TecToc: Zoom ofrece llamadas telefónicas en su plataforma

¿Sabía que Zoom también ofrece llamadas telefónicas? El servicio de videollamadas que se popularizó durante la pandemia también ofrece llamadas y reporta que más de un millón de personas lo están usando como teléfono empresarial.

Aunque este servicio es mucho menos conocido, Zoom ofrece a empresas el servicio de telefonía en la nube.

Es difícil pensar en plataformas de video aparte de YouTube, pero existen y una de ellas está demandando a Google.

La plataforma de videos Rumble presentó una demanda en California por al menos 2 mil millones, alegando que Google le da ventaja a YouTube a través de sus algoritmos y de la preinstalación de Google en el sistema Android.

Esta demanda se suma a muchas otras denuncias en contra de prácticas de monopolio de servicios con el gigante de búsquedas.

Esta semana se realiza el CES o Consumer Elctronic Show. LG presentó lo que podría ser el futuro de los dispositivos móviles, una pantalla que se enrolla.



La marca coreana no dio detalles ni características del dispositivo, solo mostró un video. Fuentes cercanas a LG aseguran que un producto final podría estar listo a final de año.



TCL también anunció sus primeras pantallas enrollables, una de ellas llega a 6.7 pulgadas y sería para teléfonos, la otra es como un papiro y llegaría a un máximo de 17 pulgadas.



Samsung anunció sus nuevos teléfonos, la serie Galaxy S21. Se trata de tres dispositivos: el S21, S21 Plus y S21 Ultra, que fueron rediseñados casi en su totalidad.



El S21 tiene pantalla de 6.2 pulgadas, el Plus de 6.7 pulgadas y el Ultra 6.8 pulgadas. Los dos primeros tienen cámara de tres lentes y el Ultra tiene un Zoom de 100X mejorado con cuatro lentes y un sensor láser. Todos vienen con procesador Exynos 2100, pantalla con tasa de refrescamiento 120Hz.



Samsung promete mejores fotografías con poca luz y mucho mejor rendimiento de batería en el dispositivo.



Una de las cosas que más llama la atención es que ahora el Galaxy S21 Ultra tiene soporte para el S Pen, que antes estaba reservado solo para la serie Note. Los nuevos teléfonos de Samsung vendrán sin cargador de corriente en la caja.



Además de nuevos teléfonos, Samsung anunció sus nuevos audífonos Galaxy Buds Live con diseño renovado, cancelación activa de ruido y una mejora absoluta en la calidad del audio.



A los Buds Live se unen los nuevos Galaxy Smart Tag, que son dispositivos que se colocan en un artículo como billetera, llaves o control remoto y facilita encontrarlos. Funcionan con Bluetooth de baja frecuencia y banda ultra ancha.