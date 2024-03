Tía Zelmira: La fiesta de todos

Lo conocí trabajando al lado del Rafael Ángel Calderón Fournier. Cuando trabajé en la Casa Presidencial, estuve bajo sus órdenes, de 1990 a 1994. Me gustaba verlo desempeñarse con carácter, determinación, elegancia y con un altísimo conocimiento de la política. Desde entonces me honró y me distinguió con su amistad.

Mucha, pero mucha música La música y el teatro sorprendieron y agradaron a todos en Transitarte. Hubo 32 conciertos de diferentes grupos musicales, así como artesanía, cine, danza, gastronomía, salud, talleres de diversas artes, pasacalles y mucho más. Excelente la oferta musical a cargo de grupos como Malpaís, La Banda Municipal de San José, KDHO, Toledo, The Pure Vibez Band, los 110st, Siho Villalobos, Sr. Mephisto y El Guato. También pegajosos ritmos de reggae y R&B, Alexa y Joey Olivas Vázquez, dos hermanos que desde hace seis años formaron el dúo de música urbana Jabs. El cierre con la Orquesta Sinfónica Juvenil, estuvo a la altura de una jornada memorable. De acuerdo con Johnny Araya, Transitarte atrajo a miles de costarricenses y cientos de turistas que disfrutaron de la gran variedad de actividades que se desarrollan en este Festival de Verano. En la apertura, el concierto con Malpaís, en un muy buen ensamble con la Banda Municipal de San José, tuvo una audiencia multitudinaria, que no se cansó de aplaudir, cantar y bailar. El cierre fue un lujo con la Orquesta Sinfónica Juvenil. La música puso a vibrar el corazón de los que asistimos y conmovió el alma de la ciudad. El Festival de Verano Transitarte, uno de los programas culturales más importantes de San José y del país. Nuestra capital palpita con el arte y la cultura.

​Vieras que la empresaria, deportista, reina de belleza y modelo Devy González sigue sorprendiendo con sus logros deportivos. El pasado 17 de marzo corrió la media maratón de Nueva York (21 kilómetros), con un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 18 segundos.



Devy ha tenido una positiva experiencia en certámenes de belleza, por ejemplo, cuando participó en el Miss Internacional, realizado en Egipto, obtuvo el premio al mejor cuerpo. De joven tuvo una destacada participación en los Juegos Nacionales compitiendo en marcha. Como empresaria, Devy sobresale con su marca D’vora Bikinis, que ella diseña, modela y vende en varias tiendas de San José. Felicitaciones a Devy por este nuevo triunfo como maratonista y deportista.



También la felicito por su belleza y por su hermoso cuerpo. “Veo esas fotos de la media maratón y siento de nuevo el corazón llenito de mucho agradecimiento, estuve con una amplia sonrisa durante toda la carrera y me felicito por cada madrugada, por las entrenadas bajo la lluvia y el sol, por todas las veces que no quería entrenar y aun así entrené el triple; celebro por las veces que lloré y me cuestioné, pero más por las veces que me elegí y creí en mí”, escribió la bella atleta.