Rafael Nadal anuncia su baja para el Abierto de Estados Unidos

La leyenda española del tenis Rafael Nadal, 22 veces campeón de torneos de Grand Slam, anunció este miércoles su baja para el Abierto de Estados Unidos al asegurar que no se sentía capaz de rendir a su mejor nivel.

"No creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez", publicó Nadal en su cuenta en la red social X.

Nadal, cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos, señaló que su próximo evento sería en la Copa Laver en septiembre en Berlín.

Su baja en el US Open (26 agosto-8 septiembre) supondrá su sexta ausencia en los últimos siete torneos del Grand Slam, con la única excepción de su eliminación en la primera ronda del Abierto de Francia de este año.

"Hola a todos, les escribo para anunciarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles", señaló Nadal, de 38 años. "Extrañaré las sesiones nocturnas especiales en Nueva York, en Ashe".