo de los Niños, a ver la Comedia Musical “El Principito”, inspirada en la obra literaria del escritor francés Antoine Saint-Exupéry. “Me agradó mucho ver el interés y la forma en la que mis nietos disfrutaron de ésta producción muy bien realizada basada en una de las obras literarias más leídas en el siglo XX. A pesar de ser considerada literatura infantil, contiene y trasmite mensajes que trascienden edades y nos hacen pensar a todos”.







Vieras que Miguel Delgado Segura se encuentra muy feliz estos días porque su querido programa “Atardecer deportivo” está cumpliendo 17 años. Con estudios de Periodismo en la Universidad Federada San Judas Tadeo, Miguel estrenó su espacio el 5 de enero del 2009, en el icónico Jardín Cevichero. Durante esos años de programa lo han acompañado figuras como el recordado Le Roy Lewis, Freddy Vargas y Humberto Ortiz. Actualmente, entre sus contertulios figuran Álvaro Solano Artavia, Amoa Sherrier, Aberto Marín, Marvin Amores; antes estuvieron Josué Hernández, Sebas Cárdenas, Guillermo Guardia, Oscar Durán, Jean Carlo Méndez y Gerson David Campos. También hemos escuchado las voces de los locutores Luis Gerardo Rojas, Mario Méndez, Raúl Villalta, Alberto Marín, Mario Alberto Cañas y Oscar Bonfiglio. Miguel está muy agradecido con los patrocinadores que lo han apoyado para tener el programa al aire; también recordó al famoso Eduardo “Pescado” Herrera, quien le permitió transmitir durante varios años desde El Cevichero Mejicano. Miguel Delgado es un periodista serio y muy trabajador, por eso, se ha ganado el apoyo de la audiencia y el de periodistas y empresarios que siempre le han tendido la mano generosa.





Vieras que el viernes 27 de febrero, con motivo de la transmisión de De Boca en Boca, desde el Caribe, la presentadora Montserrat del Castillo confesó que para ella siempre había sido un sueño que alguna señora de la zona le hiciera el “wrap”, una pieza de tela colorida, usualmente parte del traje afrocaribeño, que refleja la elegancia y la herencia limonense. Pues sí, en esta oportunidad se le cumplió ese sueño, “pero lo más hermoso fue compartir, conocerlas y recibir su abrazo lleno de sinceridad de Karlyn, toda una artista en el tema que me hizo unas trenzas hermosas”. Además, Montserrat contó que otra lugareña, llamada doña Lidia, le robó el corazón cuando se fue hasta su casa para hacerles a todos los del programa el ponche más delicioso que ella ha probado. También se alegró porque un señor en la playa le regaló un coco; “pensar que es su fuente de trabajo y, aun así, quiso tener ese detalle conmigo. Las niñas que compartieron son unas princesas y el Dr. Adjas-San Roper y su esposa María Montes, fueron muy especiales y nos llevaron al Sendero Club, donde comimos delicioso frente al mar”, escribió Montserrat muy conmovida, quien además, dio las gracias a Amira Boutique por su vestido de baño, que le quedó perfecto para la ocasión .Vieras que con motivo del cierre de “Malas Compañías”, de Teletica Radio, que conducían los periodistas y abogados Ignacio Santos y Armando González, el destacado y brillante periodista Gonzalo Abarca, escribió:“Malas Compañías fue un referente nacional del periodismo de análisis y entrevistas. Personalmente creo que Ignacio Santos no debió retirarse del programa; Costa Rica ha perdido el espacio radiofónico de más prestigio nacional. Espero que venga otro programa dirigido por estos dos extraordinarios periodistas e intelectuales”.





Vieras que esta semana cumplió 27 años de trabajar en el Grupo Nación mi buen amigo Gustavo Marín un experto en temas de informática y el doctor de mis máquinas computadoras. Qué bueno poder comentar su limpia y exitosa trayectoria en una empresa como La Nación, donde tuve el honor de compartir con él; entonces nació una comunicación sincera y pura, con tan buenas bases, que hoy seguimos manteniendo una amistad sincera. Tan buena fue la experiencia que hoy también lo sigo consultando para temas técnicos y profesionales. Recuerdo cuando trabajábamos en La Nación, eran tiempos muy buenos, de crecimiento tecnológico y Gustavo supo y pudo entrar en esa corriente, hasta convertirse en uno de los gurús que casi todos los periodistas —no muy entendidos en esos temas informáticos— consultábamos permanentemente. Gustavo es un gran ser humano, una buena persona, un trabajador honesto. Además, tiene una familia unida por fuertes lazos de amor y eso se nota. Gracias a Gustavo por todos estos años de buena y sincera amistad. Gracias Grupo Nación por haberle abierto las puertas y dado todas las oportunidades de superación a un ser humano excepcional.





Vieras que esta semana cumplieron un año de casados mis buenos amigos la hermosa y guapísima abogada Ruth Solano Montero y el empresario Eduardo Li. Realmente estos dos amigos hacen una bonita pareja y las veces que he compartido con ellos, la pasamos muy bien, pues se trata de personas amenas, amables y con un gran sentido del humor. Aunque hace días me tienen en el cajón del olvido, los tengo presentes siempre; aprovecho para enviarles un saludo cariñoso con motivo de su aniversario matrimonial. Volviendo a Ruth es una rubia talentosa, hermosa y algo peligrosa.





Vieras que el gran periodista deportivo Gustavo López Cárcamo, cada vez que se encuentra con su colega Everardo Herrera Soto, lo saludo en forma efusiva y cariñosa y hacen bromas muy divertidas, como cuando le pidió que fueran a ver la luna juntos. “Un gran día. Siempre será un gran día cuando coincida con este caballero, señor, amigo, ejemplo a quien tanto amo, estimo y aprecio. Juntos somos más que un gran meme, que una gran joda (leáse luna). Qué dicha que el tiempo nos sigue juntando”, escribió esta semana Gustavo, en una foto que subió con el grande los grandes Everardo Herrera. Qué bonito que los colegas se traten y se quieran de esa manera, sin mirar si están o no en medios de la competencia.





Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.