José Pablo Gil inicia con doble triunfo su tercer torneo en Turquía

El costarricense José Pablo Gil, tenista en silla de ruedas, sigue con buen paso la búsqueda de puntos para llegar a Tokio 2021 y en su paso por Europa ya comenzó su tercer torneo en Turquía.

Gil comenzó este lunes el torneo “Cross Medical Open” con una victoria sobre el turco Hakan Gungor con parciales de 6-1 y 6-4.

Para conseguir su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, el tico debe de colocarse entre los mejores 54 del ranking mundial. Actualmente se acerca al puesto 52.

“La verdad no me he fijado en ranking por ahora. No quiero presionarme o estar tan atento. Quiero ir partido a partido, mi objetivo es llegar hasta donde mi cuerpo aguante. Estoy metido en lo deportivo, el ranking y los números los lleva mi papá. Hay buen chance de clasificar Tengo que seguir haciendo las cosas bien”, mencionó José Pablo Gil en un comunicado.

Triunfo también en dobles.

Para Gil no fue la única victoria del día, ya que también logró una victoria en la superficie de arcilla en la modalidad de dobles junto al japonés Tokito Oda.

Juntos derrotaron a la pareja formada por Carlos Anker de Holanda y Martin Legner de Austria con parciales 6-2 y 6-2.

De momento, Costa Rica tiene clasificado para los Paralímpicos al velocista de paraatletismo Sherman Güity en los 100 y 200 metros planos y al paraciclista de ruta Henry Raabe.