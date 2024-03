Demanda contra Apple por monopolio en Estados Unidos

22 de marzo de 2024, 5:38 AM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a Apple por mantener ilegalmente un monopolio en sus iPhone, al ahogar la competencia e imponer altos costos a los consumidores. "Si la situación no cambia, Apple sólo continuará fortaleciendo su monopolio en los smartphones ['teléfonos inteligentes', en inglés]", señaló el fiscal general Merrick Garland en una declaración tras ingresar el caso a una corte federal de Nueva Jersey.

​Un 'ecosistema' que no permite otros hardware

El caso se dirige específicamente contra la fortaleza digital que ha creado Apple no solo con iPhone, sino también con otros productos como iPad, Mac y Apple Watch para que los consumidores tengan que depender de esos dispositivos y no puedan combinarlos con otros productos de otras compañías. Con este procedimiento Apple perjudicó "a los usuarios, los desarrolladores y otras partes que contribuyeron a hacer de iPhone lo que es hoy", añade el documento judicial. "Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio", añadió Garland.