Tía Zelmira: ¡Diay, Edgardo! ¿Para cuándo?

Saludo en forma muy especial a mi colega y coterránea (los dos somos de Quepos) Megan Astúa, quien cumple años este 19 de abril; también celebra su natalicio en esta fecha el abogado Gustavo Araya Carvajal. Otros cumpleañeros de esta semana son la presentadora y cantante Hanzel Carballo (cumple el 22 de abril), la ex Miss Costa Rica Carolina Rodríguez (23), la modelo y empresaria Devy González (24), la periodista Katherine Robinson Hines (25), el doctor de las sonrisas Luis Kaver (25), la licenciada Adriana Cordero (25) y el periodista Renger Infante (25). Felicidades.​

Ellos dos son, sin duda alguna, los mejores. Luis y Andrés son serios, estudiosos, talentosos, responsables e innovadores. Le enviamos a Luis un abrazo con motivo de su cumpleaños y deseamos que la pase muy bien con los suyos y que siga repartiendo sonrisas a famosos y a muchos que no lo son.

En abril del año pasado, en un viaje que hicieron Luis y Andrés a México, a un curso de innovación, Luis comentó: “Muchas veces, en más de 35 años de práctica profesional, pacientes e inclusive colegas me han preguntado cuál ha sido la clave del éxito en la profesión.

“Hay muchos condimentos que han sido primordiales, pero el seguir preparándose y estudiando las nuevas técnicas que sorprenden día a día ha sido el secreto. Hoy no es la excepción, y con Andrés, mi hijo y socio, estamos estudiando cada vez más para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Dedicación y pasión ante todo”, escribió.

¡Diay, Edgardo! ¿Para cuándo?



El conocido presentador de televisión Edgardo Camacho no termina de cumplir su amenaza de regresar al país para reintegrarse al quehacer farandulero.



Semanas atrás, informé sobre el retorno de Camacho, tras 5 años y 5 meses de residir en Estados Unidos; hoy su arribo es todo un misterio y secreto, debido a la grabación del reality personal que ya les había adelantado: “No soy Kardashian, soy Camacho”.



El periodista sorprenderá a familiares, amigos conocidos y no tan conocidos para luego presentar un corto con reacciones reales, sin filtro y sin censura en el estreno de su canal de YouTube.



En su llegada también tiene prevista una sesión oficial de fotos para el lanzamiento de su propio web site al mejor estilo de Amelia Rueda, pero enfocado en el entretenimiento, espectáculos y escándalos.



Claro está que Camacho nos ha tenido como un rosario, en un puro misterio, que viene, que no viene, que en una semana, que en un par de días. Mucho rinrín y nada de helados.