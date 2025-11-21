Tía Zelmira: Fiesta de Negro 2025 procura recoger más juguetes

Por Rogelio Benavides / [email protected]﻿

¡Lista de invitados!



El próximo 1º de diciembre, en Campo Lago, se realizará la Fiesta de Negro 2025 por los Juguetes, un encuentro privado, con fines benéficos, que congrega a la gente de la farándula y de la industria del entretenimiento. Los invitados deben llevar un juguete que no sea bélico, sin envolver y que no use baterías. Estos regalos se entregarán a niños de limitados recursos, quienes todos los años los esperan con gran ilusión.

Luis Jákamo, Annie Picado, Juan Chaves, Ricardo Bernal y José Mata en la fiesta del 2023.

Cumpleañeros





Tengo el placer de saludar a la periodista Marcela Angulo Grillo, quien celebra su cumpleaños el 21 de noviembre. También cumplen años la modelo Paola Ramírez (el 21 de noviembre), el piloto Claudio Lara (23), el fotógrafo Arnoldo Robert (24), la modelo Jacqueline Ledezma (24), el periodista Luis Enrique Jara (24), la experta en asuntos equinos Alejandra González (25), la periodista Melissa Durán (26), la modelo Thelma Zeledón (27) y la modelo y entrenadora Rose Carranza (27). ¡Felicidades¡



La Fiesta de Negro 2025 procura repartir más juguetes



La Fiesta de Negro nació con el propósito de reunir a todos los de la farándula y a quienes trabajan en la industria del entretenimiento. Más adelante se propuso darle un sentido más humanitario recolectando juguetes para niños en condición de pobreza. La de este año se realizará el próximo lunes 1º de diciembre, a las 6 p. m., en Campo Lago, en Lindora.



Para los organizadores es una satisfacción ver la sonrisa de los niños en distintos albergues, cuando llegan los regalos. En cuanto a la fiesta, se trata de una iniciativa de carácter privado, exclusiva para invitados, quienes aparte de estar invitados, deben cumplir otros requisitos.



Estamos realmente contentos y muy felices. Aquella idea de esta columna de Tía Zelmira para reunir a la farándula costarricense, en 1998, se consolida este 2025 como una exitosa recolecta de juguetes, libros y regalos para niños de varias comunidades del país.

Andrea Hernández y Adán Chinchilla en la fiesta del 2024.

Denominada desde el principio como La Fiesta de Negro, aparte de su necesario enfoque de responsabilidad social, sigue siendo el encuentro por excelencia de quienes se dedican a la maravillosa industria del espectáculo.





Es el encuentro de quienes con su arte y talento llevan alegría a toda la sociedad. La farándula, mal vista por algunos sectores, siempre está anuente a entretener desde los medios masivos y, cuando hay una emergencia y es necesario organizar una maratón o una Teletón, los primeros en colaborar son los faranduleros.



Este año la esperada festolina se realizará en Campo Lago, un excelente sitio para este tipo de convocatorias, ubicado en la radial entre Santa Ana y Belén; habrá amplio sitio de estacionamiento.





Por tratarse de una actividad privada, para ingresar hay que estar en la lista de invitados, vestir completamente de negro, llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver y que no use baterías; además, hay que hacer un aporte de diez mil colones, para sufragar los costos de producción.

El Discípulo y la abogada Anne Argüello.

La música y la animación estarán a cargo del grupo liderado por Freddy Alvez, el cual se ha especializado en la animación de fiestas privadas, cumpleaños, matrimonios y actividades masivas. Se trata de una agrupación de comprobada calidad musical, con un repertorio muy variado con música plancha, tropical, baladas y otros estilos contemporáneos.



Todos los juguetes, libros y demás regalos se entregan lo más pronto posible a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita, y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.



En esta misma edición de Tía Zelmira, se incluye la lista completa de invitados a la Fiesta de Negro; ese listado contiene las correcciones y modificaciones realizadas durante las últimas tres semanas. Esta misma lista —más las correcciones de la próxima semana—se usará en la puerta de entrada.

