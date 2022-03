Tía Zelmira: Los votos Calderón Bejarano

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

Un saludo especial y muy afectuoso para Marianela Zeledón quien cumple años este viernes 4 de marzo. También cumplen años esta semana Yeiní Mora (cumple el 5 de marzo), Montserrat del Castillo (6), Ignacio Santos Pasamontes (6), Yadriela Zúñiga (8), José Ignacio Cordero (8), María Laura Rojas (8), Carolina Zeledón (9), Sylvia Rubinstein (9), Glenda Medina (9), María Elena Rodríguez (9), Guiselle Gutiérrez (10), René Picado Cozza (10) y Esteban Porras (10).

Los Calderón Bejarano renovaron su amor

En una emotiva ceremonia religiosa oficiada por el sacerdote Carlos Manuel Rojas, el Ex Presidente de la República Rafael Ángel Calderón y su extraordinaria esposa, doña Gloria Bejarano Almada, celebraron sus cincuenta años de casados y renovaron sus votos matrimoniales. Fue un encuentro especial en el que participaron algunos amigos y familiares. Después de la misa, realizada en la Iglesia Católica de Herradura, pasamos a una recepción en el Hotel Marriott Los Sueños donde brindamos por “estos primeros 50 años en los que hemos aprendido a caminar juntos, a mirar en la misma dirección a respetar nuestras diferencias, a sembrar y a cosechar, a luchar por lo que amamos y a amarnos sin condición”. Durante la misa sus hijos Rafael Ángel, Gloria del Carmen, Gabriela y Marco Antonio dedicaron mensajes llenos de amor y de buenos deseos; con los festejados desfilaron sus hijos y todos sus nietos, tanto los que viven aquí como los que residen en los Estados Unidos. Fue una ceremonia sobria, sencilla y llena de bonitos detalles; también se observaron los protocolos sanitarios por la pandemia; en esto fue muy tajante y claro el sacerdote Rojas quien dijo incluso que, si alguien no portaba mascarilla, tenía que abandonar de inmediato las instalaciones. Ya en la fiesta, donde también se respetaron las medidas de higiene, hubo gran camaradería donde se brindó por la felicidad de los esposos, quienes abrieron la fiesta bailando el mismo vals del día de su matrimonio. La música bailable estuvo a cargo del grupo Fachas, el mismo que ha animado fiestas similares de los Calderón; al final, la fotógrafa y periodista, Gloria del Carmen de Garita, subió a la tarima y cantó varias canciones y luego se le unieron su hermana Gabriela, sus primas, así como su mamá y su tía, Lourdes Bejarano. Fue una fiesta amena y muy divertida, sin poses, muy auténtica y espontánea como lo es esta bonita familia Calderón Bejarano. Mención aparte para el trío de cuerdas integrado por José Andrés Valerio (violín), Beatriz Rojas (cello) y Ricardo Fonseca (guitarra) quienes pusieron sus acordes en la misa y durante la cena; se trata de un grupo de muchachos muy talentosos, con gran futuro en el mundo de la buena música. En la mesa principal estaba don Rafael Ángel, doña Gloria, don Rolando Laclé y su esposa, doña Alexandra Clare, María del Rosario Calderón, la expresidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda, quien lució un pelo corto que le hacía verse más juvenil y muy radiante; en la mesa contigua estaba Alicia Fournier, Jefa de Campaña de José María Figueres. También saludamos a don Fernando Contreras y a su hermana Rina. Estaban Fabio Chaves, Mariano Guardia, Hernán Bravo, Manrique Constenla, Luis Casafont, Elizabeth Odio Benito, Roxana Víquez Salazar, Iris Zamora, Fernando Lara, Pilar Norza, Ana Virginia Lizano, Jaime Guardia, Norma Evans, Armando Balma y otros familiares y amigos muy cercanos.

Gloria Bejarano y Rafael Ángel Calderón.

Montserrat del Castillo

El próximo domingo 6 de marzo, es el cumpleaños de Montserrat del Castillo, la presentadora de De Boca en Boca, quien destaca, encanta, conquista y convence con su belleza y su gracia natural para comunicarse masivamente. Ella es la reina del rating de las tardes de nuestra televisión, se ha ganado ese privilegio y se lo ha ganado bien, con armas nobles y con sus conocidos atributos. Aparte de hermosa, es pícara, se expresa con propiedad y pone su corazón en cada entrega, como en el amor. Esta encantadora niña tiene una voz ronqueta, sin llegar a ser de lata. Es ocurrente, irreverente y elocuente. Los jóvenes la siguen y los mayores la sintonizan para soñar sin pecar. Las señoras la aman y la ven como la hija, como la sobrina, como la nieta y la quieren sin mayor explicación. Guapa y soñadora, tiene toda una vida por delante. No se diga más de esta tica catalana, con nombre de virgen que significa monte aserrado. Más que un nombre, el suyo es una advocación mariana a la Virgen venerada en Montserrat, que según la leyenda apareció en una cueva. Fue el Papa León XIII quien, en 1880, al celebrarse el milenario del hallazgo, la declaró patrona de Cataluña. De acuerdo con los astros, es una mujer muy independiente para quien la libertad es algo sagrado. Siempre está pendiente de la impresión que pueda causar; puede parecer superficial, sin embargo, no lo es en absoluto: bajo su exterior sonriente se esconde una mujer seria, profunda y responsable. Autoritaria, nerviosa e inquieta, no le es posible estar inactiva. Atrapada por la aventura, le gusta viajar y conocer nuevas personas y lugares. Ahora está en modo amor y feliz, cayó en los brazos de un galán mexicano, esposo amoroso, atento y contento como ella lo había pedido, quien además es el padre del hijo de esta feliz pareja.

