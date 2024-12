¿Su celular lo espía? La sorprendente explicación detrás de los anuncios personalizados

Redacción: Miguel Fallas

Es común sorprenderse cuando menciona algo casualmente con amigos y, poco después, ve anuncios relacionados al mismo tema en sus redes sociales (repase la información en el video adjunto).



Según Abel Brenes Arce, oficial de ciberseguridad de la Universidad de Costa Rica (UCR), los sistemas operativos de los teléfonos cuentan con asistentes virtuales que, por diseño, pueden activar ciertas funciones al detectar palabras clave como "Hola, Siri" u "Ok, Google". Sin embargo, eso no significa que estén escuchando todo el tiempo, sino que el micrófono permanece en espera para activarse cuando reconoce estas frases específicas.



Las personas suelen tener la percepción de que los teléfonos les escuchan porque, tras una conversación sobre determinado tema, algo referente les sale más tarde en su publicidad, pero la realidad es que detrás de estas coincidencias están los algoritmos de publicidad personalizada.



Los teléfonos recopilan información sobre sus búsquedas, interacciones en redes sociales e incluso el historial de navegación para generar anuncios que coincidan exactamente con lo que usted necesita. Es decir, en lugar de que el dispositivo "lo escuche", lo más probable es que ya tenga un perfil detallado de sus intereses y hábitos digitales.



Si le preocupa su privacidad, puede revisar las configuraciones de su teléfono. Limitar los permisos de aplicaciones, desactivar el micrófono en las que no lo necesiten y ajustar las opciones de personalización de anuncios son medidas efectivas para mantener mayor control.