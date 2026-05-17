11% de empleados en América Latina ven pornografía en equipos de trabajo

Un estudio reciente de la multinacional en ciberseguridad, Kaspersky, reveló que el 11% de los empleados en América Latina visita o ve pornografía desde los dispositivos de trabajo.

Aunque la cifra representa una leve disminución frente al 13% registrado en 2018, la compañía advierte que el problema persiste y continúa representando un riesgo para la seguridad digital de las organizaciones.

Según la investigación, pese a que más del 71% de los trabajadores reconoce que utilizar equipos corporativos para fines personales puede comprometer la seguridad de la empresa, muchos continúan haciéndolo.

Los expertos señalan que los ciberdelincuentes aprovechan el alto tráfico de estas plataformas para ejecutar ataques informáticos. Entre las amenazas detectadas destacan páginas falsas de servicios de contenido para adultos, aplicaciones fraudulentas y enlaces maliciosos diseñados para robar dinero, credenciales de acceso e información sensible.

Además, advirtieron que el riesgo aumenta cuando los colaboradores utilizan correos corporativos para registrarse en este tipo de sitios, especialmente si emplean contraseñas débiles o repetidas.

De acuerdo con investigadores de Kaspersky, ya se han identificado ﻿credenciales empresariales filtradas en la dark web﻿ relacionadas con registros realizados en plataformas para adultos.

“Estamos ante un desafío de cultura organizacional en ciberseguridad. Las empresas deben fortalecerla para que sea la responsabilidad la que guíe el uso de las herramientas de trabajo”, afirmó Claudio Martinelli, vocero de la firma.

Martinelli agregó que separar la vida personal de los equipos corporativos no solo protege a las empresas frente a ataques, sino que también evita que los colaboradores se conviertan en víctimas de extorsión o robo de información.

Recomendaciones

Ante este panorama, los expertos recomiendan a las organizaciones revisar y fortalecer sus políticas internas de ciberseguridad. Entre las acciones prioritarias destacan la prohibición del uso de dispositivos y correos corporativos para registros en plataformas personales, la implementación de contraseñas robustas y autenticación multifactor (MFA), y el monitoreo constante de posibles filtraciones de credenciales en la

dark web

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