Jean Carlo Chavarría, Carol Avellán y Walter Antioco.

Requisitos

Como se dijo antes, para poder ingresar, cada invitado debe llevar un juguete no bélico, sin envolver, que no use batería y cuyo valor sea superior a los ¢10.000. También debe hacer un aporte de ¢10.000 para los costos de producción; este monto lo puede hacer el mismo día de la actividad o hacerlo previamente al SINPE 8823-1997 o a la cuenta BAC: 959572199, para evitar hacer fila a la entrada. Ponga en la descripción el nombre de la(s) persona(s) que cubren el monto enviado. Cuando haga el SINPE o el depósito envíe copia del comprobante al 6075-6115; también puede hacerle una foto para presentarla en la entrada.



Muy importante: para ingresar deben vestir completamente de negro, no se pueden llevar prendas ni accesorios o zapatos de otro color, también deben evitarse aplicaciones en plateado o dorado. Quienes no cumplan con este código de vestimenta, no podrán ingresar.



Campo Lago tendrá un variado y exquisito menú de licores premium y comidas a precios cómodos; también ofrecerán estacionamiento a una tarifa muy razonable.



Quienes compren las regalos en Universal, conocida históricamente como la tienda de la Navidad, verán como ellos duplicarán el juguete, nada más dicen en la caja que el regalo es para la Fiesta de Negro 2025.



Después de la fiesta, para los más entusiastas, habrá un “after party” en Ukokoclub, en Rocazul Center, en San Rafael de Escazú.

Alice Sandí, Ericka Vargas, Andrey Arrieta, Natasha Sandí y Kathia Sandi en Campo Lago en diciembre del 2024.

Te tengo un vieras

Esta semana Johnny Araya y su esposa Sandra León iniciaron oficialmente la temporada de tamales, elaborando unos de plátano rellenos de carne mechada, que son la especialidad de la casa. Probé uno el pasado miércoles, en compañía de mi colega José Manuel Peña; comprobé que están realmente muy buenos.

En varias oportunidades he divulgado que me gustan los tamales, pero si son de diciembre, mejor. Johnny junto a Sandra y sus hijos prepararon esos de plátano verde que les menciono.

En la mesa de la cocina montaron una línea de producción para empezar con las hojas, ponerle la masa, luego el relleno y finalmente el amarrado y el empiñado. Probablemente los próximos serán de masa y cerdo y si no es mucho el embrollo, también de frijol y pollo, y si no decimos nada, serán mudos.

Celebro que aún en nuestros días, mantengamos la tradición del “tamalli” de masa de maíz o de arroz. Celebro el tamal, sin importar el origen, pero si están hechos con amor, mejor. Qué dichosos quienes disfrutan con Sandra estas bonitas tradiciones y, además, las comparten para que otros recuerden sus ancestros y para que no olviden que venimos de los hombres de maíz.

La cotizada odontóloga Sandra León con sus hijos y su esposo Johnny Araya.

Vieras que con motivo del cumpleaños del capitán Claudio Lara, el próximo 23 de noviembre, me puse a recordar las experiencias que ha tenido este piloto de helicóptero, uno de los más renombrados del país.





En su aparato volador ha transportado a figuras como el ex Presidente de España Felipe González; Richard Branson, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Mark Zuckerberg,Salma Hayek, Mel Gibson, David Hasselhoff, María Celeste Arrarás, los expresidentes Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón, Oscar Arias, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y, en el 2019, a Keylor Navas, Andrea Salas, Sergio Ramos y Pilar Rubio.





Felicidades a mi amigo por su cumpleaños, esperando que pase muy feliz en compañía de su esposa y de sus hijos.

Claudio Lara.

