Cuando el tiempo no cura: Mujer recibió cita para el 2042 en el hospital de San Carlos

Un fuerte dolor de estómago llevó a Gladys Murillo Jirón a buscar atención médica. Esta vecina de Pocosol acudió en primera instancia al hospital que le correspondía por ubicación.

Como parte de su proceso, necesitaba una colonoscopia para conocer el origen de su padecimiento. En Los Chiles le indicaron que debía presentarse al hospital de San Carlos.

Ella se dirigió a ese centro médico con prontitud y con la referencia en la mano; sin embargo, la respuesta que recibió la dejó sin palabras.

Su cita fue programada para dentro de 17 años.

Cuando recibió ese documento, Gladys tenía 46 años. Si hubiera esperado la fecha asignada por el hospital, habría llegado al procedimiento con 63 años de edad.

Ante la espera y la persistencia de las molestias estomacales, decidió buscar otra alternativa. Haciendo un gran esfuerzo económico, en abril de este año logró realizarse el procedimiento en un centro médico privado.

Un equipo de Telenoticias llevó este caso hasta las autoridades del hospital de San Carlos para consultar si esta situación se repite con otros pacientes.

Ahí, el director general, Daniel Abarca, reconoció la problemática que se tuvo con citas programadas incluso hasta para 29 años y explicó sobre las múltiples gestiones efectuadas para reducir esas listas con prioridad.

En la actualidad, los pacientes tendrán que esperar como mínimo entre 4 y 5 años para ser atendidos.

Doña Gladys ya se encuentra mucho mejor de salud, pero recuerda que esa cita para el 2042 también la afectó emocionalmente.

Ella pudo hacerse el procedimiento en una clínica privada, pero hay muchos pacientes que siguen sufriendo, en silencio, pues no reciben la atención que requieren con urgencia en el hospital.

Esta es la primera entrega de un especial llamado Cuando el tiempo no cura, que presenta Telenoticias a partir de este lunes 13 y hasta el viernes 17 de julio.