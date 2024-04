Tía Zelmira: Marco Calderón consolida su carrera como actor

Cumpleañeros Saludo a la empresaria gastronómica Gabriela “Chita” Villalobos Chacón, quien cumple años este 26 de abril. También celebran su natalicio esta semana el fotógrafo José Israel Matamoros (cumple el 26 de abril), la exdiputada Sandra Piszk (26), la empresaria hotelera Andrea Jiménez Viales (27), la modelo Karla Bermúdez (27), la psicóloga Fernanda Campos (27), la profesora María Antonieta Córdoba Solano (27), la modelo Ashley Díaz (27), el empresario Paul André Tinoco (27), el modelo Edd Roz (28), el coreógrafo Kristopher Taylor (29), la cañerita Maryan Medrano (29), el alcalde de San José Johnny Araya Monge (29), el actor Edson Picado (29), el empresario Scott Brannon (29), el periodista Cristian Williams (29), la diseñadora Priscilla Delgado (29), el periodista Isaac Lobo (30), la abogada y profesora Carolina Castro (30), el cirujano estético Gilberto Rojas (cumple el 1º de mayo), la pianista Silvia Chocano (1º) y el periodista de De Boca en Boca, Adison González (2 de mayo). Marco Calderón consolida su carrera como actor Marco Antonio Calderón Bejarano, el menor de los hijos del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y Gloria Bejarano, fue seleccionado para salir en un anuncio publicitario que se difundirá en los Estados Unidos. Con varios años de residir en aquel país, Marco debutó hace unos años en el cine y, desde entonces, ya ha participado en películas, cortos, documentales y anuncios publicitarios. Precisamente, la semana pasada, la prestigiosa McCray Agency, productora publicitaria, le comunicó que ha sido seleccionado para su próximo proyecto de alcance regional, sin embargo, por el momento no se pueden revelar más detalles del tema. McCray Agency es la agencia de talento que representa a Marco Calderón en los Estados Unidos, ellos son sus representantes para comerciales y películas. “El rol que pegué ahora es para un comercial aquí en los Estados Unidos regional, para una organización non-profit de salud.

No me dejan decir el nombre aún, pero es un comercial de TV/Internet”, dijo Marco, quien agregó que “McCray es la agencia que me ha conseguido ya varios trabajos aquí. El año pasado, por ejemplo, encabecé un proyecto navideño (comedia) llamado “Aster”, una serie que está en proceso de venderse a un streaming”.



De acuerdo con Marco, este de Aster quedó muy bien y tuvo el chance de que sus papás vieran la película antes de que se estrene. Mccray le consiguió estar en unos comerciales de la compañía Josh Cellar de vino y hasta un papel diminuto en un comercial de Bud Light.