Vieras que El Discípulo y sus amigos Wally y Junior Gayle se metieron esta semana al estudio de grabación con Marco Vinicio Castro Pinagel para grabar un tema con la famosa Melissa Mora, dicen que se divirtieron mucho desarrollando un trabajo realmente profesional, hecho con tanto cuidado y esmero, que están seguros que será un verdadero éxito. Por el momento nada más resta esperar a ver qué tal suenan.





“Para mí ha sido un privilegio volver a trabajar con mi buena amiga Melissa y los Charanga Boys. Se viene algo bonito, con flow del bueno”, escribió El Discípulo.

El Discípulo y Melissa Mora en el estudio de Marco Castro Pinagel.

Vieras que el doctor Allan Conejo, comentarista del programa Pasión deportiva, de TD+, estaba muy contento porque, un día de estos, al visitar el restaurante Nina y Pipe, ubicado en el Centro Gastronómico La Sabana, se encontró con la guapísima Karen Ortiz, a quien había conocido cuando trabajaba en el restaurante Estación Atocha Don Bosco. Ambos se alegraron mucho de reencontrarse y, para no olvidar el momento, se tomaron una foto que compartieron en sus redes sociales.

El odontólogo Allan Conejo y Karen Ortíz.



Vieras que Juan Chaves, de Quepos, estudiante aventajado de Administración de Empresas y Contaduría en la Ulacit, trabaja con una entidad bancaria en la que usualmente tiene que visitar a los clientes, entre los que se ha topado a reconocidas figuras de la economía, la medicina y la política.





Sin embargo, en varias ocasiones le ha tocado visitar a la ex Presidenta de la República Laura Chinchilla y, a juicio de Juan, esa es una de las experiencias más positivas que ha tenido, pues conocer y tratar con una persona tan inteligente, tan culta y tan amable como ella es una de las mejores experiencias que ha tenido, por eso, cuando tiene que visitarla, se pone muy feliz. Juan, de 26 años de edad, es un apasionado por la Economía, las Finanzas, la política y la reflexión social.

Laura Chinchilla y Juan Chaves.

Vieras que en el restaurante Nina y Pipe, de Sabana Norte, hay dos personajes que difícilmente pasan inadvertidos. Se trata de Alejandro Caravaca y Linda Murillo quienes siempre están atentos para servir a los comensales y a todos los que pasan por ese sitio, ubicado en el centro Gastronómico La Sabana.





Alejandro, quien vivió mucho tiempo en México, es conocido como Guachinango (un pez rojo), está cargado de dichos y hace bromas y estos días le ha dado por andar cantando los villancicos de la India… sí, él es muy internacional. En cuanto a Linda es una muchacha muy callada, pero atenta y voluntariosa y, con esa actitud, se ha ganado el cariño de los clientes nuevos y viejos.

Linda Murillo y Alejandro Caravaca.

Vieras que el Cerro de la Muerte, ubicado carretera a Pérez Zeledón, en realidad se llama Cerro Buena Vista, pero como se caracteriza por ser tan frío y tener una vegetación especial, las viajeros y lugareños empezaron a llamarle Cerro de la Muerte, con el problema de que muchos, con solo oír ese nombre, se asustan.





El Cerro Buena Vista es un macizo de 3.491 metros de altitud que forma parte de la Cordillera de Talamanca, en el eje montañoso central de Costa Rica, en las provincias de Cartago y San José. El lugar se caracteriza por el clima frío (1 °C a 13 °C) y la vegetación de robles, encinos y páramo.





A él se llega a través de la Carretera Interamericana Sur, siendo el punto de mayor altitud de la carretera, aproximadamente 3. 345 m.s.n.m. El cerro fue la ruta peatonal de los pioneros del Valle Central en el sur del país, dando origen a leyendas las cuales decían que el cerro había matado de frío a muchos campesinos que lo atravesaban, de allí su nombre.

El Cerro Buena Vista o Cerro de la Muerte se encuentra a 3.345 metros sobre el nivel del mar.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.