Imagen de archivo de Montserrat del Castillo.

Ignacio Santos Pasamontes

El 6 de marzo es el cumpleaños del periodista director de Telenoticias Ignacio Santos Pasamontes. Este señor lleva tres décadas dirigiendo noticieros. Hasta el momento nadie lo ha hecho en forma tan sostenida y exitosa como él. Su ejercicio profesional está íntimamente vinculado a Canal 7, donde es figura respetada. Ganador del premio “Jorge Vargas Gené”, del Colegio de Periodistas y del Premio Nacional de Periodismo “Pío Víquez”, que un día soñó con ser médico y que sobrevivió a dos cánceres, es un luchador. Ignacio, como corresponde a un periodista de su nivel, tiene cientos de detractores, enemigos de verdad y amigos de mentira; también hay otro tanto que lo respeta y le reconoce su hidalguía profesional. Es un periodista serio, justo y exitoso. Desde la pantalla de Canal 7 nos inunda con su cátedra diaria de buen periodismo, sin querer figurar más de lo que debe y ofreciéndole a los televidentes la posibilidad de ser analíticos y críticos. Gracias a su trabajo y al del equipo que dirige, las cifras los favorecen. Los números de rating hablan por sí solos. La edición del mediodía, por ejemplo, creció un 35 por ciento y sigue creciendo, la de las siete subió un 50 por ciento y las otras un promedio de 20 por ciento. Las cuatro ediciones diarias de Telenoticias, han aumentado notoriamente en los últimos cinco años, desde el 2013. Con más de 15.000 horas en pantalla debe ser el costarricense más maquillado y también debe ser el periodista que ha encarado más querellas, juicios civiles y recursos de amparo por reportajes de denuncia, más de 40 procesos. Todos los ha ganado. Ahora también se ha metido en los recovecos de la historia costarricense y produce un segmento diario de valioso contenido y realmente entretenido y ameno. Es un gran anfitrión, buen conversador y excelente lector. Es educado, afable, simpático y cariñoso. Gracias por todo lo que le ha dado a este país y gracias por demostrar que el Periodismo puede ser tan honesto y profundo como nosotros nos lo propongamos. Gracias por ser buen periodista y amigo de los amigos... de verdad. ¡Feliz cumpleaños!

Ignacio Santos. Foto: Rafael Pacheco. GN.

Cumpleaños René Picado Cozza

El próximo jueves 10 de marzo celebra su cumpleaños mi buen amigo, René Picado Cozza, quien es una buena persona, un gran ciudadano, un padre ejemplar y un abuelo insuperable. Desde que nació era bueno y fue por eso que su santa madre, doña Olga, lo bautizó igual que su papá y no como los santos patronos que le correspondían: Melitón y Macario. René es un empresario serio, emprendedor y un hombre con una gran visión. Es una persona educada, honesta y sincera. René es un excelente hijo, un buen hermano y un ser humano muy humano. Hay una cosa más que debo apuntar de René y que para mí es uno de los valores más sobresalientes de su personalidad: es un buen costarricense, un patriota y un demócrata a toda prueba. Estando al frente de una de los medios de información más influyentes del país, siempre ha velado (junto con su hermana Paula y su progenitora, doña Olga) por mantenerse al margen de los vaivenes políticos o partidarios, porque sabe que los intereses de Costa Rica hay que protegerlos, respetarlo y defenderlos. Tengo 22 años de saberlo como uno de mis mejores amigos; él lo sabe y honra y corresponde esa amistad con natural sinceridad y con un gran cariño. René nunca levanta la voz y respeta el criterio o las ideas de sus amigos, aunque muchas veces no las comparta. En mi condición de periodista, columnista y crítico me ha correspondido, en más de una oportunidad, cuestionar acciones o contenidos de la empresa que dirige y nunca ha insinuado, ni por asomo, reclamo alguno. René respeta y se da a respetar. Con motivo de su próximo cumpleaños, destaco públicamente algunas de sus virtudes, porque tiene muchas más, como corresponde a un bueno como él. Un dato más: el nombre René (forma francesa de Renato) proviene del latín y significa el que vuelve a nacer a la gracia de Dios. Así las cosas, espero que siga gozando en vida de la gracia de la Divina Providencia por muchos años más.

Te tengo un vieras

Vieras que la entrenadora y abogada Nany Sevilla anda muy enamorada y feliz con el empresario Armando Guardia. A la pareja la han visto disfrutando en la playa, en restaurantes y en otros sitios públicos y mostrando su noviazgo. Nany y Armando tienen mes y medio de cultivar esta relación amorosa y se ven muy felices.

Nany Sevilla y Armando Guardia.

Vieras que el pianista Raúl Di Blasio, gran amigo de Costa Rica, anunció esta semana su deseo de venir a ofrecer un concierto en nuestro país y de paso saludar y compartir con un puñado de amigos. Di Blasio dijo que le gustaría ofrecer un concierto cuyos fondos se destinen a una buena causa ya que él vendría e tocar en forma gratuita por el gran amor que le tiene a este país. Raúl solo espera encontrar un empresario que se asocie con él en esta empresa artística de bien social. Raúl tocó el pasado fin de semana un concierto masivo, al aire libre, abierto al público con motivo de los 156 años de la fundación de Apizaco, en México.

Raúl Di Blasio.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.