TecToc: WhatsApp habilitará mensajes que se eliminan en siete días

Apple tendrá un nuevo evento de lanzamiento el próximo martes. Este 10 de noviembre se espera que la marca anuncie nuevos productos, entre ellos computadoras.

Apple estrenaría sus nuevos procesadores llamados Apple Silicon en esta nueva línea de computadoras.



Los fanáticos de la marca también esperan el lanzamiento de los audífonos AirPods Studio y los localizadores llamados AirTags.



WhatsApp comenzó a habilitar un nuevo tipo de mensajes que se eliminan después de siete días. De esta forma, ofrecerá algo que otros sistemas de mensajería como Telegram tienen disponible hace bastante tiempo.

Huawei comenzaría a construir su propia planta para fabricar procesadores. Esta sería la respuesta al bloqueo interpuesto por Estados Unidos, que les impide comprar tecnología incluso a empresas fuera de ese país. Esto ocurre mientras Qualcomm podría obtener una licencia para vender procesadores a Huawei.

Apple ya habilitó los paquetes de sus servicios bajo el nombre de Apple One. Aún no están disponibles para todos los usuarios, pero permitirá adquirir servicios de contenido como Apple Music o Apple Tv+, de almacenamiento como iCloud o de juegos como Apple Arcade a un precio más reducido.

El pick up eléctrico de Tesla, llamado Cybertruck, podría tener cambios de diseño antes de que lo empiecen a fabricar el próximo año. Aún no hay detalles sobre cómo cambiará el diseño de este pick up futurista, pero Elon Musk aseguró que lo mostrará dentro de un mes. Las mejoras incluirán reducción en su tamaño, tanto a lo largo como a lo ancho de este potente vehículo.



