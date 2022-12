Djokovic espera un buen recibimiento en su regreso al Abierto de Australia

El actual número cinco del ranking ATP vivió una experiencia desagradable el pasado enero al ser expulsado del país por su estatus vacunal, en medio de un conflicto político-judicial de amplia repercusión mediática.



Djokovic, no vacunado contra el covid-19, llegó al aeropuerto de Melbourne con una derogación que fue finalmente rechazada. Tras unos días de conflicto legal, fue expulsado de Australia justo antes del torneo, después de pasar varios días en un centro para migrantes. Fue castigado con una prohibición de entrada en el territorio de tres años.



Desde entonces, la obligación de estar vacunado para entrar en el país fue levantada en Australia y el serbio obtuvo su visado. La prohibición de entrada a su territorio también quedó levantada, en noviembre.



"En el pasado siempre tuvo la oportunidad de comenzar muy fuerte mis años en Australia y me gusta jugar ahí", afirmó Djokovic.



Empezó 2022 como número uno del mundo y cayó posiciones en la clasificación, en una temporada en la que no pudo disputar dos citas del Grand Slam (Australia y Estados Unidos), en ambos casos por no estar vacunado.



Pudo ganar Wimbledon y acabó muy bien el año, llevándose el Masters 1000 de París-Bercy y el Masters de final de temporada de Turín.