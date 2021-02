Nadal muestra su buena forma, Kenin no revalidará el título

Rafa Nadal (N.2 del mundo), aquejado de problemas físicos en la espalda desde antes del Abierto de Australia, no encontró dificultades para vencer este jueves en segunda ronda al estadounidense Michael Mmoh, mientras que la vigente campeona en Melbourne, la estadounidense Sofia Kenin, no revalidará su título tras caer ante Kaiai Kanepi.

Nadal se sobrepuso a Mmoh (177º y procedente de las calificaciones), a las molestias físicas, y a las ambientales, en forma de una ruidosa espectadora, que fue expulsada cuando, colocada en su campo de visión, se divertía haciendo gestos maleducados con sus manos al español.

"No la conozco y, sinceramente no tengo ganas de conocerla", comentó Nadal con una sonrisa.

El mallorquín, que acabó con su rival en 1 hora y 47 minutos 6-1, 6-4, 6-2 se enfrentará al británico Cameron Norrie (69º), verdugo del ruso Roman Safiullin (183º y salido de las calificaciones).

Cara y cruz.

La 'armada' española vivió la cara y la cruz este jueves en Melbourne. Rafa Nadal y Feliciano López superaron la segunda ronda, mientras que Carlos Alcaraz, Roberto Carballés y Pablo Andújar se despidieron del Grand Slam australiano.

El veterano jugador de 39 años Feliciano López (65º del mundo), uno de los más longevos en este torneo, demostró ante el italiano Lorenzo Sonego que todavía tiene resistencia para llegar a cinco sets.

"Me encantan los partidos a cinco sets, sinceramente", dijo el tenista tras superar 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 a Sonego, 14 años más joven y 30 puestos más arriba en la clasificación ATP.

Pablo Andújar (59º), por su parte, perdió frente al serbio Filip Krajinovic (33º) por 6-2, 5-7, 6-1, 6-4, y Carlos Alcaraz cayó derrotado por el sueco Mikael Ymer por 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (7/5).

Posible rival de Rafa Nadal en unos hipotéticos cuartos de final, el griego Stefanos Tsitsipas (6º del mundo) cedió dos sets ante el australiano Thanasi Kokkinakis, quien mostró un nivel superior al que hace pensar su clasificación mundial (267º), antes de imponerse en un maratoniano partido 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, 6-7 (5/7), 6-4.

"Antes que nada, olvidemos el tenis y demos las gracias a los aficionados que han venido al estadio. Está bien que 'Tennis Australia' (la federación) haya permitido espectadores porque jugamos dos torneos de Grand Slam el año pasado a puerta vacía (Roland Garros y el US Open) y es bueno tener esta energía, sentir que volvemos a jugar al tenis", declaró el griego ante un público que evidentemente apoyaba a su rival.

Y otro de los aspirantes a llegar lejos, el ruso Andrey Rublev (8º), selló su boleto a tercera ronda a costa del brasileño Thiago Monteiro (74º) 6-4, 6-4, 7-6 (10/8).

Otro tenista sudamericano que dijo adiós este jueves fue el uruguayo Pablo Cuevas (72º), que perdió ante el australiano de ascendencia uruguaya Alex de Miñaur (23º) 6-3, 6-3, 7-5.

Y en el último turno del día, el ruso Daniil Medvedev (4º del mundo) superó al español Roberto Carballés (99º) 6-2, 7-5, 6-1 en 1 hora y 44 minutos.

El ruso celebró su 25º cumpleaños con una 16ª victoria consecutiva.

"Si hubiera perdido, lo habría celebrado (el cumpleaños), pero ahora no puedo. Mañana entreno para el próximo partido", confesó.

Adiós de Podoroska.

En el cuadro femenino, la campeona del Abierto de Australia 2020, la estadounidense Sofia Kenin (4ª del mundo), dijo adiós a sus esperanzas de repetir título al perder 6-3, 6-2 ante la 65ª del mundo, la estonia Kaiai Kanepi.

Después de la eliminación de la canadiense Bianca Andreescu el miércoles, Kenin se convirtió en la segunda de las principales favoritas que sufre una eliminación prematura en Melbourne.

También se despidió la argentina Nadia Podoroska, semifinalista en el último Roland Garros y 45ª del mundo, que sufrió una inapelable 6-2, 6-2 ante la croata Donna Vekic (33ª).

Y la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, sufrió más de lo esperado ante la 387ª del mundo, Daria Gavrilova, pero selló el pase a tercera ronda tras imponerse 6-1, 7-6 (9/7).

"No he jugado mucho a tenis estos 12 últimos meses, así que es un poco normal tener altos y bajos, no sólo en mi concentración sino en mi nivel de juego", explicó Barty, alejada del circuito durante un año debido a la pandemia de coronavirus.

Otra de las favoritas, la ucraniana Elina Svitolina (5ª) superó sin concesiones a la joven estadounidense Cori 'Coco' Gauff (48ª), por 6-4, 6-3, en 1 hora y 17 minutos.