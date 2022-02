Argentino Del Potro prepara el adiós definitivo al tenis

El argentino Juan Martín del Potro, exnúmero 3 del ranquin mundial, dejó entrever que su retiro del tenis está cada vez más cerca, en una rueda de prensa que dio este sábado, poco antes de su regreso en el ATP de Buenos Aires.

"Es más una despedida que una vuelta", dijo Del Potro entre lágrimas, sin poder evitar la emoción, en las horas previas a su regreso al circuito mayor del tenis, luego de 32 meses de inactividad.

Del Potro, campeón del US Open 2009, e integrante del equipo argentino que conquistó la Copa Davis 2016 y actual 757º del ranquin, no juega desde junio de 2019, cuando se agravó una dolencia por una fractura en la rótula derecha que había sufrido en el Masters 1000 de Shanghai 2018.

"La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento tratamientos, médicos y nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando. No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Después de estas semanas, miraré el futuro", dijo el jugador, de 33 años, sobre la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional.