TecToc: LG presentó patente para teléfono que se enrolla

LG presentó la patente para desarrollar un teléfono que se enrolla. Al igual que el televisor que recientemente salió al mercado, la marca coreana planea construir un teléfono cuya pantalla se extienda y se contraiga.

Este tipo de dispositivo solucionaría el problema del pliegue en las pantallas plegables actuales. Otras marcas trabajan en prototipos similares al dispositivo que planea LG.

Apple tendrá un nuevo evento de lanzamiento el próximo martes. Para este 10 de noviembre se espera que la marca anuncie nuevos productos, entre ellos computadoras.

Apple estrenaría sus nuevos procesadores llamados Apple Silicon en esta nueva línea de computadoras.

Los fanáticos de la marca también esperan el lanzamiento de los audífonos AirPods Studio y los localizadores llamados AirTags.

Whatsapp comenzó a habilitar un nuevo tipo de mensajes que se eliminan después de siete días. De esta forma, ofrecerá algo que otros sistemas de mensajería como Telegram tienen disponible hace bastante tiempo.

Huawei comenzaría a construir su propia planta para fabricar procesadores. Esta sería la respuesta al bloqueo interpuesto por Estados Unidos, que les impide comprar tecnología incluso a empresas fuera de ese país, esto ocurre mientras Qualcomm podría obtener una licencia para vender procesadores a Huawei.

Apple ya habilitó los paquetes de sus servicios bajo el nombre de Apple One. Aún no están disponibles para todos los usuarios, pero permitirá adquirir servicios de contenido como Apple Music o Apple Tv+, de almacenamiento como iCloud o de juegos como Apple Arcade a un precio más reducido.

El pick up eléctrico de Tesla, llamado Cybertruck, podría tener cambios de diseño antes de que lo empiecen a fabricar el próximo año. Aún no hay detalles sobre cómo cambiará el diseño de este pick up futurista, pero Elon Musk aseguró que lo mostrará dentro de un mes.

Las mejoras incluirán reducción en su tamaño, tanto a lo largo como a lo ancho de este potente vehículo.

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un modelo de inteligencia artificial que podría detectar presencia de COVID-19 a través del análisis del sonido de tos.

El sistema detectaría diferencias en el tipo de tos, podría incorporarse en una aplicación y usar un celular para capturar el sonido.

Los investigadores mencionaron que no está diseñado para ser una herramienta de diagnóstico en personas con síntomas, pero si algo que puede ayudar a que personas asintomáticas tomen las medidas necesarias. No se sabe de una fecha en que podría estar disponible.

El robot Spot de la empresa Boston Dynamics tiene una nueva función. El perro robot fue captado en la escena de un crimen en la ciudad de Brooklyn, Nueva York: era manipulado por policías.

Spot tiene funciones de búsqueda y rastreo y podría convertirse en pieza importante en investigaciones de crímenes. El mismo robot ya ha sido usado por la policía de Massachusetts y como pastor de ovejas en Nueva Zelanda.

