“Ya vamos para el cielo”, dijo piloto a papá horas antes de morir en accidente de ultraligero

El piloto que volaba un ultraligero y murió tras precipitarse en un río en Puntarenas se despidió de su papá horas antes de sufrir el accidente sin saber lo que sucedería.



Los hechos ocurrieron este jueves, a las 9:20 a.m., en el distrito de Pitahaya.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que el piloto fue identificado como Manuel Paniagua Mendoza, de 44 años.

Paniagua era un piloto reconocido, además de esposo, padre y empresario.

Cuando ocurrió la catástrofe, se encontraba fumigando un cultivo y, por razones que aún se desconocen, cayó a tierra y murió en el lugar, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

“Manuel se despidió así de su padre Jorge (con un video). Sabía que Dios lo estaba llamando hoy 10 de octubre de 2024. Dios no me dio hijos, pero me regaló 17 hermosísimos sobrinos. Hoy Dios llamó a uno de ellos.